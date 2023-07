El fiscal general porteño respaldó el rechazo a las impugnaciones a la precandidatura de Jorge Macri

Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, dictaminó este miércoles que sean desestimadas las impugnaciones a la precandidatura de Jorge Macri a jefe de Gobierno porteño, en una resolución dirigida al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) local que deberá definir sobre el fondo de la controversia.

La Justicia Electoral porteña habilitó la precandidatura de Jorge Macri a jefe de Gobierno

La resolución del fiscal aconsejó el rechazo a los recursos presentados por la precandidata al Ejecutivo porteño Vanina Biasi (Frente de Izquierda) y el dirigente Eugenio “Nito” Artaza, quienes apelaron la determinación del Tribunal Electoral porteño que no dio lugar a su demanda original.

En particular, se presentaron tres impugnaciones ante el Tribunal Electoral a la precandidatura del exintendente de Vicente López, por considerar que no cumplía con el requisito de tener una residencia no menor a cinco años en el distrito tal como lo dispone, a su entender, el artículo 97 de la Constitución porteña.

Aquel artículo dice que “para ser elegido se requiere ser argentino, nativo o por opción; tener treinta años de edad cumplidos a la fecha de la elección; ser nativo de la Ciudad o poseer una residencia habitual y permanente en ella no inferior a los cinco años anteriores a la fecha de elección”.

En ese marco, una resolución firmada la semana pasada por los jueces electorales Roberto Requejo, Romina Tesone y Rodolfo Ariza Clerici determinó que Macri, actual ministro de Gobierno porteño, cumplía “con los requisitos estipulados en el artículo 97 de la Constitución local para postularse al cargo de Jefe de Gobierno”.

En esa línea, Mahiques expresó este miércoles en su dictamen dirigido al TSJ porteño que “el precandidato impugnado satisface con el requisito constitucional”.

“Si un precandidato a jefe de Gobierno acredita poseer una residencia habitual y permanente en la Ciudad durante el lapso de cinco años, en tanto dicho lapso haya sucedido temporalmente de forma previa a la fecha prevista para la elección, independientemente que lo sea de manera inmediata o no, desde el estricto plano constitucional estará habilitado para postularse”, afirmó el fiscal.

Esta semana, la Corte Suprema de Justicia se declaró incompetente para determinar sobre la precandidatura de Macri y dejó la resolución en manos del máximo tribunal de la ciudad de Buenos Aires, una decisión que fue cuestionada por el oficialismo y la izquierda, ya que advirtieron que el máximo tribunal no tuvo el mismo proceder apenas dos meses atrás en cuestionamientos electorales en Tucumán y San Juan.

Para evitar pronunciarse sobre las objeciones a la postulación de Jorge Macri, la Corte se apoyó en los argumentos esgrimidos por el procurador Eduardo Casal, quien había dictaminado que correspondía a la justicia porteña -y no al máximo tribunal- decidir sobre el tema.

LC con información de agencia Télam