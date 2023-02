“Efecto La Pampa”: JxC profundiza su interna con chispazos entre el PRO y la UCR por las candidaturas

Menos del 15 por ciento del padrón votó en las primarias en La Pampa, pero la victoria del radical Martín Berhongaray sobre el macrista Martín Maquieyra dejó secuelas en la estructura nacional de Juntos por el Cambio, justo cuando echa a andar el calendario electoral. El resultado envalentonó a la UCR y fue un paso en falso para el PRO. Si este fue el primer round en la que se midieron fuerzas los principales socios de JxC, la pelea de largo aliento que tendrán hasta las PASO nacionales promete elevar la temperatura interna cada vez más.

La Pampa puso cierta luz sobre la inconveniencia de “nacionalizar” cada contienda provincial, en un mapa poco armonizado para la coalición opositora, sobre todo en los distritos donde no hay primarias obligatorias pero tiene chances serias de ganar, como Córdoba y Mendoza. Pero también puso en cuestión el dominio amarillo del universo cambiemita. Fórmulas puras o mixtas será el debate a dilucidar en las próximas semanas.

Por lo pronto, el titular de la UCR, Gerardo Morales, y el senador Martín Lousteau –jefe político de Berhongaray– buscaron llevar agua para sus molinos. Incluso el neurólogo Facundo Manes, un outsider en la UCR pero con aspiraciones presidenciales, se paseó por la capital pampeana. El nombre del perdedor quedó ligado a Horacio Rodríguez Larreta, que recibió un pase de factura de los halcones de su partido, según recogió elDiarioAR.

Larreta estaba cerca de La Pampa el domingo, en San Luis, por si el resultado finalmente lo favorecía. Finalmente no se subió al avión con el que está recorriendo el país ya desde el año pasado. Pero asumida la derrota de su alfil, el jefe de gobierno porteño rápidamente salió a felicitar a Berhongaray. Buscó dejar en evidencia a Patricia Bullrich y a Mauricio Macri, que optaron por el silencio.

La UCR y la “nacionalización” del PRO

En los celulares del búnker radical circulaba con sorna ayer un video de campaña en los que se ve a Larreta, Macri, Bullrich y hasta a Elisa Carrió pidiendo el voto por Maquieyra. “Siempre se subestima la territorialidad del radicalismo”, sacó pecho un operador del partido centenario, horas después del veredicto de las urnas. “El PRO nacionalizó la elección, poniendo mucha plata y a los dirigentes nacionales recorriendo La Pampa. Berhongaray hizo una campaña local, como tenía que ser. Maquieyra parecía más de Palermo que un pampeano”, chicaneó la fuente consultada.

“Los ciudadanos de La Pampa eligieron a un candidato sin marketing”, dijo a viva voz Lousteau, que viajó especialmente hasta Santa Rosa para validar el triunfo del diputado nacional de su sector, Evolución Radical. Morales fue más explícito: “Larreta puede ser mi candidato a vice”, dijo en TN la misma noche del domingo.

Fueron dardos sensibles para Larreta, que es criticado por el resto del PRO por sus vínculos con el radicalismo. Hace tiempo que el alcalde porteño y el gobernador jujeño negocian la posibilidad de combinar una fórmula, aprovechando la vidriera que tiene la Ciudad y la extensión federal de los comités radicales. El acuerdo tendría a Lousteau como asterisco clave, ya que el economista quiere tener el camino allanado para ser el próximo jefe de gobierno.

“La elección fortalece al radicalismo en la mesa de discusión nacional de JxC y además debilita mucho al halconismo y su argumento mezquino de que no nos van a entregar la Ciudad”, consideraron en el espacio del senador.

En Uspallata buscaron pasar el mal trago con una salida hacia adelante. “Nosotros estamos muy bien con Martín y Gerardo. De hecho, internamente siempre se nos critica el buen vínculo con los radicales y Lilita. Maquieyra la tenía difícil y lo sabíamos. Eso no quita que Horacio lo haya apoyado. Pero inmediatamente después estamos juntos apoyando a quien ganó y es el candidato de Juntos por el Cambio”, comentó un vocero.

En clave local, cerca de Larreta justificaron el resultado a la baja participación. “Hay que tener muy en cuenta la apatía de la gente por la política”, comentó un vocero. Un equilibrista en JxC buscó ver el lado lleno del vaso: “Fue una buena elección para ambos”, dijo para destacar que el PRO sacó en La Pampa más votos que en 2019 y que la UCR perdió cerca de nueve mil. Berhongaray obtuvo 15.550 votos (56,28%), frente a los 12.082 (43,72%) de Maquieyra.

Una nueva cuña Larreta-Bullrich

Con la UCR enrostrándole la victoria al PRO, se complejiza aún más la discusión abierta entre Larreta-Bullrich por quién será el candidato amarillo. Sigue anotada en la carrera María Eugenia Vidal –que también viajó a La Pampa para apoyar a Maquieyra– y se mantiene el misterio de qué hará finalmente el ex presidente.

“Está perfecto que la UCR use la elección para nacionalizarla. La política misma sabe que es una elección de aparatos, donde votaron 30 mil personas. No es nada de otro mundo”, le bajaron el precio a los comicios provinciales en un despacho que responde a Macri.

Berhongaray no recibió llamado del ex mandatario, y tampoco de Bullrich, según supo elDiarioAR en su entorno. Tampoco hubo referencias en las redes sociales. Pero el disgusto entre los halcones por el resultado del candidato que eligió Larreta fue notorio. “Con la plata de Horacio no alcanza. No entienden lo local”, dispararon en el equipo de campaña de la titular de PRO.

En el búnker de Bullrich aseguran que la ex ministra no estaba de acuerdo con la jugada amarilla y recordaron que la idea de Javier Mac Allister –ex secretario de Deportes en tiempos macristas e impulsor del PRO pampeano– era que Maquieyra fuera candidato en General Pico, de donde el actual diputado nacional es oriundo. Larreta ganó esa pulseada y Bullrich aceptó ir a apoyarlo. “Se creen que van y se instalan con encuestas y plata, pero los armados electorales no son así. Hay una mirada muy porteña sobre eso”, se quejó un halcón.

Las próximas peleas cambiemitas

La Pampa fue el puntapié de un calendario “caliente” para JxC, que tiene cada vez más anotados a las presidenciables, con el lanzamiento de Carrió la semana pasada. Cerca de Lousteau ponderaron el perfil “localista” de Berhongaray con el santafecino Maximiliano Pullaro y el cordobés Rodrigo De Loredo, dos distritos donde la discusión interna está abierta.

En Santa Fe la candidatura se definirá por PASO, pero en Córdoba no. Aún no se sabe cómo saldarán su disputa De Loredo y el senador Luis Juez, que no es amarillo puro pero que tiene el respaldo del PRO. Otro de los casos emblemáticos es el de Mendoza, donde hay una guerra declarada entre el radical Alfredo Cornejo y el diputado macrista Omar de Marchi, que ya avisó que quiere abrirse del frente cambiemita local.

“La única manera de hacer crecer el PRO en el interior es competir. Es ganar, perder e ir a apoyar. En los cuatro años de nuestro gobierno siempre se resignó el crecimiento del PRO en el interior y se apoyó en el radicalismo. Así no hay posibilidad de crecimiento partidario, que hay que cambiar si logramos ganar una vez más la presidencia”, aseguró un operador macrista.

La crisis a nivel provincias derivó en que en Río Negro la UCR abandonara la coalición para ser colectora en la candidatura local del senador Alberto Weretilneck, habitual aliado del Gobierno en la Cámara alta. Y en Neuquén, el ex presidente Macri rompió JxC para apoyar a Rolando Figueroa, un exMPN que enfrentará al aparato local histórico, que buscará suceder a Omar Gutiérrez con Marcos Koopmann. Neuquén y Río Negro serán, justamente, los próximos distritos en ir a las urnas, el 16 de abril.

Ante semejante panorama, la mesa nacional de JxC definió armar un espacio más ejecutivo con dos representantes de cada partido. Aunque aún no están los nombres definidos, la estrategia se está coordinando entre Bullrich, Morales y el lilito Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica. “Buscamos resolver más rápido los quilombos para que no nos pase lo de Neuquén y Río Negro”, anticipó un importante dirigente opositor. El calendario ya está en tiempo de descuento.

