Diputados de JxC piden la renuncia de Cafiero por el cruce con Lanata

Diputados y diputadas nacionales del Interbloque de Juntos por el Cambio presentaron este viernes un proyecto de resolución en el cual solicitan y exigen la renuncia del Canciller Santiago Cafiero por “las expresiones vertidas” contra el periodista Jorge Lanata.

El canciller y Lanata protagonizaron en las últimas horas una polémica que incluyó un insulto en inglés de Cafiero hacia el conductor. Este viernes, el funcionario fue consultado por la periodista María O' Donnell en radio Urbana Play sobre las burlas recibidas en redes sociales por su pronunciación en inglés en una reciente visita a Medio Oriente, a las que se sumó Lanata. “Yo tenía un discurso en español y cuando llegué me dijeron que no había traducción simultánea y lo hice en inglés porque era parte de mostrarse humilde; la misión diplomática nuestra no es agradarle con la pronunciación a quienes han quebrado el país”, contestó Cafiero, y agregó, en tono jocoso: “Lanata said stupid things about me, i think Lanata is a dickhead”.

El texto del pedido de renuncia

“Señor Presidente: El respeto al periodismo y la protección de la libertad de expresión son pilares fundamentales de toda democracia contemporánea. El Canciller Santiago Cafiero insultó al periodista Jorge Lanata, en lo que no solo constituye una falta de respeto personal.

El insulto a un periodista, cualquiera sea, por parte de un funcionario público es atentar contra la libertad de expresión, es intentar censurarlo, ponerle límites. El insulto en boca del Canciller termina siendo una amenaza encubierta.

La libertad de expresión es un derecho humano esencial según lo describe el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y tal cual es reconocido en el derecho internacional en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Mediante este proyecto le solicitamos y exigimos al presidente Alberto Fernández que le pida hoy mismo la renuncia al Canciller.

Es lamentable el cumplimiento de su función, no está formado para llevar adelante ese rol tan fundamental, nos representa muy mal en el mundo y ahora se agrega el insulto a un periodista por el solo hecho de pensar diferente, confirmando su inhabilidad moral para ejercer cargos públicos.

El Presidente debería velar por las garantías constitucionales de la libertad de expresión, consagradas en el artículo 14 de nuestra Carta Magna. Como representantes del pueblo tenemos el deber insoslayable de velar por la libertad prensa y frenar los atropellos del poder de turno. Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto“.

La palabra de los diputados de la oposición

De acuerdo a Cristian Ritondo, titular de la bancada del Frente PRO, “el insulto del Canciller Cafiero al periodista Jorge Lanata es una afrenta a la libertad de expresión, que tanto nos costó recuperar y mantener para la consolidación de los cimientos de la democracia argentina”.

“Los ataques autoritarios al periodismo no debemos dejarlos pasar, ameritan una inmediata sanción porque, de este modo, el Canciller transmite una imagen vergonzosa de nuestro país ante el mundo, demostrando tosquedad, falta de decoro y nula preparación para el cargo que ocupa”, concluyó.

Por su parte, el presidente del Bloque de Diputados Nacionales de la UCR, Mario Negri, sostuvo que “el canciller Santiago Cafiero ha dado sobradas muestras de que no está a la altura del cargo que ejerce. Conducir la política exterior de nuestro país no es para improvisados”.

Y agregó: “Cafiero armó la disparatada visita de Alberto Fernández a Rusia cuando todo el mundo sabía que Putin invadiría Ucrania y ahora incluso insultó a periodistas haciéndose el gracioso. Le exigimos que por la dignidad de nuestra amada Argentina deje el cargo”.

En tanto, el jefe de la bancada Evolución Radical, Rodrigo De Loredo, expresó que “el canciller Santiago Cafiero no viene cumpliendo su rol como corresponde desde que asumió.

Tenemos una política exterior ausente, a ello le agregamos la falta de educación y la vergüenza que significó que utilice insultos para referirse a un periodista argentino en una entrevista. Por esta razón, solicitamos que de manera urgente dé un paso al costado“.

La diputada nacional Graciela Ocaña manifestó: “Santiago Cafiero nos avergonzó ante las autoridades de Dubai. Ahora insultó al periodista Jorge Lanata por sus críticas, utilizando su inglés deficiente de manera soez como si tuviera espalda para hacerse el gracioso. Cafiero no tiene la estatura profesional ni personal para ser Canciller. Esperamos que tenga algo de dignidad y renuncie. Si no lo hace, en este proyecto expresamos nuestra voluntad”.

Para la diputada nacional Paula Olivetto, “Cafiero ha demostrado una vulgaridad y mala gestión digna de este mal gobierno. No está a la altura de ser Canciller y se le nota”.

Firmaron el proyecto Cristian Ritondo, Mario Negri, Rodrigo De Loredo, Omar De Marchi, Paula Oliveto, Mercedes Joury, María Luján Rey, Graciela Ocaña, Alejandro Finocchiaro, Soher El Sukaria, Dina Rezinovsky, Adriana Ruarte, Ana Clara Romero, Gerardo Milman, Virginia Cornejo, Gustavo Santos, Sofía Brambilla, Héctor Stefani, Gabriela Besana, Waldo Wolff, María Sotolano, Victoria Morales Gorleri y José Núñez.

Con información de agencias.

