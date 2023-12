“Tengo el enorme pesar de no haber podido resolver el problema de la pobreza”: la despedida de Alberto Fernández en Casa Rosada

El presidente Alberto Fernández se despidió hoy de los trabajadores de la Casa Rosada y, si bien hizo un balance positivo de su gestión, reconoció sentir un “enorme pesar” por no haber resuelto el problema de la pobreza. “Me voy con la tranquilidad de haber recompuesto el salario de los trabajadores estatales, aunque tengo un enorme pesar de no haber podido resolver el tema de la pobreza”, expresó en su último día en Casa Rosada. Este jueves, viajará a la Cumbre del Mercosur en Río de Janeiro y el domingo ya asumirá la jefatura de Estado Javier Milei.

Fernández aseguró que le tocaron “cuatro años muy difíciles”, en que los empleados de la Casa Rosada no dejaron de trabajar para “poner de pie” a la Argentina. “Les doy las gracias porque fueron la columna que mantuvo al Estado en marcha. Uno puede dar órdenes, pero si no tiene quién ejecuta es muy difícil”

“Me voy con la tranquilidad de haber puesto todo lo que tenía que poner para ayudar, con la tranquilidad de que estamos dejando un país funcionando. El que me sucede no tiene que recibir un país que el año siguiente debe pagar 19 mil millones y al otro 18 mil como el que me tocó a mí”, sostuvo.

Y agregó: “No tiene que recibir 10 puntos de desocupación, recibe la tasa más baja en muchos años; el que me sucede va a recibir 7 mil obras públicas nuevas, va a ver que hay 140 mil familias que no tienen problemas de vivienda porque el Estado se los dio, que hay 95 mil obras en proceso de construcción , y va a encontrar universidades en marcha y mejoradas”.

El presidente saliente también destacó su trabajo para mejorar la calidad de la atención médica en el sistema de salud pública, al cual encontró “cerrado” y “diezmado con el sarampión dando vuelta”.

Del acto de cierre, participaron la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, el secretario de la presidencial Julio Vitobello, su par de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó y empleados públicos con quienes se sacó fotos al finalizar su discurso y brindis. En ese marco, Fernández protagonizó un altercado con la prensa. Dos movileros de radio se le acercaron para realizarse algunas consultas, a lo que el mandatario se mostró exagerado y les gritó “Di como 40 entrevistas, hermano”.

El futuro de Alberto Fernández tras dejar la Casa Rosada

El próximo domingo, Javier Milei asumirá la presidencia y sucederá a Alberto Fernández como jefe de Estado de Argentina. Esto abre un importante interrogante: ¿qué sucederá con el ex mandatario del Frente de Todos (hoy, Unión por la Patria) una vez que abandone la Casa Rosada? Si bien en las últimas semanas, se habló de su posible viaje a España, lo cierto es que el presidente no viajará al país europeo de inmediato. En un principio ─y pese a que su pareja Fabiola Yañez y su hijo Francisco ya se encuentran en Madrid─, Fernández se mudará de nuevo al departamento de Puerto Madero, propiedad de su amigo personal y ex secretario de Medios, Enrique “Pepe” Albistur.

El 18 de diciembre, viajará a Turín, Italia, para participar como expositor de una charla sobre cambio climático. El ex presidente habría sido invitado por el mandatario francés, Emmanuel Macron, y su par italiano, Sergio Mattarella. Desde allí, intentará coordinar agenda con el Papa Francisco para finalmente llevar a cabo la reunión que ambos tenían pendiente. Desde allí, finalmente, volará a España para instalarse allí con su familiar, pese a que visitará habitualmente Argentina.

ACM con información de agencias.