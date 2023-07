Lousteau apuntó contra Jorge Macri por Rinaldi: “Le agradece la renuncia como si fuera un gesto patriótico”

El senador y precandidato a jefe de Gobierno porteño, Martín Lousteau, cuestionó hoy a su adversario en la interna de Juntos por el Cambio, Jorge Macri, por no haberle pedido la renuncia a Franco Rinaldi tras sus dichos discriminatorios. El politólogo y especialista en aeronáutica finalmente decidió renunciar a su precandidatura como primer legislador porteño en las listas de Propuesta Republicana (PRO).

“Jorge Macri consideró, y sigue considerando, que el pedido de disculpas era suficiente. Tanto así, que no le pidió a Rinaldi que bajara la candidatura, sino que él renunció cuando le pareció apropiado. Y Jorge Macri le agradece, como si fuera un gesto patriótico”, sostuvo el referente de la Unión Cívica Radical en redes sociales. El ex intendente de Vicente López había expresado más temprano que valoraba la integridad de Franco por bajar su candidatura en pos del bienestar del partido. “Hoy Franco entendió que su candidatura podría dañar nuestra propuesta y honradamente decidió dejar su lugar en la lista”, publicó en Twitter.

Nosotros siempre sostuvimos la misma posición. Lo de @FrancoVRinaldi no fue exabrupto o una performance, como quedó demostrado con la multiplicidad de videos con agravios para diferentes colectivos. Y alguien que tuviera estas expresiones no… — Martín Lousteau (@GugaLusto) 13 de julio de 2023

Rinaldi renunció este jueves por la tarde luego de que trascendieran declaraciones antisemitas, que se suman a los dichos racistas y homofóbicos que se dieron a conocer la semana pasada. “Lo de Franco Rinaldi no fue exabrupto o una performance, como quedó demostrado con la multiplicidad de videos con agravios para diferentes colectivos. Y alguien que tuviera estas expresiones no podía estar en Juntos por el Cambio porque no representa nuestros valores”, ratificó el dirigente de la UCR, espacio que ya había solicitado la renuncia del politólogo ante la Justicia Electoral.

Lousteau aprovechó la ocasión para diferenciarse una vez más de su competidor en las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y volvió a cuestionar la legitimidad de su precandidatura. “En la Ciudad están pasando muchas cosas que antes no pasaban y esa es una gran diferencia que tenemos con Jorge Macri. Sostener candidatos que tienen expresiones homofóbicas, clasistas, racistas y antisemitas, instalar la cultura del no-debate, oponerse a la boleta única o jugar con el gris de la Constitución son límites que Juntos por el Cambio nunca había cruzado”, afirmó.

