Maslaton declaró en Comodoro Py y dijo que “espera beneficiar a Milei”

“Espero que mi declaración beneficie a Javier Milei y que no incurra más, con sus manifestaciones irresponsables, en infracciones a la ley electoral”, tuiteó Carlos Maslatón al salir de los Tribunal de Retiro. Maslatón estaba citado para el próximo martes al igual que otros testigos convocados, pero pidió adelantar el trámite por un viaje, algo que aceptó el fiscal con competencia electoral Ramiro González.

Citado para las 11 y bajo juramento, el abogado debió ratificar que estaba al tanto de irregularidades o la comisión de delitos en el partido La Libertad Avanza. Apenas salió de Comodoro Py volvió a Tuitear: “Muy infantil lo de Milei. La venta de candidaturas no debió ser método del armado político. Había que llenar las listas con militantes genuinos. Y el acuerdo con Massa debió ser a la luz del día, no clandestino”. Así, no sólo habría dado detalles de la venta de cargos, sino de la injerencia del precandidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, en la confección de las listas.

Más citados por la Justicia

El fiscal González abrió el miércoles pasado una investigación preliminar ante la “gravedad institucional” de las denuncias conocidas en los últimos días “a fin de determinar si los sucesos recopilados infringen la normativa que regula el proceso electoral”.

En ese contexto, González convocó también a prestar declaración testimonial para el próximo martes a la legisladora porteña Rebeca Fleitas, a la exmilitante de La Libertad Avanza, Mila Zurbriggen -quien en febrero dijo que “Milei armaba listas por sexo o guita”- y al empresario Juan Carlos Blumberg. Todos ellos realizaron denuncias públicas sobre la supuesta venta de candidaturas.

Este jueves, Maslatón ratificó que Milei no quiso darle una interna para poder “pedir plata por las candidaturas” y señaló que al economista “se le cayó a pedazos” el discurso que sostenía contra lo que denominaba como “la casta de la política”.

