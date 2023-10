Rodríguez Larreta: “Las dos opciones que tenemos para el balotaje son muy malas para todos los argentinos”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este miércoles que no apoyará a ninguno de los dos candidatos que competirán en la segunda vuelta electoral del 19 de noviembre y de la que surgirá el próximo presidente de los argentinos. Ni el libertario Javier Milei, ni el oficialista Sergio Massa. “Las dos opciones que tenemos para el balotaje son muy malas para todos los argentinos”, dijo en una conferencia de prensa que brindó esta tarde.

“Massa es la reelección del populismo kirchnerista. Es la reelección del desastre de este gobierno. La reelección de seguir con la hiperinflación. Y además sigue dándole a la maquinita de estar regalando pesos que cada día valen menos. Es darle la educación a los sindicalistas, a los Baradel, a cerrar escuelas, a los que adoctrinan políticamente. Es seguir viviendo con miedo. Seguir viviendo en un país tomado por las mafias, como zonas enteras de la Argentina. Y además es parche tras parche y después más parche. Toda improvisación y cada día estamos peor”, dijo Rodríguez Larreta sobre el ministro de Economía y candidato del oficialismo.

Mi posición es bien clara: Massa y Milei son opciones muy malas para los argentinos. Ambos representan más dolor, angustia y sufrimiento. Lo dije durante toda la campaña y lo mantengo ahora porque soy coherente. pic.twitter.com/Vg9hc5LVjr — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) 25 de octubre de 2023

El jefe de Gobierno porteño saliente se jactó de haber enfrentado “siempre” al kirchnerismo. “Me sacaron la coparticipación y me enfrenté. Fui a la Corte, me cerraron las escuelas, me la banqué, mantuvimos las escuelas abiertas. Le ganamos en la Corte también. Y siempre me voy a enfrentar con el kirchnerismo”, sostuvo.

En este sentido, dijo que quiere terminar con las “fake news, los rumores, la desinformación” respecto de su eventual salto al peronismo de la mano de Massa. “Lo digo bien clarito, no hay ninguna posibilidad de que yo integre el gobierno kirchnerista. Ninguna posibilidad. Porque yo no me rindo, o sea, no me rindo ante la posibilidad de construir un país diferente; con valores que estoy seguro que compartimos con millones de argentinos, que son totalmente los opuestos a los que representa el kirchnerismo. Yo voy a seguir trabajando incansablemente siempre para lograr llegar a esos valores. Siempre estuve, voy a estar en contra del kirchnerismo”, insistió.

“Milei está en los bordes de la democracia”

También, por supuesto, cuestionó a Milei, de quien dijo que “es un nuevo populismo y es un salto al vacío”. “Yo no creo en nada de lo que propone. Lo dije clarito, salió un video esta semana que en realidad era antes de la PASO. No creo, no creo en la venta libre de armas, no creo en la venta de órganos, es un desastre. No creo en la dolarización sin dólares, que nos va a dar más inflación y más pobreza. No creo en la educación de los vouchers, para que son para unos sí, para otros no”, dijo.

Respecto del candidato de La Libertad Avanza insistió en que no cree “en los ataques, en los ataques a la prensa, en los ataques al Vaticano, a la Iglesia Católica”. “Milei está en los bordes de la democracia. Las ideas son malas. Son ideas peligrosas. Y además, agravadas por las formas. Construyó su carrera en base a la agresión y yo no creo que sea lo que la Argentina necesita. Basta de agresiones. Porque los que en el mundo eligieron el camino a la agresión fracasaron. Y aclaro en esto, lo de las agresiones, que no es personal, eh, para nada. El tipo de mí dijo cualquier disparate. Creo que lo más suave, lo más elegante, es que me trató de rata. Me dijo que me iba a pisar con una silla”, sostuvo.

La decisión se da de frente con lo que este mediodía anunció la presidenta de su partido, Patricia Bullrich, quien hasta este domingo era también la candidata presidencial de Juntos por el Cambio. “No podemos ser neutrales”, había dicho Bullrich horas antes, para anunciar su apoyo a Milei en una decisión masticada junto el alma mater del PRO, el ex presidente Mauricio Macri.

Rodríguez Larreta dijo que para él “fue una sorpresa la reunión de anoche” entre Bullrich, Macri y Milei, tras lo cual se tramó el acuerdo electoral para el balotaje. Y expresó su “claro malestar por reuniones secretas, que no ayudan nada a la unidad, sobre todo porque se había agendado una reunión del PRO hoy (miércoles) y de Juntos por el Cambio, mañana (jueves)”. “No sólo no fui invitado sino que no sabía nada”, dijo respecto del cónclave Macri-Buillrich-Milei.

Así, el anuncio del alcalde porteño también implica una ruptura en términos políticos con su histórico socio político, Mauricio Macri, una relación que desde hacía tiempo venía tirante.

Larreta dijo que seguirá trabajando para la unidad de Juntos por el Cambio

Al ser consultado sobre si se sentía identificado con el anuncio que hizo este miércoles Patricia Bullrich en su conferencia de prensa, Rodríguez Larreta respondió: “Obviamente, yo tengo una posición, como estoy diciendo ahora, diferente a la que ella expresó. Y de la reunión de anoche no sabía nada, la verdad que no sabía nada, fue una reunión, entiendo, a medianoche, en secreto”, subrayó.

El mandatario porteño, que perdió contra Bullrich en las PASO del 13 de agosto la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio, sostuvo que ahora se dedicará a trabajar para que la coalición cambiemista sea “lo más grande posible, porque cuanto más fortaleza tenga, cuanto más miembros tenga, más diputados, más senadores, más fuerte va a ser su capacidad de cuidar a los argentinos como oposición ante el gobierno que viene”.

Rodríguez Larreta, de esta manera, se acerdó al resto de los socios de la alianza, el radicalismo y la Coalición Cívica-ARI. En términos durísimos, el radicalismo había expresado horas antes su rechazó a la decisión de Bullrich y en una conferencia de prensa el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, calificó de “vergonzosa” e “imperdonable” la actitud de la ex candidata, a la vez que afirmó que tanto ella como Macri ya estaban “afuera de Juntos por el Cambio”.

Aunque la Coalición Cívica de Elisa Carrió ya había anticipado que no apoyaría a ningún candidato, tras conocerse el anuncio de Bullrich, la propia jefa del espacio salió a cuestionar a la presidenta del PRO: “Macri va a conseguir su objetivo, avalar a su candidato que siempre fue Milei”, dijo.

Además, dentro del PRO también fueron muchas las voces que expresaron su malestar por la decisión de Bullrich. Esta tarde se sumó María Eugenia Vidal quien en también adelantó que no apoyará a ningún candidato. “Voy a ser coherente con lo que dije y representé siempre. Desde el 2003 me encuentran en el mismo lugar: en la vereda de enfrente del populismo. Por eso no voy a apoyar a ninguno de los dos candidatos, ni voy a ser parte del gobierno de ninguno de los dos. Como a millones de argentinos, ninguno me representa”, escribió en la red social X.

MM/JJD