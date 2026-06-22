Mientras Diputados define si lo interpela, Adorni se reunió con Ravier, el nuevo vocero: “Su rol será clave”

En horas clave, en las que Diputados confirmó la convocatoria a una sesión especial para este martes en la que la oposición buscará tener el quórum necesario para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito en medio del escándalo por su patrimonio y sus declaraciones juradas, el funcionario continuó este lunbes con su agenda y se reunió con el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, quien asume su nuevo rol en el Poder Ejecutivo, aunque todavía no se sabe cuándo el diputado por La Pampa jurará formalmente como portavoz.

Los funcionarios ultimaron detalles antes del desembarco formal relativos al puesto, el alcance del área y el perfil que tendrá la Vocería Presidencial.

“Gran reunión con Adrián Ravier, flamante Vocero Presidencial. En esta etapa de transformación, su rol será clave para comunicar y explicar los principales hitos económicos del país; un eje central para el que su perfil como economista aportará el valor y la claridad que los argentinos necesitan. Éxitos en esta nueva etapa”, posteó este lunes Adorni en su cuenta de X.

Después, Adorni anunció otro cambio clave: la ida de Javier Lanari como secretario de Comunicación y Prensa: “Mi enorme agradecimiento a Javier Lanari, que dejará su rol como Secretario de Comunicación y Prensa de la Nación tras estos dos años y medio acompañando la gestión. En nombre del Gobierno, le deseo lo mejor para sus futuros desafíos. En breve anunciaremos el nombre de su remplazo, quien trabajará a la par del nuevo Vocero Presidencial”, escribió el jefe de ministros en redes sociales.

Se trata del primer contacto del actual legislador pampeano que, se presume, pedirá licencia en la banca para asumir su nuevo compromiso tras la designación del presidente Javier Milei, quien, con su nombramiento, busca motorizar la comunicación empantanada por la polémica abierta por el ministro coordinador, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

La elección de Ravier, de vínculo directo con el mandatario, apuesta a aceitar la comunicación en materia económica y reactivar la Vocería Presidencial que se encuentra temporalmente suspendida a raíz de la causa judicial que investiga al ministro coordinador.

Desde Balcarce 50 anticiparon además que habrá nuevos cambios en la administración libertaria que podrían ser anunciados en las próximas horas.

Lo que sí conocen son los ejes específicos que tendrá el área a partir de su arribo. El objetivo del vocero será comunicar en qué estado se encuentran los indicadores económicos, que a la luz de La Libertad Avanza “comenzarán a reflejar de manera cada vez más contundente esta transformación, dando inicio a un ciclo virtuoso que permitirá recuperar ingresos, generar empleo genuino y multiplicar las oportunidades para millones de argentinos”.

El jefe de Estado siente que en los últimos meses, gracias al escándalo Adorni, algunos datos positivos de la economía quedaron fuera de agenda. Culpa a los medios que se dedican a temas que considera “menores” como la situación y las explicaciones de la riqueza de su ministro coordinador.

Bajo ese telón de fondos, fuentes libertarias aportan ante este medio que las encuestas marcan una preocupación social por la actividad económica, el nivel de los salarios y el empleo.

Por lo que se hace necesario que el Gobierno comience a instrumentar otro mensaje y, fundamentalmente, con una cara nueva ante un desgastado jefe de Gabinete que no pudo despegarse de su situación en ningún momento.

La agenda de Milei: Fundación Faro y nuevo viaje a España

Por otro lado, Milei volverá a estar en primer plano. Tras su participación del acto por el Dia de la Bandera en Rosario, Santa Fe, será el principal orador del nuevo evento de la Fundación Faro de este martes a partir de las 19 horas.

Y, luego, viajará a España. El mandatario saldrá del país el próximo miércoles 24 de junio y permanecerá en Madrid hasta el sábado 27. Allí, participará en una conferencia y en reuniones con distintos empresarios en la Universidad CEU San Pablo.

De esta forma, Milei cruzará el continente para visitar por sexta vez España desde que es el presidente de la Argentina. En los viajes anteriores se reunió con el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La última vez fue el expositor final del Madrid Economic Forum.

