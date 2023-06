Estas son las 8 listas que compiten por la gobernación en San Luis

En medio de un año más que convulsionado en relación a las elecciones en la Argentina, a la espera de las PASO de agosto y las generales de octubre, cuando se elegirá al sucesor de Alberto Fernández en la presidencia, con comicios suspendidos, postergados o modificados por presentaciones judiciales, fallos de la Corte Suprema, apelaciones y cambios de último momento, este domingo 11 de junio llega el turno de San Luis para elegir Gobernador y vice con un esquema que combina lemas y sublemas para todos los gustos.

Estas son las 7 listas que compiten por la gobernación en Tucumán

Más

Además, los puntanos deberán elegir legisladores provinciales, intendentes y concejales. Cabe recordar que el actual gobernador Alberto Rodríguez Saá reintrodujo en la provincia cuyana el sistema electoral de lemas, por lo que en San Luis no hay elecciones primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, sino que todas las internas de las diferentes fuerzas políticas se definen en simultáneo con esta elección general para cargos provinciales.

Para ello, los partidos autorizados por la Secretaría Electoral Provincial se presentan a las elecciones de este 11 de junio como un lema, que a su vez puede estar integrados por diferentes sublemas y será electo el espacio que más votos obtenga dentro del lema más votados por los ciudadanos puntanos.

Competirán cuatro lemas y 181 sublemas en los comicios en los que se elegirán 162 cargos, entre los que se encuentra el de gobernador y vicegobernador, 17 intendencias con sus concejos, 21 diputados y cinco senadores provinciales.

Las fórmulas que buscan la Gobernación

El oficialismo, bajo el lema Unión por San Luis, se meterá de lleno en una interna que tendrá cuatro sublemas diferentes y entre las fórmulas de Jorge Omar “Gato” Fernández y María Eugenia Catalfamo (Celeste Unidad, cuentan con apoyo de Alberto Rodríguez Saá, actual mandatario); Luis Marcelo Amitrano y Carina Vanessa Chirino (Blanca Azul y Blanca); Diego Martín González y Miguel Ángel “Rody” Flores (Modelo Productivo); y Mariela Inés Cros y Claudio Miguel Sives (Movimiento Evita, Tierra, Techo y Trabajo), dirimirán quiénes, en caso de resultar ganador el lema, conducirán los destinos de San Luis.

Unión San Luis competirá con Cambia San Luis, que postula a Eduardo Gastón Mones Ruiz Martínez y Marcelo Daniel Rodas (Encuentro Multisectorial); y Claudio Poggi-Ricardo Endeiza, por Avanzar, la fórmula que cuenta con el apoyo del exgobernador Adolfo Rodríguez Saá, enfrentado con su hermano Alberto.

Además, se postulan el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, con Johana Anahí Gómez y Darío Iván Amado; y el Movimiento al Socialismo, con la fórmula Ítalo Gallardo Muñoz y Nilda Yolanda Abregú.

DATOS CLAVE

Qué se elige en San Luis el 11 de junio

Gobernador y vicegobernador

5 senadores provinciales

21 diputados provinciales

17 Intendentes municipales

38 Intendentes comisionados

84 concejales municipales

Padrón electoral: quiénes pueden votar

Pueden votar en las elecciones de San Luis 2023 los 419.062 ciudadanos que figuran en el padrón electoral. Están habilitados los ciudadanos los argentinos nativos o por opción a partir de los 16 años, y los naturalizados desde los 18 años. En el caso de los extranjeros, la Constitución provincial exige un año de residencia en el lugar.

Dónde voto: cómo consultar el padrón electoral

La Junta Electoral de San Luis habilitó un sitio web en el que los electores pueden averiguar el lugar de votación. Para acceder a esa información es necesario ingresar a la web, colocar número de documento, género y completar un código de seguridad.

Tras esa verificación, el sistema proporciona el nombre y la dirección del establecimiento de votación, el número de mesa y el número de orden. Se recomienda concurrir a votar con esa información porque agiliza el trámite y reduce las demoras.

Qué documento es válido para votar

Los documentos válidos para votar son:

Libreta Cívica

Libreta de Enrolamiento

DNI verde

DNI celeste

DNI tarjeta

El ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón electoral. No está permitido el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral ni de aquellos que presenten el “DNI en su celular”.

Qué pasa si no voto

El voto en las elecciones generales 2023 en San Luis es obligatorio para los electores mayores de 18 años y menores de 70 años. En algunos casos está justificado no concurrir a votar. El jueves 10 de agosto vence el plazo para justificar el no voto ante la Justicia Electoral Provincial.

Quien no vote tendrá que justificar su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral y si no lo hace deberá pagar una multa. Quienes hayan perdido el documento no podrán votar.

Qué boleta se usa en San Luis

En las elecciones de San Luis 2023 se usa boleta de papel. Según establece el Código Electoral provincial, las boletas deben tener idénticas dimensiones para todas las agrupaciones y ser de papel de diario u obra común y estar impresas en colores.

Qué elige San Luis en las elecciones nacionales

San Luis elige, además de autoridades locales, dos diputados y tres senadores nacionales. La fecha de las PASO es el domingo 13 de agosto y los comicios generales nacionales son el 22 de octubre. En caso de un eventual balotaje la fecha de la votación es el 19 de noviembre.

Con información de agencias.

IG