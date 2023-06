A la caza del vice: Bullrich reunió a su mesa chica por el tándem Petri-Abad y Larreta le sostiene la mano a Morales

En medio del lunes feriado, Patricia Bullrich reunió a su mesa chica para terminar de definir el nombre de su compañero de fórmula y quiénes encabezarán las listas de legisladores nacionales. Cuando apenas restan cuatro días para el cierre del próximo sábado a la medianoche, la ex ministra de Seguridad resguarda su mejor secreto: su precandidato a vicepresidente. Según supo elDiarioAR, el nominado se conocerá entre este martes y, a más tardar, el jueves.

Bullrich se debate entre tres dirigentes radicales. La terna la integran el bonaerense Maximiliano Abad –presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara baja de la Legislatura– y el ex diputado mendocino Luis Petri, quien dio la sorpresa en las recientes PASO provinciales al quedar cerca de Alfredo Cornejo. También ronda el nombre del senador por Formosa Luis Naidenoff, aunque con menos chances.

Los tres son radicales disidentes a la jefatura del partido que encarna Gerardo Morales, quien –junto con Martín Lousteau– teje un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta. En ese sentido, el alcalde porteño también hizo ayer movimientos clave, incluso uno temerario: apoyó al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, tras la represión que ordenó contra las protestas a la reforma de la Constitución local. Finalmente anoche echó por tierra dos artículos cuestionados por las comunidades indígenas. Dijo que generan “dudas”.

Se trata del artículo 36, con incisos referidos a “la propiedad privada”, y el 50, que establece “derechos y garantías de las comunidades de los pueblos indígenas”. Va a mantener, sin embargo, el articulado que prohíbe los piquetes y cortes de ruta como modalidad de protesta.

La rosca de Patricia

Bullrich se encontró durante la tarde de ayer con sus principales asesores. En su círculo íntimo están, entre otros, el ex senador Federico Pinedo, los ex diputados Eduardo Amadeo y Silvina Giudici, el legislador porteño Juan Pablo Arenaza y el politólogo Damián Arabia, quien oficia de armador federal.

Según supo este medio, el cónclave tuvo en la previa contactos con la UCR para definir la letra chica de un posible acuerdo electoral. La condición necesaria para que se firme un binomio cruzado es la certeza de que, en caso de ganar la elección, habrá un co-gobierno de ambas fuerzas, luego de que fracasara el experimento de Cambiemos, que fue encabezado por el partido amarillo y donde la influencia del radicalismo se acotó al Congreso.

“La elección depende de que Patricia sienta que esa persona va a ser el mejor vice”, acotó uno de sus entornistas sobre la decisión que ocupa la agenda de la precandidata. Completar el casillero del compañero de fórmula impactará directamente en el resto del armado de las listas que deben inscribirse el sábado. Eso también se puso bajo la lupa ayer.

“Hoy nos dedicamos a evaluar las listas de los 24 distritos y de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires”, planteó uno de los dirigentes que estuvo presente en la reunión. Para esquivar el hecho más importante, aseguró: “Finalmente no discutimos sobre el vice”.

Soy precandidata a presidenta con #FichaLimpia.

Solo con nuestro ejemplo le vamos a dar confianza a la sociedad. pic.twitter.com/0LVGgmMK2M — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 18 de junio de 2023

En las últimas horas las fichas que más se acomodó en el ajedrez bullrichista fue la de Petri. Ganó casilleros luego de los resultados de hace dos domingos en Mendoza, donde rozó los 40 puntos dentro de la interna oficialista que ganó Cornejo. Uno de los testigos de la reunión de ayer aseguró a elDiarioAR que su favorito es “el mendocino”. Sería la prenda de unidad entre la ex ministra y el afamado Grupo Malbec, donde tributan Cornejo, Naidenoff y, en las sombras, Ernesto Sanz, el radical que sirvió de sparring a Mauricio Macri en 2015.

