Milei cambia su agenda, se encierra en un hotel y “concentra” para el debate

Javier Milei tenía previsto hacer “apariciones” en algunas provincias y varios puntos del conurbano, pero decidió mantener en agenda la visita de mañana, jueves, a Mendoza, y canceló el resto. Estará dedicado a prepararse para el debate del domingo: la batalla final -discursiva- contra Sergio Massa, el candidato a presidente de Unión por la Patria. Milei “concentra”, como un jugador de fútbol, en la habitación del Hotel Libertador, donde vive. Y “pelotea” qué decir con Santiago Caputo, asesor en las sombras; Karina Milei, su hermana; y Nicolás Posse, el coordinador de los “equipos técnicos” de un eventual gobierno de La Libertad Avanza.

“Milei no está tan ocupado en el 'cómo' sino en el 'qué'. Le preocupan más los contenidos de lo que se va a discutir que las formas en las que va a discutirlo”, dicen a elDiarioAR desde el comando de campaña. En este tercer -y último- debate organizado por la Cámara Nacional Electoral los ejes temáticos que se abordarán son: Economía; Relaciones de Argentina con el mundo; Educación y Salud; Producción y Trabajo; Seguridad; Derechos Humanos y Convivencia Democrática. Cambiaron las reglas respecto de los debates anteriores. Esta vez será a micrófono abierto, cronometrado y sin pausa. Además, Massa y Milei podrán moverse en el escenario. No podrán tener apuntes sobre el atril: esta fue la última batalla que Karina, hermana del candidato, no pudo ganar en las reuniones previas.

Milei viajará mañana a la ciudad de Mendoza. Organizaron una caminata que partirá a las 17 desde Sarmiento al 600 y terminará en Plaza Independencia. Es lo único previsto para esta semana porque la prioridad para Milei es llegar “entero y fresco” -describieron desde su entorno- al debate. Incluso suspendió el acto en Parque Lezama, que estaba previsto para este viernes. El Lezama es una locación importante, un símbolo para La Libertad Avanza: fue la plaza que los consagró en 2021, cuando Milei logró su banca como diputado porteño.

Salvo la entrevista que le concedió a LN+ el domingo y la nota con Jaime Bayly, el candidato libertario evitó esta semana las apariciones televisivas. Hay un motivo. Explica un colaborador inmediato: “No es necesario ni estratégico salir a hablar ahora. Nuestra evaluación indica que la exposición en la semana anterior a las Generales nos jugó en contra”. Se refiere a las declaraciones de Alberto Benegas Lynch Hijo -que pidió cortar relaciones diplomáticas con el Vaticano-; a la idea de Bertie Benegas Lynch -Benegas Lynch hijo- que consiste en “privatizar el mar”; y al proyecto de ley que anticipó Lilia Lemoine, diputada electa en representación de los bonaerenses, de posibilitarle a los progenitores que renuncien a la paternidad.

“La definición importante se da los últimos cuatro o cinco días antes de la elección. Tenemos posibilidades de ganar porque el antikirchnerismo es muy fuerte. El voto pasó a ser más en contra de Massa que a favor de Milei”, agrega el colaborador del candidato libertario.

La Libertad Avanza cerrará su campaña en la ciudad de Córdoba el jueves 16 de noviembre. Es la segunda vez que el libertario pisa esa provincia desde que arrancó la carrera hacia la presidencia. Él y su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, al igual que la fórmula de Unión por la Patria quieren conquistar el casi 1,8 millón de votos electorado que dejó Hacemos por Nuestra Patria, de Juan Schiaretti y Florencio Randazzo, el 22 de octubre. Es un distrito esquivo al peronismo. Pero además es el segundo distrito en cantidad de electoras y electores.

VDM/