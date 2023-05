Vidal se bajó de la carrera electoral: “Decidí que esta vez no voy a ser candidata a Presidenta de la Nación”

Finalmente María Eugenia Vidal anunció hoy que decidió no ser precandidata presidencial por Juntos por el Cambio y también cerró la puerta a una eventual postulación por la Ciudad de Buenos Aires.

“Decidí que esta vez no voy a ser candidata a Presidenta de la Nación”, dijo la actual diputada nacional. Argumentó su decisión en que la interna amarilla ya está integrada por Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

“Mañana me encuentran en el mismo lugar que hace 20 años: trabajando por y para recuperar Argentina”, expresó la actual diputada nacional desde sus redes sociales. Al respecto, reseñó que la sociedad le pide que “no se peleen” y “estén unidos”, por lo que decidió que no se seguirá en la carrera electoral.

En una extensa publicación en Twitter, consideró “fundamental” que los argentinos “confíen en que JxC es la salida”. “Es el único espacio político con el equipo y la experiencia necesaria para sacar el país adelante. Sé que las múltiples candidaturas sólo generan división e incertidumbre. Los proyectos individuales no pueden estar por encima del conjunto”, aclaró.

“Esta, como cada decisión de mi carrera política, fue tomada en la calle, no detrás de un escritorio. Decidí escuchando a los que quieren educarse para progresar, a los que eligen libertad y no sometimiento, a los que trabajan y a los que dan trabajo. Decidí recorriendo y planificando el futuro que quiero para mi país”, agregó.

Hace un año y medio que recorro el país y, si bien estoy orgullosa del potencial que tiene nuestra Argentina y del empuje de su gente, no puedo ignorar la angustia, el miedo y la tristeza que me transmiten en cada provincia. Paraliza la inflación, asusta la inseguridad, aturden… pic.twitter.com/MDNSwl8A18 — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) 4 de mayo de 2023

De esta manera, los seis aspirantes a la Presidencia dentro de JxC son Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, por el PRO; Gerardo Morales y Facundo Manes, por la Unión Cívica Radical (UCR); Elisa Carrió, por la Coalición Cívica (CC), y Miguel Ángel Pichetto, por el Encuentro Republicano Federal (ERF).

Luego de hacer su anuncio público, Vidal dio una nota televisiva donde también habló de la posibilidad de regresar políticamente a la Ciudad para suceder a Rodríguez Larreta. “no voy a ser la sexta candidata en la Ciudad. Estoy desechada para cualquier candidatura que no una y no integre”, dijo en el canal TN.

En la Ciudad, donde el partido amarillo mantiene una hegemonía hace 16 años, los precandidatos a jefe de Gobierno por el oficialismo porteño son Jorge Macri y Fernán Quirós por el PRO; Martín Lousteau por la UCR; Ricardo López Murphy por Republicanos Unidos, y Graciela Ocaña, de Confianza Pública.

“Hoy no está pasando que me lo pidan ni Horacio, ni Mauricio ni Patricia”, dijo ante la consulta de si podría ser postulante única si hay un acuerdo interno del PRO. “En la Ciudad voy a poner mi mayor empeño y fuerza para que el equipo del PRO siga gobernando. Hoy no hay acuerdo. Hay dos candidatos a los que nunca les pediría que se bajen. Y no voy a hacer ninguna especulación”, apuntó. Y aclaró: “No estoy trabajando para ninguna candidatura personal”.

MC