Quién es Adrián Ravier

El economista Adrián Osvaldo Ravier, diputado nacional por La Pampa y referente del liberalismo académico, asume como nuevo vocero presidencial de Javier Milei, en reemplazo de Manuel Adorni, y su desembarco marca un giro en la estrategia comunicacional del Gobierno, que busca recentrar el mensaje oficial en los resultados económicos y ordenar una área atravesada por tensiones internas y cuestionamientos públicos.

Un académico de la Escuela Austríaca con trayectoria internacional

Ravier nació en Buenos Aires en 1978 y construyó su carrera en el mundo académico antes de ingresar a la política. Es licenciado en Economía, con una maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE, y obtuvo un doctorado en Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, bajo la dirección del economista español Jesús Huerta de Soto, uno de los principales referentes contemporáneos de la Escuela Austríaca.

Su formación y producción intelectual están alineadas con los principios clásicos del liberalismo económico: defensa de la propiedad privada, libre mercado y mínima intervención estatal. Publicó investigaciones, recibió becas y premios de instituciones como el Ludwig von Mises Institute, el Institute for Humane Studies y la Mont Pelerin Society, donde fue reconocido por un ensayo sobre globalización y paz.

En el ámbito docente, enseñó en universidades como la UBA, UCEMA, UCES, USAL, UCA y la Universidad Nacional de La Pampa, además de haber pasado por la Universidad Francisco Marroquín, en Guatemala. Actualmente dicta cursos de macroeconomía, teoría monetaria y ciclos económicos.

Del debate público al Congreso y la cercanía con Milei

Aunque durante años mantuvo un perfil más académico que partidario, Ravier se convirtió en una figura conocida dentro del universo liberal argentino. Participó de debates públicos sobre política económica y, según él mismo contó, conoció a Milei antes de su salto a la política. Incluso compartieron proyectos editoriales, entre ellos el libro “La batalla por la macroeconomía”, donde analizan a Keynes, Friedman, Lucas y Hayek.

Su relación con Milei tuvo momentos de fricción: en intercambios en redes sociales, el hoy Presidente llegó a llamarlo “lento”, “poco formado” e “imbécil”. Con el tiempo, sin embargo, ambos consolidaron una alianza intelectual y política.

En 2025, Ravier fue electo diputado nacional por La Pampa, con mandato hasta 2029. También integró la conducción de la Fundación Faro, el think tank libertario presidido por Agustín Laje y con fuerte influencia del asesor presidencial Santiago Caputo.

Por qué Milei lo eligió como vocero

La designación de Ravier se produce en un contexto de desgaste de la vocería presidencial tras la salida de Adorni, envuelto en denuncias e investigaciones judiciales. El Gobierno busca reordenar la comunicación oficial, recuperar la iniciativa política y poner en primer plano los indicadores económicos que considera favorables.

Ravier llega con una misión explícita: explicar la macroeconomía del Gobierno, comunicar avances y responder dudas sobre las políticas oficiales. Él mismo lo expresó en redes sociales al agradecer la confianza del Presidente: su objetivo será “aportar un granito de arena” y ofrecer “respuestas concretas” sobre la gestión.

El Gobierno también busca proyectar un perfil más técnico y menos confrontativo, alineado con la formación del economista. En Balcarce 50 esperan que su presencia permita ordenar el área y reforzar la narrativa económica en un momento en que la opinión pública muestra preocupación por salarios, empleo y actividad.

Primeros pasos en su nuevo rol

El Presidente participará este martes en un acto de la Fundación Faro, donde Ravier expondrá sobre “La batalla por la macroeconomía”. El evento funcionará como su lanzamiento en su nuevo rol y como un gesto de equilibrio interno entre la Secretaría General de la Presidencia, que conduce Karina Milei, y el sector de Caputo.

Milei será el principal orador del encuentro de la Fundación Faro, la entidad que funciona como propaganda ultra y que tuvo que rendir cuentas ante la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre quienes fueron los aportantes que en su primer año de vida le permitieron recaudar US$4,8 millones.

Un vocero para la etapa económica del Gobierno

La llegada de Adrián Ravier sintetiza la apuesta del oficialismo por reforzar su identidad liberal y recentrar la comunicación en la macroeconomía. Con un perfil académico, vínculos internacionales y una larga trayectoria en el pensamiento liberal, el nuevo vocero se convierte en una pieza clave para la narrativa que Milei quiere consolidar en el tramo final de su mandato y buscar así alejarse del “escándalo Adorni” y las demás causas que investigan supuetos casos de corrupción en el gobierno libertario.