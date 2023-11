Operativo seducción: Massa anuncia que su ministro de Economía y la mitad del directorio del Banco Central no serán de su fuerza política

Mientras busca por distritos “pesados” electoralmente votos que le fueron esquivos al peronismo en las últimas elecciones, como Córdoba -donde estuvo este lunes- y Santa Fe -provincia que visita este martes-, el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, dejó en claro por estas horas que, en caso de ganar el balotaje ante el libertario Javier Milei, designará como ministro de Economía a un dirigente que no integre su fuerza política.

“Mi ministro de Economía no va a ser alguien de mi fuerza política, va a ser alguien de otro sector político”, reveló en declaraciones desde la provincia de Córdoba y que hacen referencia a la convocatoria lanzada por el tigrense para conformar un gabinete de unidad nacional. En la provincia que gobierna hasta el 10 diciembre Juan Schiaretti, el candidato oficialista dio guiños para los sectores en los que busca sumar votos para ganarle la pulseada final a Milei: por un lado, aseguró que su eventual mandato “será con el campo, no contra el campo, con los productores, no contra los productores”; por el otro, convocó al mandatario electo, Martín Llaryora, “que es el que eligieron los cordobeses y le voy a decir: ‘armemos la agenda, Córdoba es el corazón de la Argentina, tenemos cuatro años de trabajo juntos’”.

En declaraciones a Cadena 3, Massa dijo estar dispuesto a encarar “una nueva etapa para la Argentina”, por lo que anticipó que la mitad del directorio que compone el Banco Central será “del principal bloque de la oposición, para que haya control”. Además, vaticinó un 2024 con “bajo nivel de vencimientos, alto nivel de exportaciones”.

Rumores sobre Melconian y el freno al juicio a la Corte

Si bien evitó brindar detalles y por el momento nadie del oficialismo da indicios de que estos rumores sean ciertos, uno de los nombres que más resuenan para asumir al Palacio de Hacienda es el de Carlos Melconian, quien fue aspirante al cargo de la ex candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

En otro pasaje de la entrevista, el ministro fue consultado sobre el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que se debate en la Cámara de Diputados que le valieron las críticas incluso de opositores como el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

“Hablé con la presidenta de la Comisión y de la Cámara de Diputados (Cecilia Moreau), para plantearle que estamos en un proceso electoral y que no era momento de discutir el comportamiento de ningún juez de la Corte porque, si había alguna acusación cierta o falsa, se podía ensuciar con el proceso electoral”, sostuvo.

En la misma línea, planteó: “No conozco las acusaciones, ni las distintas posiciones que fueron planteando los diputados de las distintas fuerzas, no puedo aseverar que esté bien o mal”.

“Si hay hechos de corrupción que están probados, está claro que se deben ventilar y los acusados deben tener derecho a defenderse. Ahora, si hay una cuestión política, me parece inoportuno”, completó.

Consultado sobre la presencia del kirchnerismo en su potencial gestión, el funcionario retrucó: “El gobierno de Sergio Massa es de Sergio Massa y es un gobierno de unidad nacional para que sectores empresarios, del mundo del agro y de distintos sectores políticos tiene que ver con una etapa nueva de la Argentina”.

“El desafío es cada uno poner lo mejor y la energía de que el 10 de diciembre tengamos la capacidad de poder sentarnos a la mesa y acordar políticas de Estado”, expresó.

Por último, evitó dar a conocer con qué dirigentes trabajará, de ganar las elecciones, al argumentar que “los gobiernos loteados lastiman y terminan mal” y, en referencia a Javier Milei, señaló: “A mí me piden que defina a mis ministros y el otro candidato habla con los perros y nadie la dice nada”.

La entrevista completa

Las frases destacadas en la entrevista con Cadena 3

El ministro de Economía no será de mi fuerza, sino de otro partido. No lo voy a decir ahora, de ninguna manera.

Aprendí a respetar el nivel de exigencia del votante cordobés. Ese fue mi aprendizaje en los años compartidos con José Manuel de la Sota. No tengo esa mirada de territorio hostil para con Córdoba.

El gobierno de Sergio Massa será de Sergio Massa, y de unidad nacional, empieza el 10 de diciembre y convoca a todos los sectores para definir políticas de Estado.

Argentina tenía proyectado 100 mil millones de dólares por las exportaciones y debido a la sequía cayó 21%. Eso genera que la moneda pierda valor.

La deuda que se tomó con el FMI fue para pagar fuga de capitales.

A mí me piden los ministros mientras el otro candidato habla con los perros.

Propongo que la mitad del directorio del Banco Central sea de la oposición.

Dos días antes de morir, De la Sota ya planteaba la unidad nacional.

Argentina no tiene financiamiento externo por la deuda criminal que se tomó con el FMI en el gobierno anterior y por una mala renegociación del gobierno que lo siguió.

Es muy importante que tengamos una mesa de trabajo para que Córdoba no tenga que ir a la Justicia para reclamar lo que le corresponde.

Con información de agencias.

IG