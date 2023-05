Pérsico y Grabois unen fuerzas en la calle con mensajes al Gobierno: emergencia alimentaria, FMI y coqueteo electoral

La movilización de este 1º de Mayo dejará en evidencia la fragilidad del Frente de Todos en su base popular de cara a las elecciones. Ante la llamativa ausencia en las calles de la CGT –que decidió hacer su acto por el Día del Trabajo recién el martes en el estadio de Defensores de Belgrano–, las organizaciones sociales oficialistas buscarán copar el microcentro porteño con varios reclamos hacia su propio gobierno.

Organizaciones sindicales, sociales y políticas salen a la calle por el Día de los Trabajadores

La marcha concentrará a todo el abanico de agrupaciones que integran el gremio de la llamada economía popular –la UTEP, que busca representar a las millones de personas que trabajan en la informalidad–. Protagonistas del acto serán desde Emilio Pérsico, jefe del Movimiento Evita, a Juan Grabois, referente del MTE. La foto que los muestre juntos daría un fuerte mensaje hacia la interna del kirchnerismo.

El rosario de reclamos de este lunes apunta principalmente contra el acuerdo firmado con el FMI y a favor de que se declare la emergencia alimentaria. En las agrupaciones estiman que el “riesgo social” está latente si continúa aumentando la inflación –lo que parece inevitable por la corrida cambiaria de los últimos días–. El impacto en los bolsillos, y los estómagos, amenaza la hegemonía peronista en el conurbano.

“Rechazamos el ajuste que viene implementando el FMI sobre el conjunto de la clase trabajadora”, es una de las consignas oficiales de la movilización, que tiene un tinte muy similar a las habituales del Frente de Izquierda. Por caso, el trotskismo criollo –que está en diálogo con la UTEP para avanzar en una plan de lucha conjunto– también tendrá su propio acto este lunes, pero en Plaza de Mayo.

“Este primero de mayo será una pequeña muestra de lo que va a ser la lucha que se viene cuando cualquier gobierno decida profundizar el ajuste. Estamos preparados porque tenemos la experiencia histórica”, avisó a este medio Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la UTEP y probablemente uno de los oradores principales del acto en la 9 de Julio y avenida de Mayo, programado para las 14. También convoca la CTA Autónoma, conducida por Hugo “Cachorro” Godoy.

¿Una fórmula Grabois-Pérsico?

La foto probable entre Pérsico y Grabois –que no abundan durante estos años del FdT– revela que las organizaciones oficialistas no están exentas de la discusión por las candidaturas en la que está inmerso el FdT.

El dirigente del MTE y el Frente Patria Grande está lanzado como presidenciable y ya avisó que la mantendrá a menos que Eduardo “Wado” de Pedro no sea candidato o que Cristina Fernández de Kirchner llegue a un acuerdo de unidad con Sergio Massa. “Ni en pedo vamos a votar a este cagador y vendepatria”, le dedicó sin medias tintas al ministro de Economía.

“Massa se lo merece”, acompañaron esa crítica desde el Evita en off, aunque en la práctica Pérsico demostró tener otra cintura política: se sentó a la mesa que armó tigrense el miércoles pasado con la CGT. Fue el garante de cierta contención social, luego de que el dólar paralelo se acercara vertiginosamente a $500. No estuvo solo: lo acompañaron el otro jefe evitero, Fernando “Chino” Navarro, y el referente de Barrios de Pie, Daniel “Chucky” Menéndez, con quien se aliaron en el partido político La Patria de lxs Comunes. A ese cónclave en Hacienda no se invitó a Grabois.

El Evita no tiene definido cómo jugará la elección nacional, aunque sí milita por la reelección bonaerense de Axel Kicillof. Mientras coquetea con la cúpula del FdT, tiene vasos comunicantes con, por ejemplo, Juan Schiaretti. La gravedad de la crisis los haría, sorpresivamente, ir más allá: “En este contexto, podemos terminar apoyando la candidatura de Grabois”, aventuró a elDiarioAR una importante fuente en el Evita en la previa a la marcha de este lunes.

Ya este medio contó que Grabois acompaña el desafío de Patricia “Colo” Cubría en La Matanza a Fernando Espinoza, incluso con acuerdo con Máximo Kirchner y La Cámpora local. A su vez respalda la aventura del evitero Leo Grosso en San Martín para disputarle la intendencia a Fernando Moreira, alfil de Gabriel Katopodis.

Segundo, la falacia de que el gasto en políticas sociales es provocador del déficit fiscal cuando, como dice Cristina, es el 1.9% del PBI mientras el 4.6% son privilegios espurios de grandes empresas. pic.twitter.com/QFlm3HnSXK — Juan Grabois (@JuanGrabois) 28 de abril de 2023

La disputa con Tolosa Paz

La movilización de este 1º de Mayo también tiene como trasfondo la disputa interna que hay en el ministerio de Desarrollo Social. La ministra Victoria Tolosa Paz es el blanco de las críticas por la demora en la entrega de alimentos a los comedores. Ese fue incluso uno de los planteos que le hicieron los piqueteros esta semana a Massa, quien prometió agilizar esos envíos.

“Hoy tenemos un serio problema en términos alimentarios en nuestros barrios, no está llegando la comida. Por un lado hay sectores que concentran la producción de alimentos y por otro lado el pueblo humilde que se organiza para dar de comer y no recibe los alimentos. El hambre es un crimen y pelearemos para que no exista más en nuestro país”, alertó “el Gringo” Castro, también accionista del Evita.

La contradicción llamativa es que sobran los dirigentes de las orgas en el organigrama de la cartera, empezando por Pérsico, quien es secretario de Economía Social, la ventanilla que controla el programa Potenciar Trabajo. La pelea del jefe del Evita con Tolosa Paz viene de larga data y sumó esta semana un nuevo capítulo: volvieron a cruzarse a puertas cerradas el lunes pasado, según supo elDiarioAR. “Está todo mal entre ellos”, dijo un funcionario con un pie en el territorio.

El jueves Cristina le hizo un guiño a Tolosa Paz en su acto en La Plata. Retrucó el argumento de la oposición de que las políticas sociales provocan déficit fiscal y aseguró que esas partidas representan el 1.9% del PBI, mientras las exenciones impositivas a las empresas alcanzan el 4.6% del producto.

La vice mencionó los programas Potenciar Trabajo, la Asignación por Hijo y la Tarjeta Alimentar, y la mencionó explícitamente a la ministra, funcionaria albertista. La cámara no tardó en “poncharla” y la mostró con una sonrisa socarrona junto a su pareja, el publicista “Pepe” Albistur, incondicional del Presidente. “Cristina odia a las organizaciones”, analizó esa escena un dirigente. Curiosamente, fue uno de los puntos del discurso que destacó Grabois en sus redes sociales, que fue al Teatro Argentino con un cuaderno y tomó notas de su puño y letra.

MC