Dirigentes del Frente de Todos anunciaron más “acciones militantes” para “romper la proscripción de Cristina” Kirchner

Dirigentes del Frente de Todos (FDT) que impulsan la participación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en las próximas elecciones anunciaron que “habrá más acciones militantes” con el objetivo de “romper con la proscripción” a la exmandataria como la de esta plenario que fue realizado esta tarde en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) del municipio de Avellaneda.

El encuentro fue realizado en el 50° aniversario de la victoria del candidato del Frente Justicialista de Liberación (Frejuli), Héctor J. Cámpora, quien obtuvo un triunfo electoral que le permitió al peronismo volver al gobierno tras de 18 años de proscripción.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró este sábado que “no se puede hacer un peronismo sin Cristina”, y consideró que a la exmandataria “no la van a poder proscribir” porque “el pueblo no lo va a permitir”.

“Durante 18 años en los cuales el peronismo estaba proscripto había quienes soñaban con un peronismo sin (Juan Domingo) Perón. Entonces, con lucha y resistencia se dijo que no había peronismo sin Perón, y hoy decimos que no hay peronismo sin Cristina”, señaló Kicillof al exponer en este encuentro congregado en el predio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Avellaneda.

El gobernador trazó en su alocución una suerte de “cronología” sobre cómo se montó la “persecución” contra la Vicepresidenta a los largo del 2022. Además recordó que la Vicepresidenta sufrió en marzo el apedreamiento de su despacho en el Senado de la Nación, y comenzaron en pasado mayo a formar grupos como “Los Copitos, Revolución Federal” para realizar manifestaciones violentas contra los funcionarios del oficialismo.

“Uno de ellos tenía una carpintería que le vendía por 20 millones de pesos a la familia Caputo (de Luis, exministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri). Eran los que llevaban guillotinas a las manifestaciones”, señaló Kicillof.

El gobernador afirmó que luego los exfuncionarios de la administración de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) comenzaron en junio a decir que “no iban a pagar la deuda en pesos” emitida por el Gobierno nacional con el objetivo de generar “una corrida”.

“En agosto hubo un show mediático con un fiscal que jugaba al fútbol en la quinta de Macri y en septiembre, como parte de todo esto vino el atetando a Cristina, del que exigimos castigo para quienes lo llevaron a cabo, lo organizaron y financiaron”, apuntó el gobernador.

Kicillof indicó que en diciembre de 2022 llegaron “la condena judicial a Cristina” y el fallo de la Corte sobre fondos coparticipables que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires. “Lo hicieron jueces que fueron puestos por un decreto de Macri y que violaron la Constitución, las leyes y todo el sistema republicano. Luego vinieron los chats de un ministro porteño (Marcelo D’Alessandro) sobre las reuniones en lago escondido donde nos mostraron como arman las causas y hacen todas las maniobras”, subrayó.

El Gobernador bonaerense afirmó en ese sentido que los dirigentes de Juntos por el Cambio, “ilusionados con que el Gobierno se caía comenzaron a desclasificar su programa económico”. Y señaló: “Empezaron a decir que quieren privatizar Aerolíneas, YPF y a quitarles derechos a todos los argentinos. Ahora, nadie tiene derechos a comerse globitos de colores o revoluciones de la alegría. Vienen por la salud y la educación y lo dicen en todos los canales de televisión”.

Además evaluó que “el pueblo no va a permitir que proscriban a Cristina”, y que eso “se rompe con compromiso, movilización y el pueblo en las calles”.

La intervención de Máximo

El diputado nacional y titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, por su parte, sostuvo este sábado que “el país necesita que argentinos y argentinas lo imaginen de manera muy diferente a lo que estamos hoy”. “Nos debemos como espacio político, social, cultural, sindical, una discusión y un debate sobre cuáles compromiso pudimos asumir y cumplir y cuales son los que tenemos pendiente con los argentinos y argentinas que en 2019 concurrieron a las urnas para apoyarnos en un contexto donde esta fuerza política tuvo que enfrentar a un candidato que era bancando por el poder económico, los grandes medios y el partido judicial”, señaló Máximo Kirchner en el acto de cierre del plenario.

“Ahora, necesitamos como fuerza política representar los intereses de las grandes mayorías populares argentinas”, remarcó.

En un mensaje a la interna del Frente de Todos, señaló que “parece mentira que tras la persecución judicial y el hostigamiento mediático, hayan compañeros más interesados en ganarle a Cristina, que en que el país salga adelante”. “Hay algunos que todavía dudan en abandonar sus aventuras personales”, dijo el legislador, quien pidió “más humildad y que se pongan del lado de los deseos de la gente”.

Ante miles de militantes, habló sobre al intento de magnicidio que sufrió su madre y expresidenta el 1ª de septiembre en la puerta de su casa del barrio porteño de Recoleta y señaló: “Una vez que hay una dirigenta que, luego de ser presidenta durante 8 años, una multitud la espera en su casa para saludarla, la mejor idea que tiene la derecha violenta y artera es mezclarse entre la gente para dispararle en la cabeza”.

“El egoísmo, la codicia y la avaricia son partes hoy de una realidad. Porque ese endeudamiento (con el FMI) cuyo principal pero no único responsable es Mauricio Macri pone a nuestro país casi como si fuera un auto con una botellita encima como si estuviera de remate. No puede ser que la dirigencia argentina piense que se puede cuidar los zapatos andando de rodillas. Se tiene que poner de pie y animarse a dar una pelea. Una, no dos o tres, una”, remarcó Máximo Kirchner.

Del acto participaron también el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, la directora del PAMI, Luana Volnovich, el ministro de Gobierno bonaerense, Martín Insaurralde, la vicegobernadora Verónica Magario, el inendente de La Matanza, Fernando Espinoza, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, Andrés “Cuervo” Larroque, el sindicalista docente Roberto Baradel, el gremialista bancario Sergio Palazzo, la expresidenta del INADI, Victoria Donda, los intendentes de Quilmes y Avellaneda, Mayra Mendoza y Jorge Ferraresi, entre otros.

Durante la jornada también expusieron otros dirigentes del FdT que estuvieron presentes en este plenario de la militancia que trascurrió en medio de una tarde calurosa y agobiante. Este encuentro fue convocado por la denominada 'Mesa de Ensenada', una instancia compuesta por referentes del kirchnerismo que mantienen reuniones periódicamente en ese municipio bonaerense.

MB con información de agencia de noticias Télam