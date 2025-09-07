Máximo Kirchner votó en La Plata: “Me preocupa más lo que hace Caputo que lo que hace Karina Milei”

El diputado y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, votó este domingo en una escuela de La Plata, donde sostuvo que le “preocupa más” lo que hace el ministro de Economía, Luis Caputo, “que lo que hace (la secretaria General de la Presidencia) Karina Milei”.

“Me preocupa la economía, me preocupa más lo que hace ‘Toto’ Caputo que lo que hace Karina Milei”, sostuvo el hijo de Cristina Kirchner tras sufragar en la Escuela 5 de la localidad platense de Tolosa.

También aludió ante los micrófonos a la situación de su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner: “Pasaron como 100 días de que la presidenta del PJ está en una domiciliaria”.

“La sociedad va a validar o no una forma de manejar el país; vamos a ver cómo participa la sociedad, hay que ejercer el derecho”, agregó.

Respecto de si estos comicios son termómetro de cara a las elecciones de octubre: “Puede ser. Puede funcionar de esa manera. Pero hay que ver cómo participa. Nosotros lo que aspiramos es que participe la sociedad y que lleguemos a un 60%… hay que ejercer el derecho al voto que es importantísimo”.

Katopodis: “Un abrazo grande a Estela y a todas las abuelas”

En tanto, el candidato a senador por la primera sección electoral, Gabriel Katopodis, emitió su voto y destacó el clima de entusiasmo que percibe en la jornada electoral en la provincia de Buenos Aires, al tiempo que rindió homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo.

“Ayer falleció Rosa Roisinblit, una protagonista de esa lucha, y quiero enviar un abrazo grande a Estela y a todas las abuelas, porque su trabajo ha marcado la historia de nuestro país”, expresó el candidato.

Con respecto al proceso electoral, Katopodis afirmó que llega con “mucha fuerza recogida de los trenes, de la calle y de la campaña”, señalando que observa en la sociedad “ganas de decidir”. En esa línea, enfatizó: “La gente no quiere delegar, no quiere que nadie decida por uno”.

El dirigente peronista consideró que la elección pone sobre la mesa “preguntas cruciales” para el futuro de la Argentina: “¿Cómo sigue la Argentina? ¿Quiénes defienden tus intereses? ¿Quiénes defienden la obra pública? ¿Quiénes defienden las cosas importantes para que el país pueda darle felicidad a todos y todas?”.

Katopodis también valoró que la votación se esté desarrollando con normalidad: “Se habló mucho de esta elección, del desdoblamiento y de cómo se iba a organizar la jornada. Hoy está a la vista que todo marcha con absoluta normalidad. Hablé con intendentes y autoridades, y se está cumpliendo lo previsto”.

Finalmente, el candidato subrayó el rol de cada ciudadano en el cuarto oscuro: “Allí no hay TikTok, no hay agresiones ni insultos. Está cada vecino y cada vecina con sus intereses, sus sueños, sus hijos y sus proyectos, decidiendo lo mejor para sí mismos y para el país”.

Taiana: “Habrá un buen nivel de participación”

El candidato a diputado nacional por Fuerza Patria Jorge Taiana votó en el Instituto María Santísima de la Luz de Vicente López y afirmó que “habrá un buen nivel de participación” en las elecciones bonaerenses.

El exministro de Defensa manifestó que se trata de una jornada “tranquila” porque “todos venimos a expresarnos”.

“La participación de la gente permite que la democracia tenga mayor sustento y fortaleza”, sostuvo Taiana en declaraciones a la prensa. Además, el ex canciller durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner remarcó que “estas elecciones no tienen antecedentes”.

.Con información de la agencia NA