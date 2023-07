UP notificó a Julio Zamora que no podrá oficializar su lista por estar inscripto en tres partidos

La Junta Electoral de Unión por la Patria (UP) notificó al precandidato a intendente de Tigre, Julio Zamora, que no podrá oficializar su postulación para competir contra Malena Galmarini en las primarias del 13 de agosto, hasta que no desista de integrar las listas de otros partidos políticos.

Tigre: renunciaron funcionarios por estrategia del intendente Zamora de inscribir tres listas

Más

Según la resolución nº12 de la Junta Electoral, se observó la nómina de Zamora en ese distrito de la primera sección electoral “por triple precandidaturas en distintas agrupaciones políticas, en lista de precandidatos a intendente y a cargos municipales”.

Según el texto, el jefe comunal se encuentra registrado “ante la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, además de la presentación ante esta junta, y ante las agrupaciones municipales 'Tigre Comunidad de Vida' y 'Acción Comunal de Tigre'” y se le pide que “acredite” que desistió de las mismas.

De esta manera, UP fijó un plazo de cuatro días para que Zamora aclare la situación, luego de los cuales habrá otros cinco días para resolver.

En los últimos días, cuatro funcionarios del municipio de Tigre renunciaron en disidencia con Zamora por la inscripción de su precandidatura en tres diferentes listas para un nuevo mandato, lo que generó acusaciones cruzadas entre el intendente y el sector que postula a la titular de AySA, alertando sobre la existencia de “una crisis interna” en el Ejecutivo local.

Con el objetivo de una reelección, Zamora utilizó una ingeniería electoral denominada “espejo”, e inscribió su precandidatura y una lista de concejales por tres partidos diferentes.

En primer lugar, presentó su precandidatura por dos partidos vecinalistas: Agrupación Vecinal Tigre Comunidad de Vida, creada por Zamora; y Acción Comunal, la fuerza política fundada por el ex intendente Ricardo Ubieto, quien gobernó Tigre desde 1987 hasta su fallecimiento en 2006.

La tercera lista inscripta por el intendente fue dentro de UP, con la particularidad de que es una lista corta, es decir solo para intendente.

Como consecuencia de estos armados, renunciaron a sus cargos el secretario de Gobierno, Mario Alberto Zamora -hermano del intendente-; el secretario de Hacienda, Aníbal Mastroianni; el secretario de Protección Ciudadana, Pedro Ridosz; y el subsecretario de Redes Urbanas, Alberto Vegnaduzzi.

“Lo concreto es que no quieren someterse a las PASO y hacen todo para sacarlo a Julio de la lista”, respondieron esta mañana voceros del intendente al cuestionar que la observación “carece de fundamento”, ya que que “señalan que Zamora forma parte de otras dos fuerzas cuando no lo saben”.

En tanto, explcaron que la Junta de UP “no sabe si él tiene o no otros partidos y le piden que desista de algo que sólo conocen por declaraciones periodísticas que indican que él está en tres listas”. Adelantaron que en las próximas horas realizarán una presentación para responder lo solicitado.

LC con información de agencia Télam