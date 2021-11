Myriam Bregman: "La izquierda es la tercera fuerza nacional"

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad (Fitu) consolidó anoche los resultados que había obtenido en las PASO. Myriam Bregman se hizo del 7,7% de los votos y vuelve a la Cámara de Diputados, esta vez a representar a la Ciudad de Buenos Aires. Con el 6,8%, Romina del Plá y Nicolás Del Caño ganaron dos bancas por la Provincia. Y Alejandro Vilca tenía chances de un escaño, algo inédito para la izquierda en la provincia de Jujuy. También sumaron concejales en varios partidos tradicionalmente dominados por el peronismo. Está última elección es histórica para la coalición: desde 2001 no tenía diputados en en la Ciudad y desde 2011 no contaba con este caudal de votos en el país.

A Bregman le "confiscaron" el teléfono. Alguien de su equipo se quedó con su celular entre las 18 y las 21: una manera de cuidarla frente a la ansiedad. Sus proyecciones indicaban victoria: dos diputados asegurados en la Provincia, su entrada al Congreso y la llegada del jujeño Vilca, repartidor de residuos y fundador del Partido Socialista de los Trabajadores (PTS) en su provincia. Blusa blanca, blazer verde, cuando anunciaron los primeros resultados oficiales alguien gritó "¡siete!" y "dale Myriam". Exultante, Bregman festejó la certeza que tenía.

El viernes de veda y el sábado, la abogada se dedicó a "ocuparse del desastre que hacía su cachorrito". El perro se llama Dimitri, es de raza dudosa y fue un regalo para su hija, que ella aceptó con gusto pero al que debió atender entre reunión y reunión. Ahora que es la noche del domingo, en el bunker distintos referentes de la Izquierda dan un discurso. Los plasmas arrojan las imágenes de los canales de noticias: Javier Milei festeja en el Luna Park con personal de seguridad armado y María Eugenia Vidal habla con Jorge Lanata. Bregman saldrá a hablar al puñado de militantes que se acercaron al hotel Tribeca, en Congreso, pero antes habla con elDiarioAR.

¿Cómo explicás el resultado que obtuvo el Fit -Unidad?

Lo nuestro es pura militancia y compromiso. Cuando yo veo las campañas y los debates tan coacheados, tan armados; candidatos que piensan mucho lo que dicen no por convicción sino para ganar tal o cual electorado. Me parece que ha bajado el nivel del debate político muchísimo. Entonces la Izquierda mostró algo distinto: nosotros no tenemos promesas electorales, tenemos propuestas y un compromiso fuerte de lucha, le guste a quien le guste.

¿Por qué la derecha creció tanto, aun siendo un partido emergente?

Es inexplicable que la derecha no obtenga buenos resultados con el apoyo mediático y económico que tiene. Deberían explicar porque no tienen más. La campaña permanente, la instalación permanente... De hecho vienen a entrevistar a la izquierda y me preguntan por la derecha. Entonces, claro con semejante instalación y con semejante apoyo económico es imposible que no crezcan.

Ellos aseguran ser la tercera fuerza...

La izquierda es la tercera fuerza nacional. Alejandro Vilca está sacando arriba de 20 en Jujuy pero nadie le la cantidad de milímetros ni tiempo en medios. Que un obrero recolector de residuos, miembro de la comunidad coya esté llegando por primera vez desde el norte profundo a la cámara de diputados parece que no interesa.

¿La Izquierda "le sacó" votos al Frente de Todos?

Es muy pronto para ese análisis.

Pero ya en la PASO los resultados invitaron a pensar de dónde habían llegado.

Sé que crecimos mucho en la Comuna 4, en la 8, pero a esta hora no tenemos un análisis pormenorizado de los votos.

¿Cuáles son tus primeros objetivos en el Congreso?

También es muy pronto. Pero defender los derechos de las mujeres. Volver a poner eso agenda como prioritario porque durante toda la campaña quisieron decir que incluso al Gobierno le había ido mal porque había concedido demasiado a la minorías. Vamos a demostrar que nosotros somos las mayorías y somos las mayorías que sufrimos con el ajuste de Alberto Fernández y (Martín) Guzmán. Y por supuesto la defensa de los derechos socioambientales, y de los trabajadores y trabajadoras.

