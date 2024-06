Represión y presos en la protesta en el Congreso: el fiscal Stornelli pide que vuelvan a detener a 14 de los liberados

El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó en las últimas horas a la jueza María Servini, que lleva adelante la investigación, que vuelvan a ser detenidas 14 de las 17 personas que fueron liberadas el pasado viernes en el marco de los incidentes y la represión policial alrededor del Congreso mientras el Senado aprobaba la ley Bases.

Stornelli apeló la medida de la magistrada (que ordenó su liberación) y le solicitó mediante un escrito que reconsiderara esa decisión al considerar que los acusados podrían fugarse o entorpecer la investigación. Solo quedaron fuera del pedido tres vendedores ambulantes.

Sobre el resto, el fiscal, que acusó a los involucrados de delitos como “lesiones”, “daños simples y agravados”, “incendio o estrago”, “delitos contra la seguridad pública”, “instigación a cometer delitos”, “incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones”, “organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, “delitos contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional”, “atentado contra la autoridad”, “resistencia a la autoridad”, “perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos” e “intimidación pública”, indicó que la gravedad de los hechos que se les imputa, les impide a la mayoría de los apuntados que esperen su eventual indagatoria en libertad.

En tanto que la jueza María Servini de Cubría tiene aún que ver la situación de otros 16 detenidos que permanecen desde el viernes en las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza.

Denunciaron el accionar de las fuerzas de seguridad ante la ONU y la Comisión Interamericana de DDHH

Organismos de Derechos Humanos, denunciaron ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el accionar de las fuerzas de seguridad que, conducidas por la ministra del área, Patricia Bullrich, atentaron contra el derecho a la protesta de los argentinos.

Además de sostener el reclamo por los manifestantes detenidos que sin pruebas fueron llevados a las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza, los dirigentes coincidieron en la necesidad de coordinar esfuerzos para preservar el derecho a la protesta de los y las habitantes del país.

La agrupación Madres sostuvo que el gobierno de Milei, el miércoles pasado “traspasó los límites” y que “un Gobierno que valla el Congreso, reprime al Pueblo, gasea diputados, desata una cacería por las calles adyacentes al Parlamento para impedir manifestaciones, no es democrático”.

Reclaman “liberación inmediata” de los detenidos

Referentes políticos, dirigentes de organismos de derechos humanos e integrantes de agrupaciones sociales y sindicales habían reclamado el viernes la “inmediata liberación” de las personas detenidas durante las protestas en Plaza Congreso con la sanción de Ley Bases, y denunciaron que estos ciudadanos aún permanecen privados de su libertad “bajo tratos denigrantes”.

La demanda se formuló en una conferencia de prensa realizada en la tarde del viernes en la sede del Servicio Paz y Justicia de Argentina (Serpaj), ubicada en Piedras 730 de esta capital, que estuvo encabezada por los dirigentes y legisladores del Frente de Izquierda Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá y Celeste Fierro, y en la que también participaron los diputados de UxP, Leopoldo Moreau y Victoria Montenegro, entre otros referentes.

El eje central de la conferencia giró en torno a la situación de los 38 ciudadanos que, tras ser detenidos “de manera discrecional y arbitraria” en las inmediaciones del Congreso y pasar más de 48 horas detenidos en distintas alcaldías y comisarías, se encontraban este viernes brindando declaración indagatoria en los Tribunales Federales de Comodoro Py, luego que la Justicia porteña declinara su competencia.

Los distintos oradores coincidieron en que lo más urgente es“ la inmediata liberación” de los detenidos “bajo acusaciones arbitrarias y sin pruebas” y la expectativa en que la jueza María Servini de Cubría haga lugar a los pedidos de excarcelación formulados por los abogados de los distintos organismos de las defensas como Correpi, CeProDH, Cadep y FADHUS.

El docente Juan Spinetto sigue detenido

Juan Spinetto es docente, abogado y una de las dieciséis personas que continúan detenidas por manifestarse el pasado miércoles en las inmediaciones del Congreso durante las protestas contra la Ley Bases, en este marco sus compañeros docentes, familiares y amigos exigen su inmediata liberación y aseguran se trata de un “preso político”.

En estos momentos, Juan se encuentra en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza tras haber participado en la marcha contra la Ley Bases donde fue arbitrariamente detenido a tan solo cinco cuadras de su casa. Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría Comunal 4, indagado en Comodoro Py y – luego de que la causa quedase en manos de la jueza federal María Servini-, Juan junto a otros detenidos fue trasladado al Penal de Ezeiza.

