Entre Ríos: JxC salió primero en la PASO local y Frigerio será su candidato a gobernador

Rogelio Frigerio, precandidato a gobernador de Entre Ríos, se impuso por amplia diferencia en las elecciones primarias de Juntos por Entre Ríos, la versión local de Juntos por el Cambio (JxC). El total de la coalición superó por 6 puntos al peronismo, mientras que el postulante de La Libertad Avanza quedó en el tercer lugar.

Las encuestas volvieron a fallar: la que más se aproximó al resultado de Milei le dio 7 puntos menos

Más

De esta manera, con el 94% de las mesas escrutadas, el diputado nacional obtuvo el 82% de los votos en la interna contra el radical Pedro Jorge Galimberti, que cosechaba el 18%. El también ex ministro del Interior de Mauricio Macri será el candidato a gobernador de JxC en los comicios de octubre, cuyo frente logró un 39,91%.

En las elecciones generales, Frigerio enfrentará a Adán Bahl, quien no tuvo competencia interna en Más por Entre Ríos -nombre local de Unión por la Patria (UP)- y logró el 33,08% de los sufragios. El actual intendente intendente de Paraná aspira a suceder a Gustavo Bordet, quien ya no tenía otra reelección al cumplir dos mandatos seguidos.

En octubre, también competirá el postulante del espacio de Javier Milei, el productor agropecuario Sebastián Etchevehere, quien quedó en el tercer lugar con el 12,7%.

En los comicios a Presidente, JxC fue el espacio más votado con un acumulado del 31,6%, y Patricia Bullrich superó a Horacio Rodríguez Larreta en su interna. En un segundo lugar se ubicó UP con el 28,57%, y tercero La libertad Avanza con el 21,64 por ciento.

La provincia de Entre Ríos definirá el recambio de 4 diputados nacionales (dos por el oficialismo y dos por JxC); 34 diputados y 17 senadores provinciales; 83 intendencias y concejos deliberantes y más de 300 cargos en localidades rurales.

En el padrón provincial hay 1.143.459 ciudadanos habilitados. Este domingo, concurrió alrededor del 70%.

LC con información de agencias