Debate a lo “lejano oeste”: a micrófono abierto, cronometrado y sin pausa

Seis minutos cada uno, con un tope de 2 por intervención, cara a cara. El debate presidencial que Sergio Massa y Javier Milei protagonizarán el domingo 12 de noviembre, una semana antes del balotaje, y que será el primero que se hará desde que está la ley obliga a la exposición pública de los candidatos, tendrá un formato que entre los organizadores llaman, metafóricamente, a “lo lejano oeste” porque será golpe a golpe. Será, además, a micrófono abierto: durante el debate, los dos candidatos podrán hablar, interrumpirse y cruzarse.

Hay que mirar a Brasil, el debate del balotaje entre Lula Da Silva y Jair Bolsonaro, para encontrar un antecedente. Habrá una diferencia parcial: cada candidato tendrá su atril y podrá moverse por el escenario, pero en un área delimitada que le impedirá, como ocurrió en Brasil, ponerse a corta distancia de su contrincante. Juan Manuel Olmos, en nombre de Massa, y Karina Milei, en representación de su hermano, acordaron este lunes los términos del debate que se anunciarán, formalmente, este miércoles en la Cámara Nacional Electoral (CNE).

Con un menú de seis temas y separado en dos bloques, por tratarse de solo dos contrincantes, el modelo de debate será distinto a los anteriores. Aunque habrá un minuto inicial de presentación, en cada uno de los temas, el formato será abierto: cada candidato contará con 6 minutos para hablar pero no podrá hacerlo por más de 2 minutos en continuado, y ante cada interrupción, el antagonista tomará la palabra. De ese modo, la dinámica permitirá que no haya huecos y que el debate funcione, casi, como una conversación entre dos.

El temario acordado, que se terminará de formalizar este miércoles cuando la Cámara Nacional Electoral (CNE), anuncie el debate y sus características, repite varios de los renglones de los dos encuentros previos. Estarán Economía, Seguridad, Producción y Trabajo, DDHH y Convivencia Democrática y Educación que, en este caso, incorporará también Salud. El agregado más novedoso es Relaciones Exteriores, que no había formado parte de los asuntos acordados por los candidatos ni tampoco entró en la agenda por el voto de los ciudadanos.

Cronómetro

Con la dinámica acordada en la reunión que este lunes tuvieron delegados de Unión por la Patria (UxP) y La Libertad Avanza (LLA), cumplirá un rol central el tiempo de descuento. Cada candidato tendrá seis minutos que irá descontando. Las interrupciones serán, entonces, de hecho porque ningún candidato podrá hablar más de 2 minutos seguidos. Si, por caso, solo usa 45 segundos, la palabra pasa a su contrincante, y así continúa el “diálogo” mano a mano. Por ese formato a todo o nada, en la organización dicen que parecerá un duelo a “lo lejano oeste” porque habrá ida y vuelta permanente, con margen para preguntas y refutaciones.

Quedan algunos puntos por resolver, uno de los cuales fue motivo de discusión entre los delegados de Massa y Milei. El candidato del oficialismo quiere que el debate sea sin apuntes, que no puedan tener información ni papeles sobre los atriles a los cuales puedan recurrir. Milei pide que se mantenga el formato de los encuentros anteriores que permitían tener anotaciones. La resolución final la tomará, en estas horas, la CNE que tiene antecedentes cruzados: en 2019, no se podía tener apuntes y en 2023 se acordó una modificación al formato y se aceptó el uso de papeles pero que no se puedan mostrar ni tampoco leer para la cámara.

