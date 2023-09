Crece el repudio contra Villarruel por el “homenaje a las víctimas del terrorismo”

NO AL HOMENAJE A GENOCIDAS EN LA LEGISLATURA



Lunes 4/9 a las 12:00 Conferencia de prensa y a las 16:30 acto en repudio al homenaje a genocidas impulsado por la candidata a vicepresidenta de LLA.



A 40 años de democracia, no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. pic.twitter.com/K2xlX3523f