En el cierre de campaña, Vidal pidió decirle "basta" al oficialismo: "Este Gobierno se burló de nosotros y nos estafó"

La precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires de la lista Juntos Podemos Más, María Eugenia Vidal, cerró este miércoles su campaña electoral con miras a las PASO del próximo domingo, en un acto que en La Rural del barrio de Palermo. La ex gobernadora bonaerense tomó como eje de discurso el leit motiv difundido en Twitter por los líderes del partido: “Basta”, y apuntó contra el Gobierno, principalmente por las políticas aplicadas durante la pandemia. Horacio Rodríguez Larreta, quien la acompañó, fue contundente: "Vamos a sacar al kirchnerismo con las urnas”.

Entre cánticos de cumpleaños de los militantes presentes, Viral primero le agradeció a el jefe de gobierno Porteño "por la oportunidad de estar acá y encabezar la lista", además de nombrar a sus compañeros de fórmula.

"Estoy poco en casa para una Argentina donde se quieran quedar", introdujo arriba del escenario y agregó en referencia a sus hijos: "Gracias por entender que todo ese tiempo que me faltó con ustedes, es tiempo que vamos a ganar para una Argentina mejor, para que ustedes y todos los chicos de nuestro país puedan soñar sin límites", apuntó.

"Y yo sé que no es fácil verlo en este momento", exclamó y habló de las vidas que se perdieron por la pandemia de coronavirus: "Hoy todo el país está de luto. Todo es angustia y dolor porque estamos viviendo un duelo. Duele que falte un padre, que falte una madre, un hermano, un amigo. Y faltan muchos, muchos que podrían estar y hoy no están".

"Duele también sentir que uno se la pasa laburando y que nunca alcanza. Duele poner todo el esfuerzo y no lograr estar mejor. Duele que tus hijos no hayan podido ir a la escuela por tanto tiempo", agregó y apuntó al Gobierno: "Y, sobre todo, duele tener un Gobierno que te grita y te echa la culpa de lo que pasa. Un Gobierno que nos llamó "estúpidos" y "miserables", y que nos dijo que prefería tener más pobres que muertos. Y hoy tenemos las dos cosas" e hizo referencia a las "madres que se pusieron al hombro la defensa de las clases presenciales", y a "los miles de trabajadores que siguen levantándose cada día, a pesar de que los obligaron a cerrar sus comercios".

“Basta a que militen los cierres de las escuelas, basta a que nuestros hijos se quieran ir, basta a que nuestros padres pierdan un año de vida que no les sobraba, basta a tener que despedir a nuestros hijos en Ezeiza”, exclamó.

En la misma línea, se mantuvo firme en la crítica hacía la administración de Alberto Fernández: “¿Saben qué? No somos todos lo mismo. Este gobierno se burló de nosotros, este gobierno nos estafó . Este gobierno vacunó a sus funcionarios mientras nuestros abuelos esperaban las vacunas. Con este gobierno, mientras tus hijos no tenían clases, adiestraban al perro del Presidente. Este gobierno festejaba cumpleaños en Olivos... Pero además te hizo promesas que no cumplió: te prometió unidad y desde hace un año y medio lo único que hace es echarle la culpa de todo lo que hace mal al gobierno anterior”, agregó.

Al mismo tiempo, habló de las propuestas de su frente: "El camino empieza con mejor educación, más trabajo y menos privilegios. De eso se tratan nuestras propuestas: de que nunca más se vuelvan a cerrar las escuelas y de que los chicos aprendan en el aula todo lo que necesitan para construir su futuro con libertad".

Rodríguez Larreta, que se pronunció antes que María Eugenia Vidal, fue contundente: “Vamos a sacar al kirchnerismo con las urnas”. “Es hora de decirle basta al kirchnerismo y frenarlo”, aseguró el jefe de Gobierno.

También los acompañaron Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Martín Tetaz y Paula Oliveto, quienes la acompañaron en la lista de Juntos Podemos Más que competirá el domingo en las primarias de la alianza Juntos por el Cambio con las nóminas de Adelante Ciudad, que lidera Adolfo Rubinstein, y de Republicanos, que encabeza Ricardo López Murphy.

En La Rural, también estuvo presentes el senador Martín Lousteau; los diputados nacionales Maximiliano Ferraro y Emiliano Yacobitti; y los legisladores porteños del oficialismo Roy Cortina y Diego García Vilas, entre otros.

En tanto, el espacio Dar El Paso, que tiene al neurólogo Facundo Manes como primer precandidato a diputado nacional dentro de la alianza Juntos en provincia de Buenos Aires, llevará a cabo también hoy su acto de cierre a partir de las 18:30 horas, en el Club El Porvenir, ubicado en la calle Moreno 1223, en el partido de Quilmes, en el sur del Conurbano.

Manes convocó para el acto a las principales figuras de la UCR, y no se descarta la presencia de referentes nacionales del partido, como Alfredo Cornejo y Gerardo Morales.

