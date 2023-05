Emilio Pérsico reveló que solo 9 de 24 millones de trabajadores se encuentran registrados

El dirigente del Movimiento Evita y funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico, reveló que tan solo 9 millones de un total de 24 millones de trabajadores se encuentran registrados, es decir, forman parte del empleo formal, y reclamó medidas para el sector informal.

Pérsico y Grabois unen fuerzas en la calle con mensajes al Gobierno: emergencia alimentaria, FMI y coqueteo electoral

Más

“No se ha avanzado en generar derechos al trabajador de la economía popular”, expresó en diálogo con la990.

En una clara autocrítica al Gobierno que integra, Pérsico contó que no hubo avances en los acuerdos planteados, y precisó que los trabajadores de la economía popular no fueron registrados como esperaba a través de la implementación de un monotributo social. “Hace mucho tiempo que está en el Parlamento y no se lo trato. No hubo ningún avance. Hubo conflicto social que se desmadró y se radicalizó”, demandó el dirigente social.

En la misma línea, planteó: “El Gobierno no avanzó en que el nuevo conflicto que es el del trabajo tenga una institucionalización dentro del Estado. El Ministerio de Trabajo sigue trabajando con los compañeros registrados que son 9 millones, que es una minoría”.

“De 24 millones de trabajadores que hay en la Argentina, solo 9 millones están registrados”, puntualizó, y respecto a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), espacio que lidera, afirmó: “Representamos a los trabajadores que no tienen patrón, que pueden ser organizados en cooperativas, o compañeros que ante la crisis se han lanzado al trabajo como los cartones, trapitos, las mujeres que cosen en sus casas, los feriantes”.

Si bien develó que la UTEP conquistó la inscripción gremial, aclaró que no lograron el reconocimiento del sector ni la paritaria social. “El Estado toma decisiones arbitrarias, con los demás sectores discute, habla, pero no hay una mesa de diálogo”, cuestionó.

A pesar de formar parte de los movimientos sociales oficialistas, Pérsico admitió haber sido escuchado por el Gobierno, pero denunció falta de “valentía y decisión política para avanzar y mejorar muchos aspectos”. “Varias veces se habló de un Ministerio de Economía Popular y de una paritaria social, pero no hubo avances”, planteó.

Bajo la consigna “No al ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI)”, la UTEP realizará un acto en el marco del Día Internacional del Trabajador en 9 de Julio y Avenida de Mayo. Será a las 14, a posterior de una movilización convocada desde Plaza Constitución, donde se realizó la bendición del obispo Gustavo Carrara.

Crítica a los formadores de precios

El dirigente del Movimiento Evita aclaró la sugestiva frase que lanzó respecto al pedido del ministro de Economía, Sergio Massa, sobre los empresarios de la alimentación que especulan con los precios en las góndolas. “Me llamó la atención que se asustaran con esa frase, y no tengan reparo sobre quiénes serían a los que habría que apretar para que bajen los precio”, se preguntó.

“Los empresarios subieron los precios a pesar del dólar blue”, se escudó Pérsico, y agregó: “Los subieron y no los bajaron. Es una estafa al pueblo argentino”.

Asimismo, manifestó: “¿Los empresarios tienen todo el derecho de apretarnos, subir los precios y después no bajarlos? Hay que hacer que los bajen. Tomaron la otra parte porque es la estigmatización constante. Parecería que los empresarios no tienen la obligación de mantener los precios acordes. No puede ser así, rompen el contrato social, y vamos a terminar mal”.

El respaldo a Sergio Massa y a Juan Grabois

Respecto al armado electoral, el dirigente social oficialista respaldó a su par del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), una de las organizaciones que integran la UTEP, Juan Grabois, quien se lanzó como precandidato a competir por el sillón de Rivadavia.

Para Pérsico, es “el mejor candidato de todos”, aunque admitió que llamará a votar al nombre que garantice que el espacio de Juntos por el Cambio, que tiene al expresidente Mauricio Macri como referente, no vuelva a ganar las elecciones.

“Grabois tomó la definición de ser candidato, y es para nosotros el mejor candidato, pero vamos a ver las condiciones y vamos a votar el candidato que nos garantice que no vuelva Macri”, planteó.

Consultado respecto a la potencial candidatura del titular del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, el dirigente del Evita indicó que “puede ser candidato”, pero señaló que aún el titular del Palacio de Hacienda no ha definido correr en la carrera electoral.

CRM con información de la agencia NA