Alberto Fernández, tras el escándalo de Insaurralde: “Lastima a un montón de gente que no piensa en yates ni en el Mediterráneo”

El presidente Alberto Fernández señaló este miércoles que “la actitud salpica y lastima a un montón de gente correcta” al opinar acerca del escándalo que protagonizó el ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde y tomó distancia de su accionar.

“Una actitud como la que vimos salpica y lastima a un montón de gente correcta que no piensa en yates, en el Mediterráneo, que viven una vida austera”, expresó el mandatario.

“No merecemos ser criticados por eso, pero creo que hubo una buena reacción al respecto”, destacó en declaraciones al programa que conduce Gustavo Sylvestre en Radio 10 sobre la reacción del gobernador Axel Kicillof y del ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa.

A poco menos de veinte días para las elecciones generales del 22 de octubre, el Presidente remarcó que la política no es una casta sino que está llena de personas con vocación de servicio y contrapuso que “la casta son los que defienden a las grandes fortunas y a los grandes dueños de la Argentina”.

En cuanto a las imágenes de Martín Insaurralde de vacaciones en Europa en plena campaña electoral, junto a su novia Sofía Clerici, para el mandatario se trata de “conductas que afectan a la credibilidad política y desde ese lugar lo siento como hombre de la política que soy”.

Fernández también apuntó contra el postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei: “Uno ve con mucho pesar las declaraciones negacionistas, no se puede poner en igualdad una organización guerrillera y al Estado. Decir que no pasó es tremendo y volver a plantear que fue una guerra es tremendo, es un retroceso tremendo y como sociedad debemos reaccionar. Nos quedamos sin 30 mil seres humanos ¿Cómo alguien que quiere ser presidente repite lo que dijo Massera?”.

“No se puede poner en un plano de igualdad a lo que puede ser una organización guerrillera con un Estado que tiene una ética que respetar y no justifica ni la tortura, ni el asesinato, ni el robo de bebés ni la desaparición forzada de personas”, remarcó, al tiempo que subrayó: “Decir que esto no pasó es volver a plantear que fue una guerra entre dos bandos, yo vi pasar por ahí a las víctimas y era de no creer lo que uno escuchaba. Venir 30 años después a discutir si eso pasó es un retroceso tremendo. Como sociedad debemos reaccionar porque fue una tragedia. Nos quedamos sin 30 mil seres humanos”.

El Presidente, además, se refirió a la propuesta de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, sobre escuchar las conversaciones entre los detenidos y sus abogados. “Mi gobierno no espió a nadie y si alguien quiere poner escuchas no conoce las garantías constitucionales”, remarcó Fernández.

El mandatario asistió a una audiencia sobre la demanda que le hizo Leopoldo Bruglia por “daños y perjuicios”: “La notificación que nunca llegó a mis manos. Ante una demanda de alguien uno tiene que salir y defender sus derechos”, dijo, y agregó: “Me siento muy lastimado porque me pusieron en situación de rebeldía porque nunca contesté una demanda que nunca llegó a mis manos. Me pone en una situación muy incómoda ahora. Quiero defender mi derecho a opinar como ciudadano”, concluyó.

La entrevista

IG