La dolarización de Milei, la crítica a Macri de Larreta y el faltazo de Bullrich: lo que dejó la cumbre económica de JxC

“Necesitamos letra para posicionarnos firme contra el Gobierno, pero también sobre las locuras que propone Milei”. El pedido se escuchó este martes en el amplio salón del Hotel Emperador que ocuparon los precandidatos y dirigentes de Juntos por el Cambio. Enfrente estaban los referentes económicos de cada fuerza opositora, tanto del PRO como de la UCR, además de la Coalición Cívica y Encuentro Republicano. El servicio del cinco estrellas había dispuesto café, jugos y panificados para amenizar la reunión de trabajo que se extendió un par de horas.

Más que buscar un programa de consenso –coinciden en aplicar un ajuste como salida a la crisis–, en la oposición se reveló una preocupación sobre cómo transmitir públicamente que su sello es la oferta más conveniente para el electorado. Miran con mucho recelo el avance en las encuestas del diputado libertario. Por eso en la cumbre buscaron encontrar herramientas propias para desarticular su propuesta de dolarización, su caballito de batalla para acabar con la inflación.

Los presidenciables les pidieron tips a los técnicos. “Hay que alinear más el discurso hacia afuera ya que se tiene ‘los mejores economistas’”, señaló un operador que estuvo dentro de la reunión. La intención también es comenzar a hablar de “un plan de desarrollo” consensuado. “El candidato que gane le dará su impronta”, aportó otro vocero.

El principal punto de debate fue el plan de Milei. “Se habló del tema dolarización. Lo que implica y por qué no le conviene al país”, aseguró a elDiarioAR uno de los protagonistas del convite. “Hubo mucho cuestionamiento a la dolarización y su inviabilidad”, compartió un vocero.

El diputado radical Mario Negri le puso cifras a esa narrativa anti-libertaria apenas salió de la reunión: “Los economistas nos explicaron que se necesitarían 45.000 millones de dólares de reservas, algo impensable hoy. Estaríamos hablando, además, de un tipo de cambio de 2700 pesos por dólar, conceptualmente nadie de JxC avizora que el futuro pase por ahí”. Horacio Rodríguez Larreta ensayó el nuevo discurso opositor por la noche en LN+: “Si dolarizás la cotización se va a 3000 pesos y habría hiperinflación y más pobreza: hasta los Nobel de Economía dicen que no a la dolarización”, dijo.

Menos Patricia Bullrich y Elisa Carrió, los demás precandidatos dieron el presente. Incluso Facundo Manes volvió a mostrarse, con equipo técnico y todo. El centro de la mesa lo ocupó el titular de la UCR, Gerardo Morales, quien se sentó al lado de su aliado porteño. Más lejos quedó María Eugenia Vidal, quien está a punto de dar un paso al costado en la carrera nacional, como anticipó este medio el fin de semana.

La ausencia de Bullrich tuvo más reparos que la de la titular de la CC. Cuando empezaba la cumbre –a las 10– la ex ministra de Seguridad estaba aterrizando en Iguazú con su equipo de campaña. El jefe radical levantó el punto ante sus socios políticos: “Todos debíamos estar”, comentó con acidez el gobernador jujeño.

“Nosotros estamos en Misiones apoyando a nuestros candidatos. Ya teníamos el compromiso y las elecciones son este domingo”, se excusó ante elDiarioAR Damián Arabia, uno de los principales armadores de la postulación de la titular del PRO en uso de licencia. El convite de JxC y sus economistas se había acordado hacía una semana en la reunión de la mesa chica de la coalición. Curiosamente, allí, el único que no pudo viajar a Buenos Aires –participó por Zoom– fue Federico Angelini, el sucesor de Bullrich al frente del partido amarillo.

“Este domingo hay elecciones en tres provincias, el otro domingo hay elecciones en cinco provincias. Estamos a 50 días de los cierres de listas. Si la agenda de los candidatos no es en el territorio, con la gente, apoyando a los candidatos de Juntos por el Cambio y es el reunionismo, yo no estoy de acuerdo”, dijo una voz bullrichista. “Que la casta se siga mirando el ombligo mientras nosotros seguimos subiendo en la gente”, completó con fórmula mileista el operador ante las críticas que hubo en el Emperador hacia la precandidata.

Pese a que no fue, Bullrich envió a quien suena como su potencial ministro de Economía, el diputado Luciano Laspina. Y aunque coquetea políticamente con Milei, también rechaza la dolarización. De hecho, Laspina la semana pasada adelantó vagamente una idea de crear una nueva moneda como salida al espiral inflacionario.

Por el lado larretista estuvo Hernán Lacunza, quien también asesora a Vidal. Y además estuvo Guido Sandleris, ex titular del BCRA en la era Macri. El ex ministro de Economía planteó un punto sobre el acuerdo con el FMI y las negociaciones de Sergio Massa para que le adelanten desembolsos. El ex funcionario fue acusado por Sergio Chodos de haber llamado al organismo para obturar el avance del tigrense.

Por Morales estuvo Eduardo Levy Yeyati, y Manes llegó acompañado de Marina Dal Poggetto y Martín Rapetti. También estuvo el radical Maximiliano Castillo Carrillo. La Coalición Cívica se presentó con Matías Surt y del espacio de Pichetto, Juan Carlos Sánchez Arnau.

La dinámica de la reunión la abrió el senador Martín Lousteau, y luego Maximiliano Ferraro, presidente de la CC, condujo las exposiciones y le dió la palabra a los economistas. Hablaron Del Poggeto, Laspina, Lacunza y Levy Yeyati. Luego los precandidatos a presidentes, Manes, Vidal, Pichetto, Morales y Larreta, en ese orden.

“Tengo una visión heterodoxa de la economía, hay sectores que nos puede dar dólares para el plan de desarrollo”, dijo Larreta en la reunión. Sin su principal rival en las PASO, el jefe de Gobierno intentó sacar pecho interno y –según supo elDiarioAR– se mostró muy coincidente con el tándem radical Morales-Lousteau.

Incluso se permitió cuestionar al gobierno macrista cuando recordó el paso en falso en el Congreso luego de ganar las elecciones legislativas: “No podemos repetir el error del 2017, que por unos puntos de reforma previsional después nunca más nos votaron nada por las toneladas de piedras. No es solo un tema de política económica”, señaló Larreta. Morales advirtió sobre el desafío político que tiene todo plan económico y Lousteau remarcó que “el problema argentino es más político que económico”.

“El acuerdo y unidad en lo programático es un diferencial cualitativo que no tuvimos en 2015”, dijo a este medio Ferraro, también contraponiendo lo que fue la propuesta de Cambiemos en su momento. Entre líneas ahí también hay una disputa para que las fuerzas internas sean más equilibradas entre los distintos partidos. “Está claro que JxC es la única fuerza que puede generar alternancia por su músculo político, de liderazgos y equipos técnicos”, valoró el diputado lilito.

La dirigencia de JxC salió conforme de la reunión, según recogió elDiarioAR de distintas voces. Claro, no se tocaron temas de índole electoral, como se obviaron en la cumbre del PRO del viernes pasado. Aún está pendiente el ingreso formal de José Luis Espert al espacio, que tiene el OK de todos los opositores menos el del partido amarillo. Larreta lo alentó, pero Bullrich no quiere que sea precandidato presidencial porque teme que pueda robarle votos. “Fue todo economía –aclaró un operador–. No se habló de estrategias electorales. Nada de Espert, CABA, provincia de Buenos Aires ni ningún distrito”.

