Qué dirigentes de la primera línea de la política nacional confirmaron que irán a la marcha federal antifascista

En la multitudinaria asamblea antifascista que se realizó en el parque Lezama el sábado pasado y que fue una autodemostración de fuerza del colectivo LGBT tras las expresiones de odio del presidente Javier Milei en Davos (Suiza) se pidió que a la marcha federal antifascista que se realizará el próximo sábado no se lleven banderas de agrupaciones políticas. Sin embargo, son varios los dirigentes de la primera línea de la política nacional que participarán de la movilización.

Algunos confirmaron su presencia, como diputado nacional del Partido Socialista Esteban Paulón, que es además integrante y reconocido activista del colectivo LGBTQ+; el peronista bonaerense Gabriel Katopodis, exintendente de San Martín, exministro de Obras Públicas del gobierno nacional anterior y actual ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la gestión de Axel Kicillof; y la trotskista Myriam Bregman, exdiputada nacional y figura del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el Frente de Izquierda.

Otros, informaron que apoyan la movilización pero que no participarán, como el radical porteño Martín Lousteau, senador de la Nación y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR). También expresó su adhesión pero no asistirá por no estar en la ciudad el próximo sábado el exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

Sí participarán Leandro Santoro, diputado nacional de Unión por la Patria; Vilma Ibarra, exdiputada del peronismo y exsecretaria de Legal y Técnica de la presidencia de Alberto Fernández (Frente de Todos), y Pablo Avelluto, exsecretario de Cultura de la presidencia de Mauricio Macri (Cambiemos).

Como la marcha es federal, también habrá movilizaciones en otras ciudades del país, como Córdoba y Rosario, donde estarán presentes la diputada nacional de Encuentro Federal Natalia de la Sota y el jefe del bloque Unión por la Patria de la Cámara baja, Germán Martínez, respectivamente.

El diputado Miguel Ángel Pichetto hizo saber que “está en contra de dichos del Presidente” pero que todavía no decidió su asistencia a la marcha del sábado en la capital federal, cuya concentración será a partir de las 16 en la puerta del Congreso, desde donde se marchará hacia Plaza de Mayo. Lo mismo pasa con el gobernador Kicillof: adhiere pero no decidió si estará presente.

El exministro de Economía Martín Guzmán (Frente de Todos) manifestó su adhesión a la movilización pero no asistirá por no estar en la ciudad de Buenos Aires. En cambió, dijo que “muy probablemente” participe Malena Galmarini, exdirectora de AySA y esposa de Sergio Massa, expresidente de la Cámara de Diputados, exministro de Economía del Frente de Todos y excandidato presidencial.

El líder del Frente Renovador, a su vez, hizo saber que movilizará a sus huestes pero aún no decidió si estará presente en la marcha.

El diputado nacional Christian Castillo y los exlegisladores porteños Gabriel Solano y Celeste Fierro, del FIT, confirmaron su participación, al igual que el veterano dirigente de izquierda Luis Zamora, del partido Autodeterminación y Libertad (AyL). También participará el exintendente de Morón Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro).

Las 25 consultas las realizó el periodista Sebastián Lacunza.

JJD