Kicillof: “Esto termina cuando Sergio Massa sea presidente”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, celebró hoy su reelección y anticipó que la campaña continúa. “Este triunfo nos da fuerza, pero la campaña no terminó. Esto termina cuando Sergio Massa sea el próximo presidente de Argentina”, afirmó el mandatario provincial desde el búnker de Unión por la Patria en el barrio porteño de Chacarita. “Nadie descansa, nadie para. No nos alcanza con la provincia, necesitamos un gobierno nacional comprometido con el pueblo”, agregó y convocó a otras fuerzas, entre ellos a radicales y socialistas. “Convocamos a cualquier partido que esté dispuesto a defender la soberanía, la memoria, la producción y el trabajo”, agregó.

Con una victoria de casi 20 puntos sobre el candidato de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, el gobernador reelecto respaldó la candidatura a presidente de Sergio Massa. “Hemos tenido un triunfo que para muchos fue inesperado. Pero ni la Provincia de Buenos Aires, ni ningún municipio se salvan solos. Nuestra decisión de ir en conjunto con la elección nacional tuvo que ver con empujar un proyecto político. Necesitamos que el próximo presidente sea Sergio Massa”, agregó Kicillof.

Además, argumentó que es necesario reforzar el tándem Provincia - Nación y destacó el compromiso del ministro de Economía con el federalismo. “Necesitamos que aquello que dicen las urnas valga más de lo que exige el Fondo Monetario Internacional. La dignidad no es un negocio, los derechos no dependen de la ganancia. La libertad solo nos alcanza cuando hay igualdad de oportunidades. La vida no es un mercado y la patria no se vende”, dijo Kicillof en referencia a las propuestas de La Libertad Avanza. La candidata a gobernadora de ese partido, Carolina Píparo, quedó tercera con 24,6% de los votos.

“Fue un voto por la democracia, por la memoria”, agregó Kicillof, que también recordó que las elecciones se dan en el marco de los 40 años de democracia y que es la décima vez que se elige presidente en el país. “Esta democracia se basa en la profunda memoria de una noche genocida y este voto significa ‘dictadura nunca más’”, indicó.

En medio de festejos y cánticos, Kicillof agradeció a la militancia a la que calificó como los verdaderos protagonistas y artífices de la victoria de Unión por la Patria. “No nos venció ni la resignación ni la antipolítica”, indicó. También agradeció a los intendentes e intendentas bonaerenses, a los representantes sindicales y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kircher por su acompañamiento permanente. “En este tiempo atravesó un atentado contra su vida, la proscripción y, sin embargo, sigue liderando. Nunca nos llamó a caer ni en el rencor ni en la revancha.

“La mayoría sabe que en la provincia hay problemas, pero que se resuelven con más Estado, con más solidaridad, tendiendole la mano al que lo necesita. La provincia sigue creyendo en más estado, más solidaridad, más patria”, sostuvo el gobernador reelecto.

