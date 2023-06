Cristina Kirchner apuntó al interior de Unión por la Patria contra quienes “amenazan con ir al partido judicial”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó un acto en la provincia de Santa Cruz junto a la gobernadora Alicia Kirchner y, en medio de la tensión que dejó el cierre de alianzas en Unión por la Patria (UP) lanzó críticas al sector del presidente Alberto Fernández y el precandidato presidencial Daniel Scioli.

La titular del Senado se expresó en el acto de inauguración de la ampliación de obras del hospital regional de Río Gallegos también junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. A un día de la inscripción del frente electoral, se refirió al nuevo nombre al decir que busca mostrar que se necesita “tener una postura única, nacional y patriótica, frente a los que no exigen programas de ajuste”.

La expresidenta llamó a “recuperar el concepto de representación política” y criticó la judicialización de los conflictos partidarios. Apuntó a quienes desde “el propio espacio político amenazan con ir al partido judicial”, luego de la tensión en el cierre de alianzas con el sector del embajador en Brasil.

Cuando Néstor paga al FMI en 2005 no fue un acto ideológico, fue un acto absolutamente pragmático. Creo que fue el acto más pragmático que un presidente ha tomado en la historia argentina. Porque si vos querés ser presidente, es porque querés gobernar el país y decidir lo que se… pic.twitter.com/iXDBK9G9Nq — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 15 de junio de 2023

“Cuando uno escucha que desde el propio espacio político amenazan con ir al partido judicial, con todo lo que me ha pasado, como un intento de asesinato y la impunidad para quienes planificaron...”, recordó Fernández de Kirchner, en referencia a la intención que había expresado el miércoles el ministro de Seguridad Aníbal Fernández de acudir a la Justicia si no se llegaba a un acuerdo de representación para las minorías en las listas electorales de la UP.

En esa línea, deslizó críticas al presidente Fernández y su entorno en medio de los tironeos por el armado al decir que “cuando uno tiene responsabilidades de gobierno, la responsabilidad es gobernar y tratar de que haya la menor conflictividad posible”. Kirchner disparó: “Jamás se me hubiera ocurrido ir a una provincia o llamar para a un dirigente para que sea candidata donde ya el gobernador tiene una candidata”.

Por eso un poco esto de Unión por la Patria: si los argentinos no advierten que cualquiera sea su ubicación política e ideológica, necesitamos un modelo que acabe con la economía bimonetaria y nos permita tener una postura única, uniforme, nacional y patriótica frente a los que… pic.twitter.com/ubIaVESAuK — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 15 de junio de 2023

En otro punto, la expresidenta reiteró su llamado al “diálogo entre todas las fuerzas” para tratar el “terrible tema del endeudamiento con el FMI”. Lo definió como el problema más grave del país, aclarando que no fue “generado” por el Gobierno del Frente de Todos, sino por la administración de Mauricio Macri. Pidió por una “postura única” contra quienes ofrecen “programas de ajuste” y reclamó “recuperar el concepto de representación política” al momento de gobernar.

Convocó también a “volver a ejercer amor por la Patria” y afirmó que la conformación del frente oficialista responde a la conveniencia de hacerle entender a los argentinos que “cualquiera sea su ubicación política o ideológica”, se necesita “imperiosamente un modelo que acabe con la economía bimonetaria y permita tener una postura única, uniforme, nacional y patriótica frente a los que nos exigen programas de ajuste”, en un mensaje a la oposición.

Es importante que tengamos en claro la necesidad de plantear a la sociedad acuerdos. Y eso también exige por parte de todos una gran responsabilidad y recuperar la representación política. Que cuando a uno lo votan sepa por qué se lo está votando y que ese voto va a ser honrado… pic.twitter.com/e1D5a2354X — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 15 de junio de 2023

La exmandataria destacó que el país “no es el mismo que en 2001”: “Teníamos dos dígitos de desocupación, la Asignación Universal por Hijo no existía, había hambre, pero se vuelve a repetir la misma historia. Lo que pasó en 1989 pasa 12 años después, en 2001, y está pasando ahora por el brutal endeudamiento privado y lo que sobrevino después con la llegada del FMI. Hay provincias que tienen el 98% de su deuda en dólares”, detalló.

La presidenta de la Cámara alta se refirió al momento en que el presidente Kirchner pagó la totalidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Si vos querés ser presiente es porque querés gobernar el país, porque querés decidir qué es lo que se va a hacer en la economía y para eso necesitas recursos. Néstor Kirchner hace el acto más pragmático del que se tenga memoria porque recupera para la Argentina el timón”.

Creo, sinceramente, que es necesario volver a ejercer ese amor por la Patria. Y si no les gusta la palabra Patria porque suena demasiado grandiloncuente... Bueno, el hogar y la familia, que es la primera Patria que uno tiene. pic.twitter.com/BsuUgScCRU — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 15 de junio de 2023

Asimismo, señaló que el FMI “te pone el arma en la cabeza” con sus exigencias sobre la economía y advirtió que no hay diferencias entre las distintas conducciones de ese organismo: “El Fondo es uno solo, ¿o ahora me van a hacer creer que Kristalina Georgieva no tiene nada que ver con Christine Lagarde?”, lanzó.

En clave autocrítica, sostuvo que el “problema” durante el Gobierno del FdT fue que los funcionarios que “no funcionaban” eran los que “estaban manejando la economía y la tarasca” del país, aunque destacó que Kaotopodis, sentado a su izquierda, es de los que “sí funcionaban”. La vicepresidenta hizo alusión de ese modo su frase de fines del 2020, cuando advirtió sobre los “funcionarios que no funcionan”.

En nombre del derecho que tienen los jóvenes y nuestros nietos a vivir en un mundo mejor, es necesario que reflexionemos e impulsemos con responsabilidad que haya diálogo entre todas las fuerzas políticas para abordar el terrible tema del endeudamiento con el FMI. Créanme que ese… pic.twitter.com/O1NiYGsOw3 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 15 de junio de 2023

También se permitió elogiar la gobernadora santacruceña: “Alicia Kirchner fue la mejor ministra de Desarrollo Social que tuvo el país, la mejor”, destacó, y rememoró: “Cuando llegamos a la Presidencia había 2.100.000 planes, cuando terminó el mandato eran 240.000, que además estaban organizados en cooperativas y trabajaban. Eso no se define en Desarrollo Social, se define en el Ministerio de Economía, pero se necesitaba organizar la acción social para el que le cuesta”.

Una vez más, la expresidenta formuló nuevamente su pedido “en nombre del derecho que tienen los jóvenes y nietos a vivir un mundo mejor”.

Desde acá, desde Santa cruz, les agradezco el amor, el cariño y el afecto. Y a seguir trabajando y militando más que nunca.@aliciakirchner @gkatopodis pic.twitter.com/9rGR2yn2Yp — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 15 de junio de 2023

Sobre el final de su intervención, recordó la advertencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof en sus tiempos de diputado nacional, cuando avisó que si Argentina pagaba la deuda con los fondos buitre, el país “iba a terminar de nuevo en el Fondo”.

El hospital regional de Rio Gallegos fue inaugurado en 1995 en un acto encabezado por el entonces presidente Carlos Menem, bajo la gobernación de Néstor Kirchner en Santa Cruz, en la cual su hermana y actual gobernadora ocupaba el cargo de ministra provincial de Asuntos Sociales.

LC con información de agencias