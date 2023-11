A 11 días del balotaje, Sergio Massa vuelve a convocar a un gobierno de unidad y sueña con “el fin de la grieta”

A 11 días del balotaje, el candidato presidencial y ministro de Economía, Sergio Massa, continúa cultivando apoyos entre los partidos que quedaron fuera de la contienda electoral el pasado 22 de octubre. En este marco, y si bien es una propuesta que hizo pública hace tiempo, este miércoles, el titular del Palacio de Hacienda ratificó su voluntad de conformar un gobierno de unidad nacional, capaz de poner fin a la grieta.

“El 19 de noviembre se define el futuro del país. Si las y los argentinos me eligen presidente, voy a liderar un gobierno de unidad nacional caracterizado por el diálogo, la convivencia democrática y la búsqueda de consensos para enfrentar los desafíos que tenemos por delante”, escribió vía X (ex Twitter).

En la red social, Massa convocó a dirigentes de la Unión Cívica Radical, el PRO, Hacemos por nuestro país ─el espacio liderado por el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti─ y el Frente de Izquierda a integrar su eventual gestión. “Es un gobierno que pueda, por ejemplo, debatir con el radicalismo las políticas educativas, con el macrismo la modernización del Estado, con el cordobesismo la descentralización y con la izquierda el plan de emergencia para combatir la violencia machista”, detalló. El candidato del oficialismo busca ampliar su base de apoyos en un contexto en el que muchos de los referentes de los espacios que mencionó optaron por la neutralidad rumbo a la segunda vuelta.

En este marco, además, especificó que su gobierno de “concordia nacional” ─al cual considera como la “única opción para dar vuelta la página de una política orientada por los odios personales y salir adelante”─ tiene un carácter multisectorial por lo que busca incluir también a actores ajenos a la política partidaria. “Es un Gobierno multidisciplinar y multisectorial. No pretende convocar solo a la política, sino empresarios/as, emprendedores/as, expertos/as, sindicalistas, movimientos sociales, etc. Argentina necesita de todos y todas”, indicó.

El candidato subrayó, a su vez, el tono federal que tiene su propuesta en tanto busca garantizar la representación de todas las regiones y “saldar deudas históricas” entre las distintas provincias.

Al cerrar desigualdades y revanchismos que se han revitalizado en esta última campaña electoral, el gobierno de unidad nacional propuesto por el titular del Palacio de Hacienda apunta a “servir a las personas y a la Patria, priorizando los intereses de todos por sobre los de los políticos o partidarios”. Este mensaje de diálogo y convivencia pretende, además, generar confianza en el mundo para lograr atraer inversiones al país y así impulsar el desarrollo económico sostenible.

En tanto, Massa también se dirigió a quienes no formen parte de su gabinete en caso de asumir el próximo 10 de diciembre y abogó por el respeto hacia una oposición fuerte, responsable y constructiva. “Cuando sea presidente, quiero que exista una oposición fuerte, pensante y exigente, que tendrá todas las garantías. Una oposición con la que discutir las grandes políticas de Estado”.

Tal consideración llega luego de que en los últimos días se haya hecho público un escándalo por espionaje ilegal a jueces y dirigentes opositores. Figuras del kirchnerismo como Fabián “Conu” Rodríguez, ex subsecretario de Coordinación de Medios de Axel Kicillof y actual subdirector general de Servicio al Contribuyente de la AFIP, y el diputado oficialista Rodolfo Tailhade mantuvieron conversaciones con el ex oficial Ariel Zanchetta para solicitarle información sobre múltiples referentes no alineados con el oficialismo.

Según señaló Massa, el gobierno de unidad nacional representa, asimismo, el fin de la grieta. “Sueño con un país en el que dejemos atrás las diferencias y la polarización y en el que todos y todas tiremos para el mismo lado. Un objetivo común: construir un mejor futuro para todas y todos los ciudadanos”, concluyó.

ACM