“Cuando la movilización empezó a desconcentrar, Juan se fue por Avenida de Mayo hacia 9 de Julio porque estaba acompañando a una pareja de jubilados que estaban asustados y tenían dificultades para caminar. En ese momento vienen motos de atrás, lo empiezan a golpear y lo detienen sin ninguna explicación”, cuenta a Somos Télam Melina Kuschnir, docente y compañera de Juan en una de las diez escuelas en las que trabaja.

“Recién hoy (lunes) pudo entrar una compañera a verlo -agregó Kuschnir- Juan seguía con la misma ropa desde el miércoles. Le pudimos llevar elementos de higiene, comida y ropa. Sabemos que está bien con el resto de los detenidos y que está en un pabellón de ingreso con personas detenidas por otros delitos. Nuestros compañeros son presos políticos”.

Los abogados defensores presentaron un pedido de excarcelación de los detenidos, la jueza Servini cuenta con diez días hábiles para responder al mismo mientras que los familiares convocaron a movilizarse este martes a partir de las 16:30 en Plaza de Mayo para exigir la inmediata liberación.

Por su parte, el gobierno de Javier Milei insiste con catalogar a los manifestantes como “terroristas” que buscaban implementar “un golpe de Estado” y las fotografías de los detenidos recorren las redes sociales de cuentas que apoyan las políticas de La Libertad Avanza con el objetivo de estigmatizarlos.

“Juan trabaja en diez escuelas secundarias para poder llegar a un salario más o menos digno. Yo soy compañera en la escuela de la villa 21-24 y puedo decir que es una persona maravillosa. Es una persona super solidaria, no cualquier labura en un barrio vulnerable, es muy bueno con sus compañeros y estudiantes, muy alegre que siempre está presente. No podemos creer que él ni los demás compañeros tengan que pasar una situación así por ejercer su derecho a la protesta”, expresó Kuschnir.

La escuela donde ambos son docentes se encuentra conmocionada por la situación de Juan, los profesores mantienen reuniones, están pensando formas de acompañar a la familia, no solo emocionalmente sino también con ayuda económica ya que tanto el proceso judicial como los viajes a Ezeiza implican gastos imprevistos y convocaron a marchar este martes a Plaza de Mayo a las 15:30 desde la puerta de la escuela Media 6, situada en Iriarte y Montesquieu.

“Le tocó a Juan como le podría haber tocado a cualquiera de nosotros -explica Kuschnir-. Es un horror. Salieron a cazar gente al voleo porque la ley Bases, la política de ajuste, la reducción del Estado y la no entrega de alimentos no puede hacerse sin represión. Argentina tiene un pueblo muy luchador y el gobierno busca que la gente no se movilice. Necesitamos que las centrales obreras llamen a paro y a una gran movilización para poder dar libertad a los compañeros y compañeras que es lo más urgente. Necesitamos la mayor unidad posible del conjunto”.

En un principio habían sido 33 los detenidos por las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad durante la represión del pasado miércoles, pero la jueza Servini ordenó la liberación de 17 por falta de pruebas.

Entre las personas que todavía continúan privadas de su libertad en cárceles federales se encuentra Sasha Jazmin Lyardest de 24 años y estudiante de Antropología en la Universidad de San Martín, la docente de historia María de la Paz Cerrutti, la estudiante universitaria y madre de dos hijos Camila Juarez Oliva y Patricia Calarco que forma parte del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR).

La represión

El miércoles pasado, las fuerzas de seguridad reprimieron a manifestantes de organizaciones sindicales, sociales y políticas luego de una movilización para “exigir que no se apruebe” la norma enviada por el Poder Ejecutivo.

La mayor represión tuvo lugar a partir de las 16, cuando la Policía Federal junto a la Gendarmería avanzaron lanzando con gases lacrimógenos y disparando postas de goma contra los manifestantes que se encontraban en la Plaza Congreso, tras la conclusión del acto convocado por las dos CTA y algunos sindicatos de la CGT.

“Exigimos la libertad inmediata de todos los detenidos que no sólo han sido encarcelados bajo acusaciones arbitrarias y sin pruebas, sino que han recibido tratos degradantes viendo sus derechos más básicos vulnerados”, señaló Bregman.

