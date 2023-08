Incendios, saqueos y paranoia por WhatsApp, crónica de un atardecer agitado en el conurbano

A las 14.30, minutos antes de entrar a una reunión con intendentes en el Salón Dorado, en primer piso de la gobernación bonaerense en La Plata, Axel Kicillof habló por teléfono con Mario Ishii, el multireelecto intendente de José C. Paz. Lo sondeó sobre los rumores que circulaban a media tarde referidos a intentos de saqueos en ese distrito del oeste del conurbano. Ishii alertó de las versiones, sobre las convocatorias por WhatsApp, pero trasmitió calma: aseguró que no se había registrado ningún hecho. Al rato, para reforzar la línea, difundió un comunicado oficial en el que desmintió la existencia de saqueos.

Al rato todo cambió: pasadas las 4 de la tarde, un grupo de personas vandalizó una sucursal de supermercados Dia, sobre la avenida Croacia. Según la información del gobierno local, los atacantes ingresaron desde Cuartel V, en Moreno, y se llevaron bebidas alcohólicas. “Nadie se llevó comida”, se afirmó. A la misma hora, a los celulares de algunos intendentes del conurbano, que estaban reunidos con Kicillof, llegaron alertas sobre anuncios de saqueos. Hubo consultas silenciosas entre los alcaldes y empezó el monitoreo sobre las convocatorias vía redes, y los pedidos para Sergio Berni activara operativos de contención.

Entre las 16 y las 20, se detectaron numerosas citaciones a saquear, circularon algunos videos -entre ellos sobre el ataque al Día de José C. Paz-. Lo más usual fue otro comportamiento: los mensajes en grupos de vecinos sobre versiones o amenazas de saqueos en distintos puntos del gran Buenos Aires. Un primer detalle ambiental: la ola inicial se concentró, casi exclusivamente, en el conurbano norte y oeste, lo que se denomina la Primera Sección electoral, que va desde Morón hasta el Vicente López y bordea el rio de La Plaza hasta Campana.

Por la tarde, Javier Milei lanzó un tuit particular: para renegar por una noticia de Clarín referida a su hermana Karina, habló de “saqueos en varios puntos del país”. Detrás del malestar con la nota del portal, el mensaje del candidato presidencial fue temerario: a esa hora, había versiones, pero salvo el caso de José C. Paz -y los episodios, ya apagados, durante el fin de semana en Mendoza, Córdoba y Neuquén- no había otros hechos. De ahí surgió el planteo de la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, a través de sus redes, para acusar a Milei de agitar los saqueos. Desde La Libertad Avanza, la reacción difundir las versiones de saqueos y, luego, cuestionar a Cerruti y apuntar contra Patricia Bullrich, que habló de estado de sitio.

Kicillof expuso una posición similar. “Cuando uno habla de una campaña y una preparación se refiere a un hecho concreto, que es que hubo falsas denuncias de cosas que no estaban ocurriendo en nuestra provincia”, dijo el gobernador y agregó: “Lo que puedo decir es un hecho comprobable, que hubo muchísima movilización en redes sociales, de grupos, incluso de redes oficiales de algunos dirigentes políticos que hablaron de temas que no ocurrieron”.

A medianoche, un informe reservado que circuló entre autoridades bonaerenses, registró episodios de diferente calibre -algunos concretados, otros rápidamente frustrados por fuerzas de Seguridad- en Jose C. Paz, Moreno, Merlo, Pilar, Escobar, Morón, Malvinas Argentinas y Tres de Febrero. Segú Berni, hubo 150 hechos de distinta gravedad. Se trató, en general, de hechos vandálicos sobre comercios de todo tipo. Algunos en manada, otros de pequeños grupos como uno ocurrido en Escobar, que denunció el intendente Ariel Sujarchuk. Kicillof confirmó, el miércoles por la tarde, que se había detenido a 94 personas. El ataque más violento, de mayor intensidad y más grave, fue el saqueo y posterior incendio en un supermercado chino sobre la calle Reverendo Padre Fahy, en el barrio Casasco, en Moreno.

