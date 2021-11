Concejala salteña de Juntos por el Cambio hizo un llamativo spot disfrazada como la muñeca de El Juego del Calamar

La concejala salteña por Rosario de Lerma de Juntos por el Cambio, Griselda Galleguillos, lanzó un llamativo spot de campaña de cara a las elecciones legislativas de este domingo 14 de noviembre, en apoyo a la lista que encabezan Carlos Zapata e Inés Liendo para diputados, en donde aparece vestida como la muñeca emblemática de la exitosa serie coreana “El Juego del Calamar”, que emitió este 2021 la plataforma Netflix con impactante éxito mundial.

Junto a uno de los típicos guardias de seguridad con el mono rojo al estilo “La Casa de Papel”, que utilizaban también en la serie coreana, y con gorra amarilla del referente de la política salteña, Alfredo Olmedo, Galleguillos mostró un spot en redes sociales que generó comentarios de todo tipo en propios y extraños.

"Eliminalos", es la frase que usa la dirigente en su spot para atraer a los votantes. “Si no querés seguir teniendo la heladera vacía, eliminalos; si no te querés ir del país por no tener laburo, eliminalos; “si no querés que te sigan robando, eliminalos", repite la actual concejala, al ritmo de cumbia y rap, sobre la base de la canción de la serie. El juego al que hace referencia es el primero que se ve en El Juego del Calamar, en el que los participantes debían detenerse cuando terminaba de sonar la música, caso contrario, eran eliminados con un disparo mortal.

En agosto, Galleguillos había sido noticia por un spot en el que bailaba arriba de una terraza y aseguraba: "Algunos dirán, qué le pasa a esta muchacha. Pa' decir la verdad, no necesito estar borracha".

Bajo la temática de la popular serie "El juego del Calamar", la concejal de Rosario Lerma Griselda Galleguillos realizó un bizarro spot de campaña para que "voten al amarillo" y apoyen a Carlos Zapata. pic.twitter.com/CGdpTMfdyK — FM CAPITAL 97.7 (@fmcapitalsalta) 8 de noviembre de 2021

La seguidora del dirigente Alfredo Olmedo también protagonizó un escándalo por sorteos de bombachas y de bebidas alcohólicas y por publicar un video del famoso "kiki challange" junto a su hermano, Guillermo Galleguillos, quien también es concejal.

Con información de agencias.

IG