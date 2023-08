Larroque pidió “asumir la realidad” ante el triunfo de Milei y dijo que “el infierno está muy cerca”

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, afirmó que el triunfo del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, “es un llamado de atención” y consideró que en las elecciones generales de octubre “la disyuntiva es peronismo o disolución nacional”.

“Es un llamado de atención. A pesar de lo que dicen algunos, la democracia funciona y tiene la capacidad de enviar estos mensajes, que pueden no gustarnos, pero sirven para reaccionar a tiempo”, sostuvo el referente de La Cámpora. Y agregó: “Es muy fácil salir con consignas cortas prometiéndole a la gente cosas que no van a pasar. A nosotros nos toca la tarea más difícil, que es asumir la realidad y plantear un camino complejo que no va a tener soluciones inmediatas pero que es la única forma de alejarnos de ese infierno tan temido, que lamentablemente está muy cerca”, subrayó.

En declaraciones radiales, el funcionario provincial reconoció que de parte de Unión por la Patria “peor no se podía llegar a las PASO, con mayores dificultades, el apremio y el apriete del FMI, en una situación de crisis que no sólo es económica y social, sino también política”.

Al analizar el escenario de cara a las generales del 22 de octubre, el ex diputado nacional indicó que “frente a lo que viene la única opción es el peronismo”.

“La gente necesita que la acción del Estado se palpe con mayor claridad y eficacia; estoy seguro de que no se sale de esta situación sin Estado como lo puede plantear Milei o Patricia Bullrich (de Juntos por el Cambio) con algún matiz, sino que es a partir de la presencia del Estado, recuperando producción y trabajo, pero también entiendo que el mensaje de la ciudadanía es que no es tan contundente esa acción, y eso también nos tiene que llamar a la reflexión”, aseveró.

En ese tono, agregó: “Hay que jugar todo por todo en esta elección y saber que, de esta crisis tan compleja que atravesamos, se sale con más política y con más Estado”.

El ministro provincial opinó que el voto al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, “tiene que ver con una adhesión a sus postulados programáticos” y consideró: “Hay un componente emocional muy grande, él supo canalizar una angustia que está presente en la sociedad, que se preveía como tercera fuerza, pero pasó a ser el más votado y que nosotros debemos comprender el mensaje que entraña ese voto”.

“El que votó angustiado a MiIlei está pidiendo soluciones a problemas que solamente lo puede resolver la presencia del Estado, no hay que enojarse con el votante, hay que entender que, por dificultades por tiempo de pandemia, de guerra, de sequía, pero que el ciudadano de a pie, no tiene el tiempo de analizar todas esas variables y eso se traduce en angustia, hubo un actor que tuvo más tiempo en la campaña que supo canalizar esa angustia”, reflexionó.

Por eso, Larroque remarcó que “hay que salir con todas las fuerzas a bancar a (el candidato presidencial de Unión por la Patria) Sergio Massa”.

“Hay que entrar al balotaje y después empieza otra pelea, que ya va a ser cara a cara. No tengo ninguna duda de que el peronismo va a llegar a dar esa batalla y soy muy optimista de que podemos ganar”, manifestó el ex secretario general de La Cámpora, quien consideró que en las elecciones PASO del domingo pasado “el gran derrotado fue Juntos por el Cambio”.

Con información de agencias.