Moureau agregó que más allá de pedir por la liberación urgente de los detenidos como prioridad, también se debe “derribar la causa iniciada en su contra porque representaría un antecedente para poner a todos los argentinos en estado de excepción”.

En esta misma línea la legisladora porteña Celeste Fierro señaló que el Gobierno Nacional “está llevando a un estado de excepción que no se puede permitir” con “más de 30 detenidos que estuvieron 36 horas esposados, sufriendo maltratos, acusados de sedición y de ser ‘terroristas’ cuando se trata de estudiantes universitarios, trabajadores y compañeros de asambleas barriales”.

Montenegro sostuvo que “nadie en este país puede ni debe estar preso por manifestarse en las calles” y aseveró que “no estamos dispuestos a retroceder en materia de derechos tras 40 años de democracia”.

Del Caño junto a una de las abogadas denunció la situación de las siete mujeres que fueron detenidas primero en la alcaldía de Parque Patricios en la Comuna 4, luego trasladadas a la Comisaría de la Comuna 15, que permanecieron en el suelo esposadas, sin agua y que tras un cacerolazo de los vecinos permitieron a los familiares entrar a ver a sus seres queridos y llevarles unas frazadas.

Daniel Vázquez abogado de Fadhus que representa a este grupo de siete mujeres explicó en declaraciones a Somos Télam que “los delitos que se les imputa genéricamente a la totalidad de ciudadanos y ciudadanas que están privados de su libertad en comisarías y alcaidías es intimidación pública, resistencia a la autoridad, daños y estragos al orden público”.

“Movilizarse en contra de este gobierno se computa como un ataque a la Constitución. Las detenciones fueron absolutamente discrecionales y arbitrarias y el accionar es inconstitucional en toda la línea desde que asumió el gobierno”, ponderó Vázquez.

Asimismo denunció que es falsa la información que circuló por varios medios de comunicación de que habían dado la prisión preventiva a quienes habían quedado detenidos en la alcaldía de Madariaga y remarcó que hasta este viernes por la tarde no había “ni una sola preventiva dictaminada”.

Según explicó el abogado de Fadhus, hay cuatro equipos técnicos tomando las indagatorias en Comodoro Py y que por el momento lo que figura de prueba documental en el sumario que está adjuntado al expediente es “muy poco y no permitiría fundamentar algo en horas”, la mayoría corresponde a los “relatos de policías, uniformados del centro de monitoreo ni siquiera hay videos”.

Quiénes participaron

De la conferencia participaron los diputados nacionales Romina Del Plá (FITU), Néstor Pitrola (diputado nacional electo del PO-FITU), Itai Hagman (Patria Grande), Paula Penacca y Vanesa Siley (UxP) y Mónica Macha (Nuevo Encuentro), entre otros.

También participaron Gabriel Solano (legislador porteño del PO-FITU), Eduardo Belliboni (Polo Obrero), Carlos Lordkipanidse (Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos), Amanda Martín (Ademys), Horacio Pietragalla (exsecretario de Derechos Humanos) y referentes de Abuelas de Plaza de Mayo, agrupación Hijos, Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos, entre otros.

Luego de la conferencia que tuvo una masiva concurrencia con personas que quedaron en las escaleras del edificio de la Serpaj y en la vereda cantando de manera reiterada “libertad, libertad, libertad a los presos por luchar”, muchos de los participantes se movilizaron a los tribunales de Comodoro Py para manifestar apoyo a los detenidos y sus familiares.

La madre de Camila Belén Juárez Oliva, Silvia Oliva, manifestó a Somos Télam que está “muy conmocionada” tras ver brevemente el jueves a su hija porque estaba incomunicada en la comisaría de la Comuna 15 donde la encontró “esposada sentada en el piso y se enteró que habían golpeado a su compañera Sasha (Iyardet)”.

“Cami tiene 33 años, es estudiante de la Unsam, está muy afligida porque tiene dos hijos chiquitos. Fue detenida a 20 cuadras del Congreso junto a tres compañeras más de la Asamblea de San Martín. La quiero conmigo, sus hijos y yo la necesitamos”, expresó Oliva.

Y completó: “La han estigmatizado desde los medios por ser madre y estar en medio de una manifestación. Camila estaba nada más y nada menos que luchando por los derechos de sus hijos, los míos que estoy a punto de jubilarme, es una mujer muy empática que salió a defender los derechos de todos”.

Con información de agencias y somostelam.com.ar

IG