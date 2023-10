Diputados continúa el juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

La Comisión de Juicio Político retoma hoy el tratamiento del juicio contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En esta ocasión, se tomarán testimonios del Dr. Gustavo Naveira de Casanova (Secretario Letrado – Secretaría Judicial N° 7 en lo Tributario, Aduanero y Bancario de la CSJN), el Dr. Maximiliano Rusconi (Abogado de Tabacalera Sarandí en la causa Tabacalera Sarandí SA C/ EN-AFIP-DGI S/Proceso de conocimiento“ (CAF 008093/2018), el Dr. Roberto Saggese (Vocalía Dr. Rosatti Corte Suprema de Justicia de la Nación), entre otros.

El proceso de juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, se realizará a través del análisis de expedientes sobre «abuso de poder» por parte del ministro Carlos Rosenkrantz por no haberse excusado de intervenir en causas en las que estaban involucrados ex clientes de su estudio particular.

La actividad se podrá seguir en los siguientes links: