Bienes Personales: contraoferta y tregua del gobierno para evitar otra derrota en Diputados

Tras rechazar el Presupuesto 2022, la oposición tomó envión y ahora pasó a la ofensiva. Este martes intentará imponer la suba al mínimo no imponible del Impuesto a los Bienes Personales. Será un nuevo round en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo ya siente el rigor de no contar con quórum propio. Ante la avanzada de Juntos por el Cambio en alianza con algunos diputados no alineados, el Frente de Todos buscó anticiparse y desactivar la maniobra con una contraoferta. Así, entre Sergio Massa y la Casa Rosada buscan evitar una nueva derrota política en el Congreso. O al menos intentar una reducción de daños.

La sesión para tratar la suba del piso de Bienes Personales está agendada para el martes a las 14 horas. La oposición ampliada le impuso esa agenda al oficialismo la semana pasada, durante el debate por el Presupuesto 2022. Paradojalmente, el proyecto que eleva el mínimo no imponible del impuesto fue impulsado por el exsenador oficialista Carlos Caserio. Y ya cuenta con sanción en el Senado. De aprobarse en Diputados se convertiría en ley. Y fue la oposición la que hizo bandera, en un contexto de debilidad del gobierno, de una iniciativa que había sido empujada por el Frente de Todos.

La diputada del PRO, Silvia Lospenatto, fue la vocera de la movida. Con el aval de los bloques no alineados con el FdT ni con JxC, la oposición ampliada emplazó a la comisión de Presupuesto y Hacienda a debatir el proyecto sobre Bienes Personales. Lo hizo por 130 votos a favor, contra 116 del oficialismo. Así, a la pasada demostró que contaba con las voluntades para abrir la sesión (el quórum se alcanza con 129 votos) y la mayoría necesaria para aprobar el proyecto.

La moción de emplazar a la comisión que preside Carlos Heller originalmente fue aprobada para que se reuniera una hora después del final del debate de Presupuesto 2022, aunque luego fue aplazada al martes a las 13.

"El proyecto en cuestión fue impulsado en el Senado por el oficialista Carlos Caserio y aprobado por unanimidad", recordó Lospenatto, metiendo el dedo en la llaga del FdT.

Estos son los 130 diputados nacionales que se comprometieron para que antes del 31/12 se apruebe la suba del Mínimo no Imponible de Bienes Personales. El martes 21/12 deben dar quórum para aliviar de impuestos a las familias 🧵👇 pic.twitter.com/9hjAlvOoJL — Silvia Lospennato (@slospennato) 18 de diciembre de 2021

La mayoría de 130 bancas se logró con el respaldo de Juntos por el Cambio, más una parte del interbloque Federal; Provincias Unidas; los libertarios y el riojano Felipe Álvarez de SER. El oficialismo se quedó resistiendo en soledad. La izquierda se abstuvo y el santacruceño Claudio Vidal, de SER, estuvo ausente.

Para ahorrarse una nueva caída política, a partir de un proyecto originalmente empujado por el oficialismo, el FdT trabajó durante el fin de semana para realizar una contraoferta. Lo hizo a contrarreloj y en negociaciones cruzadas entre el Senado, Diputados y el Ministerio de Economía.

La propuesta acordada por Massa y Guzmán tiene tres puntos centrales. El primero es incrementar el Mínimo No Imponible hasta $6 millones (hoy es $2 millones). Se mantendría inalterado el Mínimo No Imponible para inmuebles destinados a casa habitación (hoy es $18 millones) y el que es utilizado para los bienes en el exterior.

Segundo, un aumento de la alícuota máxima: los patrimonios que superen los $100 millones pagarán una alícuota del 1,5%. Actualmente la alícuota máxima es de 1,25% para bienes que superan los $18 millones.

El último ítem es la actualización anual y automática mediante el Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) del Mínimo No Imponible, vigente para el conjunto de los bienes (no para el mínimo especial para casa habitación) y para los tramos de la escala de alícuotas.

En caso de acordarse con la oposición, el proyecto sería aprobado este martes en Diputados. Y la semana próxima se sancionaría definitivamente en el Senado. La oposición todavía no llegó a un consenso sobre el planteo del gobierno, que recién empezó a circular el lunes a la tarde.

“Ciertamente no vamos a aceptar la introducción de las alícuotas diferenciales que acabamos de rechazar en el Presupuesto”, condicionó un diputado radical. Otro se mostró más abierto a negociar con el Gobierno. Al momento, en un deja vu de lo que ocurrió con el Presupuesto 2022 en Diputados, el proyecto sobre Bienes Personales cuenta con resultado abierto. La puja entre dialoguistas e intransigentes que rige en Juntos por el Cambio será clave para definir el desenlace en el Congreso. Tras el triunfo de los combativos en la votación del Presupuesto, según pudo averiguar elDiarioAR, lo más probable es que esta vez exista una tregua con el Gobierno y se vote el proyecto oficial.

