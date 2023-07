Declararon una legisladora y una ex militante de Javier Milei por la presunta venta de candidaturas

La legisladora porteña Rebeca Fleitas, que continúa ejerciendo su cargo, y la ex militante Mila Zurbriggen, ratificaron hoy sus acusaciones contra la Libertad Avanza vinculadas a la presunta venta de cargos en dicha organización política. Ambas habían sido citadas por el fiscal federal Ramiro González para que aportaran información en el marco de la investigación judicial que enfrenta el partido libertario.

Felitas, en este contexto, aseguró que no tuvo conflicto con La Libertad Avanza, sino con la junta promotora de dicho partido, la cual le exigió nombrar a sus colaboradores en la Legislatura tras ser electa. Zurbriggen, por su lado, indicó que se enteró de la venta de cargos en el espacio que encabeza Javier Milei a través de terceros. Anteriormente, había manifestado que el objetivo de la agrupación política se había desvirtuado y que habían comenzado intercambiarse candidaturas por favores sexuales. Por sus declaraciones, la ex militante dijo que teme por su seguridad.

En el marco de esta investigación, el fiscal González también citó a declarar al ex dirigente del espacio libertario, Carlos Maslatón, quien confirmó que había recibido denuncias por pedidos de dinero a cambio de candidaturas por parte de “operadores” de La Libertad Avanza. “Si no pagan y se hace una publicación con Milei se encargan de decir que esa publicidad no es cierta. Así mataron a la militancia. Yo llamo a esto 'franquiciado político'. El que recibe la franquicia paga un canon por el uso de la imagen, símbolo y el derecho a ser candidato. Tengo versiones de que hay gente que pasó el canon y no integró las listas”, detalló el comentarista político ante la Justicia.

Juan Carlos Blumberg también denunció públicamente esta metodología del partido y envió hoy un pedido al fiscal expresando su “total disposición” a colaborar con la investigación. El empresario había acusado a Carlos Kikuchi, Sebastián Pareja y Karina Milei, “armadores” de LLA, de solicitar dinero para conformar las nóminas electorales. “Hay gente que pagó por un cargo de concejal 50.000 dólares. Lo más grave es que han hecho un negocio con la política”, explicitó.

Como respuesta a las sucesivas acusaciones, representantes de Milei presentaron ante la fiscalía una nota firmada por presuntos candidatos del espacio que desmienten las recientes declaraciones. “Jamás se nos peticionó dinero alguno en miras a ser puestos en el cargo”, afirmó el grupo encabezado por Sebastián Pareja, señalado por Blumberg como cómplice de este modelo.

Con información de agencias.