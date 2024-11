A días de su fin, el Gobierno elimina el adelanto del impuesto PAIS para importaciones pero el dólar tarjeta seguirá caro

El Gobierno decidió eliminar, a partir de este lunes, la obligación de adelantar el 95% del impuesto PAIS para acceder a divisas destinadas a la importación de bienes y servicios. Esta medida, anunciada por la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ahora denominada ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), busca aliviar los costos de los importadores y reducir el tipo de cambio implícito asociado al comercio exterior. Pero llega a un mes de que el impuesto PAIS se elimine automáticamente, porque su vigencia por ley es hasta el 31 de diciembre. Es decir que las importaciones serán más baratas desde ahora mismo, pero el beneficio, que podría haber llegado antes, llega tarde.

El impuesto PAIS, que gravaba con una alícuota del 15% a las importaciones y fue reducido al 7,5% en octubre de este año, dejará de estar vigente el 22 de diciembre de 2024 tras cinco años de implementación. Con este cambio, los importadores ya no tendrán que realizar pagos anticipados, lo que abaratará las operaciones comerciales internacionales.

El plazo habitual de 30 días para acceder a los dólares necesarios para las importaciones hacía que la obligación de adelantar el impuesto pierda sentido, ya que para cuando se cumpla ese período el tributo habrá sido eliminado. Según ARCA, la resolución que oficializa esta medida será publicada el martes en el Boletín Oficial.

El impuesto PAIS fue introducido en 2019 como parte de las medidas económicas de emergencia del entonces gobierno de Alberto Fernández, con Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía. Desde su implementación, ha encarecido no solo las importaciones sino también las operaciones en dólares con tarjeta de crédito, como compras en el exterior o gastos turísticos. Sin embargo, este alivio fiscal para las importaciones no incluye dichos consumos: aún no se sabe qué pasará con el denominado dólar turista, que actualmente ronda los $1.640 y a partir de enero, ya sin el impuesto PAIS, bajaría a $1.300.

Esto es porque a las operaciones en moneda extranjera con tarjeta de crédito o a la compra de dólares mismo se le seguiría aplicando un plus del 35% en concepto de adelanto del pago del impuesto a las Ganancias.

Esto significa que, por ejemplo, a partir de enero, ya sin impuesto PAIS, seguirá siendo más conveniente —igual que ahora— pagar compras en moneda extranjera directamente con dólares comprados a $1.100 en el MEP o en una cueva (dólar blue) que usando la tarjeta de crédito, porque en este último caso se pagaría un dólar más caro, de $1.300.

El impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) se introdujo en 2019 como parte de una serie de medidas de emergencia para regular el acceso a divisas (dólares) y evitar la fuga de capitales. Este impuesto aplica a importaciones de bienes y servicios y a consumos en dólares con tarjeta de crédito, como compras en el exterior o gastos de turismo.

Inicialmente, la alícuota (porcentaje que se paga) para importaciones fue del 15% y se redujo al 7,5% en octubre de 2024. Este impuesto encarece el precio del dólar para quienes necesitan dólares por estas razones.

¿Qué cambió con la nueva medida?

A partir de hoy ya no es necesario pagar por adelantado el 95% del impuesto PAISpara importar bienes o servicios pero el Gobierno eliminó esta exigencia porque el impuesto está próximo a desaparecer a fines del mes que viene.

Esto tiene dos implicancias:

1. Las importaciones serán más baratas porque los importadores no tendrán que pagar el impuesto por adelantado.

2. El tipo de cambio para importar será más bajo, haciendo que el precio en pesos de los bienes importados se reduzca.

En la Argentina las importaciones se pagan a 30 días porque el Banco Central controla el acceso al mercado de cambios. Como el impuesto PAIS se elimina antes de que venzan esos pagos, sería ilógico exigirlo ahora. El impuesto PAIS estuvo vigente durante cinco años y desaparecerá pronto. Su eliminación forma parte de un intento del nuevo gobierno de mejorar las condiciones económicas.

¿Y el dólar turista? Al eliminarse el impuesto PAIS, el llamado “dólar turista” será más barato. Esto podría incrementar los gastos de argentinos en el exterior y generar un mayor déficit en la cuenta cambiaria (la balanza de dólares que entra y sale del país).

La compra tradicional y legal de dólares, a través del banco (dólar ahorro) está desde hace cinco años gravada con un 30% de impuesto PAIS, sumado al 35% (y luego al 45% o 25%, dependiendo del año) de percepción de Ganancias o Bienes Personales, respectivamente.

Los consumos con tarjeta de crédito en dólares (dólar tarjeta) también permanecen gravados con el 30% del impuesto PAIS, al que se sumaron estas otras percepciones según el contexto fiscal.

Por lo tanto, la reducción al 7,5% y la eliminación de adelanto del 95% de anticipo anunciado hoy no afecta a las operaciones de dólar tarjeta ni a la compra de dólares para ahorro; únicamente aplica al comercio exterior y las importaciones de bienes y servicios.

JJD