El binomio Bullrich-Petri daría, casi por decantación, la fórmula bonaerense Néstor Grindetti-Abad. El capital político del diputado provincial es la influencia que ostenta sobre la mayoría de los 33 municipios gobernados por la UCR. Este medio contó el domingo que los jefes comunales le compartieron a Abad su intención de encolumnarse detrás de Bullrich, sobre todo porque no quieren perder su metro cuadrado de poder. “Él es un jugador de equipo. Ya pusimos nuestras condiciones y se va a definir en base a eso”, comentaron ayer a su lado.

Si bien Abad no se reunió ayer con Bullrich, sí se encontró con Sanz y con otro dirigente de peso que está armando para la ex ministra, el diputado Emilio Monzó. Se encontraron en el shopping Patio Bullrich. “No tiene remate”, comentó un vocero a elDiarioAR sobre la coincidencia de nombre entre el lugar y la precandidata.

Los guiños de Horacio

También Larreta aceleró su cierre de listas en las últimas horas. Ayer le hizo guiños más que visibles al eje radical Morales-Martín Lousteau, aunque todavía no da por acabada su intención de que el cordobés peronista Juan Schiaretti sea su candidato a vicepresidente.

El jefe de Gobierno apoyó explícitamente al jujeño por reprimir la protesta social en contra de la reforma constitucional de la provincia. El domingo, organizaciones sociales y comunidades originarias que mantenían cortes de rutas denunciaron la detención de al menos 40 personas, más otro tanto de heridos.

Larreta fue contundente en favor de su socio. “Gerardo viene trabajando hace años por una provincia democrática y pacífica que le dijo BASTA a las mafias. Jamás se dejó atropellar por un sistema corrupto y mafioso. Todo mi apoyo en este momento en donde está poniendo orden y aplicando la ley contra quienes quieren avasallarla. Las protestas violentas y atentar contra los derechos de todos los jujeños nunca será el camino para la Argentina que queremos”, escribió ayer en retuit a un mensaje de Morales que publicaba antecedentes penales de tres de los detenidos. El gobernador jujeño los tildó de “pacíficos manifestantes”.

Gerardo viene trabajando hace años por una provincia democrática y pacífica que le dijo BASTA a las mafias. Jamás se dejó atropellar por un sistema corrupto y mafioso. Todo mi apoyo en este momento en donde está poniendo orden y aplicando la ley contra quienes quieren… https://t.co/3G19Q1wuLb — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) 19 de junio de 2023

El movimiento de Larreta lo dejó en evidencia en su carrera contra Bullrich: la ex ministra había apoyado a Morales mucho antes, la noche del mismo domingo. “Discuten el derecho a la protesta todos los delincuentes de Jujuy. Gerardo Morales logró la paz en la provincia contra la mafia de Milagro Sala. Ahora quieren volver. ¡Vamos a estar siempre del lado de la ley!”, tuiteó Bullrich. El mandatario provincial aún tiene en su mesa un ofrecimiento de la titular del PRO en uso de licencia si finalmente se cae su acuerdo con Larreta: que vaya como senador nacional por su provincia, pudiendo ser su espada legislativa en la Cámara alta.

Otro movimiento político del jefe de Gobierno fue mostrarse con Lousteau en la quinta edición del Campeonato Federal del Asado. Cada vez es más evidente el acompañamiento de Larreta al senador radical para las PASO porteñas: por la 9 de Julio también anduvo el precandidato del PRO, Jorge Macri, quien se mostró en soledad. Claro, el sábado había estado con Bullrich recorriendo el barrio Chino.

Según supo elDiarioAR, Larreta no revelaría su vice hasta tanto no lo haga Bullrich. Esperan ese momento para encarar el movimiento en pinza con Morales y Schiaretti y hacer un enroque en el binomio. En Uspallata, de hecho, tienen el dato de que la ex ministra daría a conocer a su vice hoy mismo. Todo podría acelerarse en las próximas horas.

MC