Según fuentes del municipio de Moreno, “se vieron camionetas llevando jóvenes de un lado a otro”. “Se notaba que estaba organizado. No fue un saqueo por hambre”, confiaron a elDiarioAR, dijeron que acercaron la información a la Justicia Penal que está investigando, entre otras cuestiones, las patentes de los vehículos “en los que se trasladaba a estas personas”. Al final del martes, había 15 detenidos. Durante la madrugada, se afirmó, no volvieron a producirse otros hechos.

En José C. Paz, en tanto, la cantidad de detenidos se elevó a 25. Desde el gobierno municipal se apuntó que gran parte de los involucrados no tenía domicilio en el distrito: de acuerdo a información policial, reproducida desde el municipio, nueve de los apresados eran de CABA y otros eran de Guernica, San Miguel, Derqui, Pablo Podestá y Malvinas.

Al anochecer, los intentos de saqueos se multiplicaron. Se activó, en paralelo, el operativo de Berni para apagar focos críticos. Dos helicópteros sobrevolaron, desde las 20, la zona más caliente, con epicentro en Moreno y Merlo. Los intendentes siguieron, hasta la madrugada, atentos a lo que pasaba en sus territorios: en las tareas de intervención y prevención estuvieron involucrados efectivos de la Policía Bonaerense, de Gendarmería Nacional y de los distintos grupos de guardias urbanas que existen en los distritos. En total, de acuerdo a la información oficial, se desplegaron unos 5 mil uniformados para evitar y repeler intentos de saqueos.

“Estamos todos arriba de los posibles lugares tentativos de focos de conflictos de la info que nos fue llegando. La policía actuó rápido. Se frenaron los intentos”, dijo a elDiarioAR un intendente del peronismo que estuvo online, siguiendo las novedades, hasta la madrugada. Consultado sobre si hubo un armado detrás, el alcalde fue cauto. “Lo llamativo fue que arrancó aproximadamente en el horario en el que estamos en la reunión de intendentes en La Plata con Axel, y focalizado en la primera sección electoral. Y todo por mensajes de WhatsApp y redes sociales que termino generando efecto contagio- No puedo acusar a nadie la verdad, pero la modalidad sinceramente fue rara, simultánea y focalizada”, explicó.

El miércoles, en el conurbano sur, la lectura era otra. Un dirigente territorial del PJ, de mucho peso político, aseguró que detectó que la agitación en redes más que de los libertarios venía de grupos vinculados al PRO, particularmente al sector de Patricia Bullrich. No dijo que hayan sido los promotores ni los que lo armaron pero si que, ante las versiones, hicieron circular los rumores y los intentos de saqueos. “Con la hipótesis de desorden, Patricia puede encontrar el discurso que perdió después de las PASO. Por eso, son ellos los que agitan en los territorios”, apuntó el dirigente a elDiarioAR. Se trata, claro, de una hipótesis.

La bomba sucia de los saqueos cayó en medio de un momento hiper crítico para el oficialismo, producto del resultado electoral del 13-A y de la, hasta acá, incapacidad para saber cómo reaccionar ante la irrupción de Milei en el escenario como la figura más votada y, hoy por hoy, con la posibilidad cierta de entrar en el balotaje.

“Perdimos gran parte de la franja de 40/45 años para abajo. Milei supo interpelar a muchos desencantados tanto de JxC, como de nosotros. Metió fichas con lo de la ”la casta“ y nos complicó a todos”, explica un alcalde que en medio del clima enrarecido por los ataques y se muestra dual sobre el panorama para peronismo en octubre. “Es día a día. Lo que parece ganado hoy, pude estar perdido mañana y viceversa. Hoy podemos estar casi muertos, pero capaz que para octubre más vivos que nunca. Hace seis meses, el futuro presidente era Larreta y lo liquidó Patricia”, cierra.

