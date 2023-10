Carrió: “Macri va a conseguir su objetivo, avalar a su candidato que siempre fue Milei”

Elisa Carrió, titular de la Coalición Cívica y fundadora de Juntos por el Cambio, se pronunció en duros términos contra Mauricio Macri por el anuncio de la ex candidata presidencial Patricia Bullrich, que formaliza su respaldo a Javier Milei en el balotaje de noviembre.

Carrió cree que el ex Presidente es la cabeza de esta jugada política. “Macri va a conseguir su objetivo, que era avalar a su candidato, que siempre fue Mieli. Que no era Bullrich, que no era Larreta. Porque él no quiere que nadie sea presidente sino él”, disparó.

“Ellos romperán (el PRO). El radicalismo y nosotros estamos alineados, ellos (el Pro) romperán”, agregó.

“La jugada de él (de Macri) es destruir a Juntos por el Cambio. El quería romper y yo no lo podía decir porque nadie me iba a creer”, tiró.

“Nosotros no vamos a someternos a ninguna extorsión aunque provenga de un pueblo, no vamos a dar el salto al vacío para la venta de órganos porque viola los derechos humanos, no estamos de acuerdo con la venta de niños y la legalización del narcotráfico, todo esto va a conducir a delitos de lesa humanidad”, dijo Carrió en diálogo con el periodista Luis Novaresio en LN+.

Luego indicó que “la causa republicana permanece. Los hombres y las mujeres pasan. La libertad no es el deseo, es la responsabilidad”.

Y fue por más: “El que está del lado oscuro es Mauricio y el que rompe es él. Y le va hacer cometer a Patricia un error histórico. El que destruyó a Juntos por el cambio es Macri”.

Para cerrar, Carrió fue clara: “El kirchnerismo ya ganó”.

Más tarde, ya en su casa, mandó un mensaje claro desde su cuenta de X: “No a Milei y No a Massa. Lo único que existe es la primavera, Dios y el sentido de la vida. Fe en la adversidad, los hombres y las mujeres pasan, la causa continúa”.

No a Milei y No a Massa



Lo único que existe es la primavera, Dios y el sentido de la vida. Fe en la adversidad, los hombres y las mujeres pasan, la Causa continúa. pic.twitter.com/D7blLJGGE0 — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 25 de octubre de 2023

NB