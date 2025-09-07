Escribieron “3%” en el padrón donde vota Karina Milei en medio del escándalo por los audios de Spagnuolo

La jornada electoral en la provincia de Buenos Aires comenzó con una provocación que mezcló política y coyuntura judicial: en el Instituto Pedro Poveda de Vicente López, donde vota la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, los padrones exhibidos en la puerta aparecieron vandalizados con la inscripción “3%”.

El número, escrito con birome junto al nombre de la hermana del presidente Javier Milei, no es casual. Se trata de una chicana política que remite directamente a los audios filtrados del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, en los que se lo escucha describir un presunto sistema de recaudación ilegal dentro del organismo. En esas grabaciones, Spagnuolo sugiere que parte de las supuestas coimas llegaba a Karina Milei bajo el concepto del “3%”, mientras otro 1% quedaba en gastos de la operatoria.

La pintada fue detectada temprano este domingo en los listados oficiales colocados en la puerta del colegio de la calle Agustín Álvarez 1431, en Vicente López. Aunque se trató de una intervención anónima, rápidamente fue interpretada como la primera “perlita” electoral de la jornada, en un clima de máxima tensión para el oficialismo.

El trasfondo: los audios y la interna libertaria

El escándalo de los audios de Spagnuolo, difundidos inicialmente por el canal de streaming Carnaval, sacudió en los últimos días a La Libertad Avanza (LLA). En esas conversaciones, el exfuncionario menciona que Eduardo “Lule” Menem -mano derecha de Karina Milei y pieza clave en el armado político del oficialismo- imponía nombres en la Andis para recaudar un 8% de coimas a los prestadores, con cifras mensuales que, según se escucha, podrían haber alcanzado entre 500.000 y 800.000 dólares.

Las grabaciones desataron un vendaval interno: la diputada Marcela Pagano, quien vota este domingo en otro colegio de Vicente López, denunció una operación en su contra vinculada a la filtración de los audios, en los que también se menciona a su pareja, Franco Bindi. A la vez, Pagano apuntó contra Santiago Caputo, principal estratega de Milei, lo que profundizó las tensiones en la cúpula libertaria.