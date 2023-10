El momento de tensión que vivió Javier Milei en TV

Javier Milei, candidato a Presidente por La Libertad Avanza, protagonizó anoche un momento tenso cuando interrumpió una entrevista televisiva que estaba brindando para pedir que los trabajadores del lugar que estaban detrás de cámaras dejaran de hablar por lo bajo mientras él respondía las preguntas.

Todo ocurrió cuando el dirigente de la oposición, que deberá enfrentar a Sergio Massa en el balotaje, estaba explicando su plan económico en caso de llegar al gobierno, en el programa periodístico que conduce Esteban Trebucq por el canal America24.

“¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no paran de hablar, a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita”, exclamó el economista, visiblemente molesto por la situación.

El conductor del ciclo le pidió disculpas y le dijo que “fuera del aire” le iba a explicar lo que estaba pasando, pero Milei insistió en que había varias personas en el lugar que desde que comenzó su explicación “habla demasiado y es muy difícil seguir estos temas tan complejos con murmullo en el oído”.

“No son temas fáciles y, además, va la vida de 47 millones en esto. Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando”, continuó.

Entonces Trebucq le ofreció a su entrevistado volver a explicar la idea que estaba planteando, pero el candidato se negó y remarcó que esperaba “que haya quedado bien explicado”, porque hizo “un buen esfuerzo a pesar del ruido”.

“De vuelta, yo trataré de convencer sobre por qué creo que esta es la mejor alternativa. Yo, sinceramente, no creo en la independencia del Banco Central. Durante el gobierno de Mauricio Macri tuvimos el mejor Banco Central de la historia, hasta la conferencia de prensa del 28 de diciembre del 2017, cuando se lo llevaron puesto a Federico Sturzenegger”, prosiguió.

Según trascendió, en el inicio de la entrevista hubo un paro sorpresivo del gremio de los trabajadores del canal que provocó que algunos técnicos dejaran sus tareas intempestivamente y se produjeran algunas desprolijidades al aire.

A pesar de este momento de tensión, la entrevista continuó normalmente y no se volvió a mencionar el tema, excepto sobre el final de la charla, cuando el periodista le preguntó si se había sentido cómodo: “Sí, me costó mucho el....”, contestó Milei, mientras hacía con la mano gestos de murmullo.

“Sí, te lo conté por Whatsapp lo que pasaba, no quiero hacerlo público por un tema de respeto a los muchachos, a los trabajadores”, cerró el conductor del programa.

Sobre el final, el referente de la oposición aseguró que, si gana las elecciones, “se viene un país que va a abrazar las ideas de la libertad, nos vamos a poner de pie y vamos a sentar las bases para que en 35, 40 o 45 años nos convirtamos en una de las máximas potencias del mundo”.

