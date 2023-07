Jorge Macri sobre Larreta: “Me gustaría que fuera más enfático en apoyar mi candidatura”

El precandidato a jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio (JxC), Jorge Macri, expresó hoy que le “gustaría” que el mandatario de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, fuera “más enfático” a la hora de apoyar su participación en la interna de la principal coalición opositora.

“Cada candidato a presidente se va manifestando como le sale, como lo siente. Patricia (Bullrich) ha sido muy enfática desde hace tiempo, Mauricio (Macri) también, María Eugenia (Vidal) me está apoyando. Horacio (Rodríguez Larreta) lo hace a su estilo y modo. Me gustaría que fuera más enfático, pero bueno...”, especificó el ex intendente de Vicente López en comunicación con radio Perfil.

El actual jefe de gobierno porteño sostuvo en reiteradas oportunidades que su lealtad está con el PRO y que, por ende, respalda al único candidato de dicho partido. Sin embargo, su alianza con la Unión Cívica Radical a nivel nacional, partido que en la Ciudad lleva a Martín Lousteau como cabeza de boleta para competir contra Macri, genera desconfianza.

Durante la entrevista, Macri también advirtió cierta preocupación por la boleta electrónica que se utilizará en los comicios subnacionales, pese a valorar sus beneficios ─entre los que destacan la reducción de riesgo de fraude y robo de boletas. “Entiendo con algún grado de preocupación que vamos a convivir por primera vez con un sistema combinado, en el que vamos a elegir las categorías nacionales con boletas de papel y, acto seguido, en la urna electrónica, las autoridades de la Ciudad”, sostuvo en relación al sistema de elecciones concurrentes que anunció Rodríguez Larreta a principios de abril.

“Esta semana me pasó varias veces, caminando por la Ciudad, que venían vecinos a preguntarme: '¿dónde está tu boleta?', y bueno, no hay boleta a jefe de Gobierno. Le estaban repartiendo boletas a presidente y la gente esperaba también la boleta a jefe de Gobierno. Hay un volante que explica lo que quiero hacer, pero no hay una boleta”, agregó en relación a los folletos que reparte la militancia en las “pancheras” partidarias.

Macri también aprovechó la oportunidad para cuestionar la intención de incorporar al gobernador cordobés Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio en tanto el dirigente y ahora precandidato presidencial de “Hacemos por Nuestro país” votó en contra de los intereses de los porteños. “Más allá de que nosotros teníamos nuestros candidatos que habían hecho un gran esfuerzo para competir, unirse, y todo era una ensalada rara, yo decía: ¿cómo vamos a traer a alguien a nuestro espacio que dijo 'saquen recursos a la Ciudad'?”, aseguró.

Con información de agencias.