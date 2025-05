Diputada libertaria denuncia corrupción en PAMI y apunta contra Sebastián Pareja

Viviana Aguirre, diputada suplente de La Libertad Avanza y ex funcionaria del PAMI en La Plata, señaló que fue echada por denunciar irregularidades en la obra social de los jubilados y acusó al armador bonaerense del partido, Sebastián Pareja, y a su colaborador Juan Osaba, de haberla cesanteado por negarse a ocultar hechos de corrupción.

Aguirre, quien es denunciante en una causa por irregularidades en PAMI, relató lo que pasó tras asumir la presidencia Javier Milei: “Osaba, que es la mano derecha de Sebastián Pareja, me hace renunciar a mi trabajo y me dice que iba a entrar como directora de PAMI”. En tanto, dijo que le aclaró: “Me tenés que dar un millón de pesos de retorno”.

Tras explicar que logró ingresar a PAMI La Plata en febrero de 2024, como coordinadora contable, indicó que, para ser nombrados, se pedían retornos “de un 5% en adelante, según el sueldo” y a ella le pidieron “que firmara papeles ilegales”, pero dijo: “Me negué porque no soy una corrupta. Yo voté algo distinto”.

Aguirre, quien ingresó como diputada suplente en la lista de LLA, señaló: “Creí que Javier Milei iba a cambiar el país. Era la primera vez que me metía en política. Puse más de 15 millones de pesos de mi bolsillo para la campaña y fui fiscal general en la ciudad de La Plata”.

“Discutí con Osaba, le dije que no iba a firmar papeles ilegales y que si quería un millón que me diera el número de cuenta, porque si era para LLA no tenía problemas en darlo. Él (por Osaba) me respondió: no, me lo ponés en un sobre y lo paso a retirar”, dijo en declaraciones radiales.

Respecto de las candidaturas en el partido que hoy preside Karina Milei, Aguirre dijo conocer por testimonios de allegados que “Sebastián Pareja vendía las candidaturas a un muy alto precio y en dólares” y añadió: “En mi caso no me pasó, porque me dio una mano Carlos Kikuchi (actual senador provincial disidente de la LLA)”.

Sostuvo: “Para ese entonces ya se veía que la cosa venía mal y no era lo que el Presidente nos había dicho, es decir, terminar con la casta. Sabemos que la casta la siguen teniendo y siguen metiendo casta y gente muy mala, con narcotráfico, violaciones y maltrato a mujeres”.

Aguirre contó que, una vez adentro de PAMI junto con otros colaboradores, empezaron “a sacar una corrupción que era increíble” y explicó: “Los desvíos de fondos se manejan en PAMI Central, se arreglan allá directamente con los prestadores médicos, con las empresas de traslados, con los geriátricos”.

Aseguró que Pareja y Osaba les querían “obligar a firmar cosas” y agregó: “Nos dijeron 'deben hacer caso, si no los vamos a echar' y nos terminan echando porque no les servíamos para lo que ellos querían. Les cerramos la corrupción”.

Aguirre afirmó tener “audios y grabaciones de toda esta corrupción” y señaló que, tras ser despedidos, realizó la denuncia judicial.

“A partir de ahí empezaron las amenazas. También me llamaron para llegar a un arreglo para que retirara la denuncia. Esto lo están haciendo en todos lados, no solo en PAMI, también en ANSES, es un saqueo permanente al pueblo”, concluyó.

Con información de la agencia NA