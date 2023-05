El “contrato” de Larreta y Bullrich para salvar al PRO: Quirós y Jorge Macri van a encuestas, y habrá PASO en la Provincia

Preocupados por el estancamiento en las encuestas, y en medio de una feroz interna, la cúpula del PRO buscó definir una hoja de ruta común de cara a las elecciones. Los presidenciables Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, junto a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, compartieron un desayuno en el que sellaron dos acuerdos políticos principales: habrá PASO en provincia de Buenos Aires, y la definición del candidato porteño entre Fernán Quirós y Jorge Macri será por encuestas.

La discusión dejó todavía abierta la incorporación del libertario José Luis Espert a Juntos por el Cambio, que está pendiente de aprobación por el PRO, pese a tener el ok de la UCR, la Coalición Cívica y Encuentro Republicano.

El cónclave revela la tensión que atraviesa la oposición. El saldo fue un escueto comunicado de tres puntos. “El clima de la reunión fue distendido, pero hay tensión en cuanto hay discusión”, reconoció a elDiarioAR una encumbrada fuente del PRO al tanto de los detalles de la reunión.

“Hay preocupación y nos estamos ocupando”, agregó la voz consultada sobre la foto que revelan los últimos sondeos electorales: un escenario abierto en el que JxC no aparece como un claro favorito, principalmente por el avance de Javier Milei, y pese a la crisis económica que no logra resolver el gobierno del Frente de Todos.

“Mantendremos reuniones periódicas que nos permitan avanzar en los temas pendientes, cuidando la unidad del PRO y de Juntos por el Cambio”, reza la última línea del comunicado en el sentido de intentar saldar la pelea interna, protagonizada por Larreta y Bullrich. Hace apenas una semana fue la última reunión del partido, pero sin definiciones. Este medio había anticipado que no habría ningún nuevo encuentro si seguía la indefinición sobre PBA y CABA, el verdadero nudo gordiano de su disputa puertas adentro. “Esta mañana tuvimos una reunión en la que se avanzó en este acuerdo. Representa un avance con respecto a la unidad y el orden que nos pide la gente, que todo el tiempo nos solicita que estemos unidos”, expresó Vidal al mediodía en una nota radial.

La interna porteña

La fuerza amarilla buscó demostrar cierto orden, al menos según lo que se comunicó por escrito, un especie de contrato firmado tanto por el jefe de Gobierno porteño como por la ex ministra de Seguridad. De hecho, al final del texto podían leerse sus nombres.

El primer punto relevante es el que afirma que “habrá un precandidato único a Jefe de Gobierno de la Ciudad que represente al PRO”. Que sea Fernán Quirós –el ministro de Salud porteño apoyado por Larreta– o Jorge Macri –ministro de Gobierno y con la banca de su primo ex presidente y Bullrich– lo definirán una serie de encuestas “que se realizarán en los próximos días”. No trascendieron quiénes serán las consultoras encargadas de llevar esa tarea a cabo, pero se espera que haya un pool de encuestadoras, probablemente una elegida por cada equipo de campaña y una tercera para desempatar. El ganador se conocerá durante la última semana de mayo.

“Tanto Jorge Macri como Fernán Quirós están de acuerdo con este mecanismo de definición”, destaca el texto, lo que echa por tierra cualquier especulación política de que Vidal sea una candidata sorpresa de último momento.

La definición por encuestas –como hicieron Luis Juez y Rodrigo de Loredo en Córdoba– es un poroto para Larreta, que nunca quiso entregarle a Macri la posibilidad de elegir con su dedo. El sucesor en el histórico bastión amarillo se votará en el mismo día que las elecciones nacionales, pero con boleta electrónica, evitando el arrastre con los binomios presidenciales.

El PRO reconoce así la competitividad que genera Martín Lousteau como retador interno desde el radicalismo. El senador es una pieza clave en la alianza nacional que teje el alcalde porteño con la UCR. Para la Ciudad en la PASO oficialista están anotados también Ricardo López Murphy y Graciela Ocaña. En el bullrichismo tuvieron otra lectura: “Está clara la intención de Horacio de dividir al PRO y entregarle la Ciudad a Lousteau”, se quejaron.

La PASO bonaerense

“En la provincia de Buenos Aires, cada precandidato a presidente del PRO tendrá su propio precandidato a gobernador, por lo que habrá PASO en esta categoría”, afirma el tercer punto del comunicado. Se acabaron entonces las negociaciones para que el larretista Diego Santilli sea un candidato único de ambos presidenciables.

Ahora le queda a Bullrich escoger entre los que coquetean a su alrededor: Néstor Grindetti, Javier Iguacel, Joaquín de la Torre y –aunque es un vidalista– Cristian Ritondo. En el búnker de la ex ministra no dan pistas de cuál será su jugada, pero una fuente consultada días atrás por elDiarioAR le bajó el pulgar a Ritondo y adelantó que su candidato será “un halcón y con estructura”. No descartan que haya “un tapado”. En los próximos días definirán un mecanismo para la elección del postulante.

Las PASO bonaerenses regirán para el cargo de gobernador. En las intendencias donde gobierna JxC no habrá internas, lo que dibuja una “V”. Donde es oposición, se descuenta que también habrá primarias.

La UCR provincial, que está liderada por Maxi Abad –cercano a Facundo Manes–, pero donde también tiene acciones Lousteau, fue determinante para unificar criterios. El partido centenario tiene hegemonía entre los municipios opositores, por lo que la trama está cruzada con los acuerdos macro entre el radicalismo y los presidenciables del PRO. Dependerá de cómo bajen en esos territorios cada presidenciable para que los jefes comunales militen su boleta y no la del rival interno.

Espert, todavía sin aval

Donde no hubo acuerdo es sobre qué hará el PRO al respecto de Espert, quien pretende sumarse a la carrera por la presidencia. “Nuestros equipos de campaña avanzarán juntos en (...) una posición única del PRO en relación a la incorporación de nuevas fuerzas políticas a Juntos por el Cambio”, apunta el comunicado.

“Le estamos poniendo límites a alguien que se invitó solo”, indicó a elDiarioAR la fuente macrista consultada tras la reunión. El enojo con el diputado libertario es evidente: en el bullrichismo creen que podría restarle votos por derecha, además de que acusan a Larreta de haber impulsado su incorporación. Bullrich quiere que juegue a nivel bonaerense, distrito donde obtuvo su banca en Diputados.

Para subirse el precio en la negociación política, Espert se lanzó el sábado como precandidato nacional en el marco de la Feria del Libro, donde presentó su último libro “La Argentina Deseada”. “Se lanzó sin ningún tipo de invitación”, lo cuestionó un macrista de paladar negro.

En su discurso el mismo economista admitió que todavía no cerró su fichaje a JxC: le falta el aval del partido amarillo. Cualquier adhesión a la coalición opositora necesita la unanimidad de todos sus integrantes. En los próximos días se espera que haya una reunión entre el PRO y Espert para acordar la letra chica de su incorporación. Para después del feriado largo por el 25 de mayo podría haber una nueva cita de la mesa ejecutiva cambiemita, donde tributan los presidentes de cada fuerza.

Tras la cumbre de esta mañana, Larreta y Bullrich continuarán cada uno con sus campañas. Es poco probable que vuelvan a mostrarse juntos, como lo hicieron el martes pasado en Córdoba en el lanzamiento de Juez. Corrido de la carrera presidencial, Macri tiene en agenda un nuevo viaje a Europa.

