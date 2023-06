Aníbal Fernández le respondió a Cristina Kirchner: “Los que amenazan son canallas, yo no lo soy”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó este jueves un acto en la provincia de Santa Cruz junto a la gobernadora Alicia Kirchner y, en medio de la tensión que dejó el cierre de alianzas en Unión por la Patria (UP) lanzó críticas al sector del presidente Alberto Fernández y el precandidato presidencial Daniel Scioli y apuntó al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien horas atrás manifestó su intención de acudir a la Justicia si no se llegaba a un acuerdo de representación para las minorías en las listas electorales de la UP. “Cuando uno escucha que desde el propio espacio político amenazan con ir al partido judicial, con todo lo que me ha pasado, como un intento de asesinato y la impunidad para quienes planificaron...”, dijo desde el Sur la expresidenta.

Cristina Kirchner apuntó al interior de Unión por la Patria contra quienes "amenazan con ir al partido judicial"

Ahora, el funcionario le respondió sin vueltas en Twitter: “Los que amenazan son canallas. Yo no lo soy. Sólo advertí: si no podemos acordar, recurriré a la Justicia Electoral. ¿Qué es eso de Partido Judicial? ¿Qué me quieren encajar?”, se preguntó Fernández.

El titular de Seguridad había ratificado que el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, “no se va a bajar” de su postulación para las PASO y pidió que “las reglas de participación en la interna sean democráticas y cumplan con las leyes”, ya que si no “se recurrirá a la Justicia”, según advirtió. “Solicitamos que se cumpla con la Ley. No vamos a aceptar ni por el respeto por la minoría ni por la forma de selección de los legisladores que haya nada contra las leyes. Si no, vamos a recurrir a la Justicia para que lo ponga en orden porque nosotros queremos que sea una participación lo más democrática posible y siempre apegada a las normas”, afirmó Fernández.

Asimismo, el funcionario dijo no estar “pidiendo cualquier estupidez, sino que queremos que se cumpla con lo que dice la legislación de la constitución de los partidos políticos, la que garantiza como base la participación democrática interna”.

“Esto es lo que defendemos al igual que el concepto fundamental para la democracia como es el respeto por la minoría”, dijo Fernández, para quien lo ideal sería establecer un piso del 25 por ciento en la participación de la minoría como “fue históricamente en el peronismo”, mientras que el kirchnerismo quiere fijar un piso en el 40 por ciento.

En ese sentido, agregó: “Pedimos que estos conceptos se respeten a la hora de elaborar cualquier reglamento conforme a la Ley N°26.571, de las PASO para comprender a todos y no dejar afuera a nadie”.

Por otra parte, aclaró que desde ese espacio “no se van a ir de un lugar al que ayudamos a fundar porque pertenecemos al Frente de Todos”.

Los dardos de CFK

La vicepresidenta Cristina Kirchner deslizó críticas al presidente Alberto Fernández y su entorno en medio de los tironeos por el armado al decir que “cuando uno tiene responsabilidades de gobierno, la responsabilidad es gobernar y tratar de que haya la menor conflictividad posible”. La expresidenta disparó: “Jamás se me hubiera ocurrido ir a una provincia o llamar para a un dirigente para que sea candidata donde ya el gobernador tiene una candidata”.

En clave autocrítica, sostuvo que el “problema” durante el Gobierno del FdT fue que los funcionarios que “no funcionaban” eran los que “estaban manejando la economía y la tarasca” del país, aunque destacó que Kaotopodis, sentado a su izquierda, es de los que “sí funcionaban”. La vicepresidenta hizo alusión de ese modo su frase de fines del 2020, cuando advirtió sobre los “funcionarios que no funcionan”.

Con información de agencias.

IG