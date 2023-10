En busca del “voto Fernet”: Schiaretti no dará apoyo público, y Massa y Milei salen a pelear el electorado cordobés

El miércoles: un día inolvidable. Patricia Bullrich, ex candidata a presidenta por Juntos por el Cambio, anunció su apoyo público a La Libertad Avanza. Reaccionó la UCR, reaccionó la Coalición Cívica; también Horacio Rodríguez Larreta. En medio de todo eso, el gobernador de Córdoba y hasta el domingo, candidato a presidente por Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, se subía a un avión rumbo a Arabia Saudita para concretar la firma de un crédito por 100 millones de dólares, acuerdo que logró y que significa para avanzar en la construcción de un acueducto que transportará agua desde el Río Paraná, en Santa Fe, hasta su provincia. Ni Schiaretti ni Florencio Randazzo, su compañero de fórmula, manifestaron su apoyo público a las dos opciones que se enfrentarán en el balotaje. Y tampoco lo harán, aseguran desde el entorno de los ex postulantes, de acá al 19 de noviembre.

Queda huérfano el -buen- caudal de votos que cosechó Hacemos entre las PASO y las generales. En una campaña de corto alcance pero con una buena performance en los dos debates presidenciales -sumado al de vices-, en el recuento nacional el partido de Schiaretti quedó en cuarto lugar, pero duplicó (y unas céntimas más) lo obtenido en las primarias: pasó de 3,8% al 6,7%. Y en la provincia de Córdoba, territorio exclusivo del gobernador, Hacemos creció dos puntos y medio (obtuvo el 29%). Unión por la Patria y La Libertad Avanza saldrán a disputarse el casi 1,8 millón de votos, electorado que dejó Hacemos el 22 de octubre.

“No habrá posicionamientos públicos”

Hacemos por Nuestro País no sólo creció a nivel nacional, también engrosó su bloque en Diputados. El 10 de diciembre asumirán su banca Alejandra Torres, Carlos Gutiérrez y Juan Brüsse. Desde el entorno de Schiaretti, remarcan que “tres días después de las generales, el gobernador viajó a concretar un crédito para el acueducto, una obra fundamental porque en Córdoba no sobra agua”. Federalismo total, un eje de su campaña: al avión se subió Maximiliano Pullaro, radical aliado a Juntos por el Cambio, flamante gobernador en Santa Fe; Omar Perotti, gobernador saliente; y Martín Llaryora, delfín de Schiaretti, intendente de la ciudad de Córdoba.

¿Y Randazzo? “Ni el Gringo ni Florencio van a salir a decir a quien hay que votar. Eso es parte de la soberbia del político”, responden. ¿La Libertad Avanza tanteó a Randazzo para sumarlo a un eventual gobierno? “No hubo ofrecimientos y no habrá decisiones individuales en ese sentido. Nosotros vamos a darle gobernabilidad al que gane”, insisten.

Massa y Milei quieren el voto cordobés

Martín Llaryora, el intendente de Córdoba, es también el autor de la frase: “Los pituquitos de Recoleta”. La frase completa: “Basta de que nos maltraten de afuera, de que nos vengan a explicar qué hacer y qué no hacer los pituquitos de Recoleta”. El contexto de la frase: en julio, en medio de los festejos en su búnker, con los números que le aseguraron la elección. ¿Cómo conquistar una provincia que guarda cierto recelo con “lo porteño” o “lo bonaerense”, o incluso con la simbología peronista que no haya sido nacida y criada en Córdoba? Es un desafío para Sergio Massa y su compañero de fórmula, Agustín Rossi.

Pero ayer sí hubo pronunciamientos importantes. Natalia de la Sota, diputada provincial de Córdoba e integrante del Bloque Córdoba Federal, tuiteó: “Lo dije hace un tiempo y lo sostengo hoy: ante un escenario de balotaje no iba a ser indiferente. Las ideas que propone La Libertad Avanza no me representan. Quiero un Estado que abrace, con justicia social, que apoye a la producción, con salud y educación pública de calidad”. Hay un puente entre Córdoba y Massa: José Manuel de la Sota, padre de Natalia, fallecido en 2018. En 2015, Massa, entonces diputado y líder del Frente Renovador, y el dirigente cordobés formaron el frente UNA, Unidos por una Nueva Argentina, que participó en las PASO de ese año.

La Libertad Avanza, por su parte, tuvo un buen rendimiento en Córdoba en la primera vuelta. Logró tres diputados y Javier Milei superó al gobernador : 770 mil votos, 105 mil más que los obtenidos por Juan Schiaretti. Juntos por el Cambio quedó tercero y redujo su tropa de diputados de doce a ocho. “No está definido todavía el cronograma de provincias a visitar pero posiblemente Javier Milei vaya a Córdoba. Se va a intentar sintonizar con el electorado anti K de esa provincia”, dicen desde el comando de campaña de LLA. El espacio liberal-libertario quedó “congelado” entre las PASO y las generales.

Lo dije hace un tiempo y lo sostengo hoy: ante un escenario de balotaje no iba a ser indiferente. Las ideas que propone La Libertad Avanza no me representan. Quiero un Estado que abrace, con justicia social, que apoye a la producción, con salud y educación pública de calidad. https://t.co/xHa0uPpTVr — Natalia de la Sota (@NataliaDLSok) 29 de octubre de 2023

Unión por la Patria, en cambio, creció en Córdoba: poco más de 13% (5 puntos más que las primarias), una de las mejores elecciones que tuvo el peronismo nacional en esta provincia, refractaria al kirchnerismo. “Córdoba siempre se pensó como la provincia que íbamos a necesitar para el balotaje. Segundo distrito, con una candidato muy fuerte (N. de la R.: por Schiaretti). El voto a Schiaretti tiene un componente peronista; la mitad, un poco más. Es un voto que igual hay que ir a buscar, teniendo en cuenta que todo el peronismo o el kirchnerismo que llegue desde afuera de Córdoba 'es malo'... Pero: en la elección de Llaryora el odiado kirchnerismo debe haber ayudado, ¿no?”, confían desde la campaña de Massa. Está previsto que los candidatos de cada espacio viajen a esa provincia en los próximos días.

VDM/ MG