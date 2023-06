Pichetto junto a Rodríguez Larreta: “Hay que discutir a fondo ampliar la base de Juntos por el Cambio porque da un proyecto mucho más fuerte”

Miguel Ángel Pichetto, presidente de Encuentro Republicano Federal, acompañó al precandidato a presidente y actual jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en su recorrida por la comisaría vecinal 13-A en Belgrano y apoyó su propuesta de incorporar al gobernador cordobés del Partido Justicialista, Juan Schiaretti, a Juntos por el Cambio. “Creo en la ampliación, en una mirada de que es fundamental que la Argentina tenga en vista la unidad nacional, la construcción de un camino común para los argentinos. Esto es lo que me vincula con Horacio en términos de ideas”, expresó.

Para el ex compañero de fórmula de Mauricio Macri en las elecciones de 2019, es necesario debatir la adhesión de nuevos miembros a la coalición “porque da un proyecto mucho más fuerte para ganar las elecciones, primero, y para gobernar después”.

El jefe de gobierno porteño coincidió en la importancia de generar consensos para los comicios de 2023 y aseguró que se requiere de un espacio amplio para ganarle al kirchnerismo con bastante margen y poder llevar a cabo transformaciones a nivel nacional. “El cambio que necesita la Argentina es tan profundo que necesita una nueva mayoría para llevar adelante las reformas que se necesitan”, indicó durante el anuncio de mejoras del equipamiento de la Policía Local. Además, para reforzar su propuesta, subrayó la incorporación de nuevos dirigentes en los últimos años, entre los que se destaca la adhesión de Ricardo López Murphy y Facundo Manes a la coalición de Juntos por el Cambio.

La potencial incorporación del gobernador Juan Schiaretti revitalizó la interna del PRO y sumó un nuevo eje de confrontación entre Rodríguez Larreta y la ex ministra de Seguridad de Cambiemos y actual precandidata a presidenta, Patricia Bullrich, quien se opuso a la propuesta.

En el marco de esta disputa ─que continuará esta tarde en la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, en la que también deberá tratarse la posibilidad de sumar al liberal José Luis Espert a la coalición─, el gobernador de la provincia de Jujuy, titular de la Unión Cívica Radical (UCR) y precandidato presidencial, Gerardo Morales, también brindó su apoyo a la iniciativa de Rodríguez Larreta y cuestionó la posición de la ex funcionaria macrista. “No puede ser que la lógica de incorporación o no de otros sectores a JxC sea en función de lo que le conviene o no a Patricia Bullrich”, reclamó.

Al igual que Pichetto y el jefe de gobierno porteño, Morales sostiene que la ampliación del frente es vital para poder llevar a cabo un plan de gobierno ante un eventual triunfo en los comicios nacionales. “Hace tres meses estamos en una meseta, atrapados en la interna entre Bullrich y Larreta, con pérdida de iniciativa. Y nos parece que la mejor manera de fortalecer una propuesta que va a gobernar la República Argentina es garantizando gobernabilidad sobre la base de la ampliación de JxC, que además es lo que votó la Convención de la UCR”, indicó.

ACM con información de agencias.