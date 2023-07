Macri cuestionó al Gobierno por el Gasoducto Néstor Kirchner: “Dejamos la licitación lista y el financiamiento preparado”

El ex presidente Mauricio Macri cuestionó este domingo que la puesta en march del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) “llega tres años tarde” y que “le costó a la Argentina más de 5.000 millones de dólares”, a lo que sumó que al terminar su gobierno dejó en 2019 “la licitación lista y el financiamiento preparado. Solo tenían que avanzar”.

Así indicó el dirigente de Juntos por el Cambio (JxC) en su cuenta de Twitter tras la inauguración de la obra en Salliqueló, donde estuvieron el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa.

“El Gobierno anuncia con bombos y platillos un gasoducto que llega tres años tarde y cuya demora le costó a la Argentina más de 5.000 millones de dólares”, escribió Macri. Y señaló: “En 2019 dejamos la licitación lista y el financiamiento preparado. Solo tenían que avanzar. En lugar de eso, tuvimos discursos rimbombantes sobre soberanía, autoabastecimiento e independencia”.

Indicó además que “en energía, como en los gobiernos kirchneristas anteriores, volvieron a fracasar. En 2015 entregaron un déficit energético brutal, que con mucho esfuerzo (de todos los argentinos) logramos revertir, solo para volver a perderlo ahora”.

De todas maneras, Macri felicitó a los “ingenieros y a las constructoras por una obra formidable, a pesar de que por el apuro y la falta de previsión del gobierno costó 800 millones de dólares más de lo que habría costado en condiciones normales”.

“La historia de este gasoducto (disculpen si no lo llamo por su nombre oficial) es otro ejemplo de las oportunidades, los millones y el tiempo que perdimos los argentinos por la obstinación del kirchnerismo de destruir cualquier cosa que estuviera hecha por nosotros. Ahora por lo menos tenemos algo concreto. Aprovechémoslo”, concluyó el exmandatario.

La diputada y ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal también atribuyó la realización de la obra al ex presidente Macri. “En julio de 2019, Mauricio firmó un DNU para el diseño y construcción de un gasoducto que conectara a la localidad de Tratayén, en el corazón de Vaca Muerta, con la localidad de Salliqueló en la provincia de Buenos Aires”, sostuvo en la misma red social en la que escribió el ex presidente.

“El objetivo de Mauricio con este gasoducto fue permitir un ahorro de millones de dólares que hoy se gastan en importar gas de otros países. Recordemos que Argentina importa gas desde 2011 como consecuencia de la pésima política energética y de subsidios a las tarifas del kirchnerismo”, apuntó.

Y siguió: “Pocas semanas después del DNU, la Secretaría de Energía convocó a la licitación para llevar adelante el proyecto. Con la victoria del kirchnerismo en las PASO, las empresas pidieron que se prorrogara unos meses la apertura de ofertas ante la subida del dólar y la incertidumbre política y financiera del país. Fue así que se prorrogó para fines de marzo de 2020. Pero un día antes de la fecha acordada, el kirchnerismo derogó la licitación y frenó todo. Durante casi 3 años, esta obra estuvo parada, por motivos puramente políticos.”

En otra publicación, la legisladora cuestionó al Gobierno: “El kirchnerismo hoy hace campaña con políticas que fueron impulsadas por el gobierno de Macri. Pasó, entre muchas otras, con Vaca Muerta, con el litio en el norte, con las reformas del aeropuerto de Ezeiza y ahora con el gasoducto.”

“El gasoducto es un gran paso adelante, pero podría haber llegado mucho antes. Da vergüenza que hoy celebren políticas públicas que ellos mismos se ocuparon durante tanto tiempo de obstaculizar”, puntualizó.

