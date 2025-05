Empresas de EE.UU. piden menos impuestos y la embajada señala el interés de Trump por el litio argentino

La apertura de un foro de empresas estadounidenses radicadas en el país dejó en claro los intereses de Estados Unidos en la Argentina, en línea con la relación de absoluto alineamiento que estableció Javier Milei con Donald Trump. Las firmas extranjeras exigieron este martes que el gobierno libertario reduzca los impuestos y reclamaron una flexibilización laboral, así como la embajada norteamericana señaló explícitamente el interés de Washington sobre los minerales críticos que existen en el país, puntualmente el litio y el cobre.

El posicionamiento de EE.UU. se reflejó en las primeras intervenciones en la cumbre de AmCham, la cámara de comercio norteamericana en el país. El evento se desarrolla desde temprano en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y tendrá como broche de cierre las palabras del propio Milei, por la tarde. Durante toda la jornada desfilarán gran parte de los ministros del Gobierno, así como dirigentes de la oposición y gobernadores dialoguistas.

Rompió el hielo el titular de AmCham, Facundo Gómez Minujín, presidente del banco JP Morgan, quien a partir de ahora dejará el lugar a Mariana Schoua, CEO de la empresa Aconcagua Energía Generación. “Necesitamos una profunda reforma del sistema tributario. Hoy el entorno es asfixiante”, sostuvo en su discurso inaugural Gómez Minujín. “La presión impositiva, la superposición de tributos y la incertidumbre regulatoria desalientan la formalidad y la inversión”, apuntó el ejecutivo.

El ejecutivo explícitamente elogió la baja de la inflación y la reducción del déficit que aceleró Milei, pero también le dejó un rosario de pedidos: exigió que se “reduzca la presión impositiva” y planteó que las empresas necesitan “un sistema más simple, equitativo y permeable”. En línea con ese pedido, justo este martes se oficializó la desregulación de la importación de celulares y demás productos electrónicos, que podría impactar de lleno en la producción en Tierra del Fuego, donde hay fuertes reclamos gremiales.

AmCham también pidió una reforma laboral, mientras ya hay unos borradores aliados al Gobierno en la Cámara de Diputados. Gómez Minujín cuestionó la “alta litigiosidad” y apuntó que “el costo del empleo formal es de entre 1,8 y 2 veces mayor que en Brasil y Chile”.

Más allá de la cuestión económica, AmCham se metió en el debate político: el titular del foro pidió “instituciones sólidas” y le hizo un guiño al macrismo, en medio de la disputa entre el PRO y el Gobierno: “Lamentamos que aún no se haya avanzando en una ley de ficha limpia”, dijo Gómez Minujín.

“La integridad de los funcionarios es fundamental para mejorar la calidad democrática. No puede dar todo lo mismo. Reglas claras, transparencia y compromiso de su dirigencia”, lanzó Gómez Minujin. Este martes también se conoció que el Gobierno disolvió la Unidad de Tareas de Investigación, creada para “recabar información” sobre el caso $LIBRA. El decreto lleva la firma de Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El funcionario, que se negó a dar explicaciones en el Congreso, expone esta tarde en AmCham.

La voz de la embajada

Luego de la exposición de Gómez Minujin subió al escenario de AmCham la encargada de negocios de la embajada de EE.UU. en el país, Abigail L. Dressel. Aún Trump no designó embajador en Buenos Aires.

La diplomática, en el cargo desde hace tres años, señaló que ambos países son “socios” y reconoció la afinidad entre Trump y Milei. Dijo que la relación bilateral atraviesa “un momento histórico” –clave para el reciente préstamo que otorgó el FMI– y que hay una “sinergia geopolítica” entre ambos países. Dressel no mencionó a China, pese a que días atrás el encargado para América Latina de la Casa Blanca, Mauricio Claver-Carone, le pidió al Gobierno que cancele el swap con China de U$S5.000 millones: dijo que hasta que eso no ocurra “la Argentina no será libre”.

Dressel sí confirmó que pronto Washington y Buenos Aires comenzarán a renegociar los aranceles que impuso Trump, en este caso del 10%. “Argentina es de los primeros países en conversar sobre los aranceles”, planteó la encargada de negocios, que concluyó con un modismo local: “Todos sabemos que lo barato sale caro”.

Al final planteó que la relación bilateral también está atravesada por otras temáticas como defensa, seguridad y ciberseguridad, y dejó expuesto los intereses norteamericanos en el país. Habló de los minerales críticos y afirmó: “El presidente Trump quiere incentivar las cadenas de suministros de litio, cobre y tierras raras”.

La cumbre de AmCham concluirá por la tarde con el discurso de Milei, luego de que expongan funcionarios como el ya mencionado Cúneo Libarona, Luis Caputo (Economía), Mario Lugones (Salud) y Guillermo Francos (Jefatura de Gabinete). El foro está integrado por un nutrido grupo de firmas norteamericanas, entre las que destacan Google, Microsoft, Ford, Bayer, Danone, Tenaris, Total Energies, Roche, Vista Energy, KPMG, Salesforce, entre muchas otras.

MC