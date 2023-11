Eurnekian sobre Milei: “Tengo 3.700 ñatos que trabajan en la empresa, uno salió fallado, ¿qué querés que haga?”

El empresario Eduardo Eurnekian volvió este miércoles a criticar con dureza al candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, quien años atrás se desempeñó como empleado en una de sus compañías y al que ahora, a cuatro días del balotaje presidencial, calificó de “fallado”, aunque luego aclaró que no lo dijo con una “connotación negativa”.

“Tengo 3.700 ñatos que trabajan para la empresa. Uno salió fallado, ¿qué querés que haga?”, afirmó entre risas Eurnekian, dueño de Corporación América, el holding que incluye a Aeropuertos Argentina 2000 entre sus principales activos.

Luego, en declaraciones a Télam, el empresario aclaró el sentido de sus palabras: “Alguno puede salir fallado, en el sentido de una excepción a la regla y que busque la presidencia” de la Nación, dijo en una obvia alusión a Milei, y señaló que dijo la palabra “fallado” pero “sin connotación negativa”.

Eurnekian hizo declaraciones a la prensa en la puerta del Hotel Alvear, en el barrio porteño de Retiro, antes de ingresar a un encuentro organizado por Comercio Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), donde Milei disertó frente a los principales empresarios de la industria y el sector agropecuario de la Argentina.

Allí los periodistas le preguntaron a Eurnekian por qué creía que estaba “mal visto haber trabajado” en sus empresas y le citaron el caso de Milei, con quien en el último tiempo mantuvo una serie de entredichos.

¿Qué respondió Milei después de que Eurnekian lo tildara de “fallado”?

Al salir del Hotel Alvear, el propio Milei fue consultado por la prensa sobre los dichos de Eurnekian y negó que le hayan molestado. “Tiene razón. Dejé el sector privado. Me parece un chiste divertido”, indicó entre risas el candidato libertario.

Uno de los últimos cortocircuitos entre ambos fue en septiembre pasado, cuando Eurnekian afirmó que Milei “no está a la altura para juzgar ni para opinar sobre el papa” Francisco, a quien el candidato libertario agravió en distintas declaraciones. Por ejemplo, dijo que Jorge Bergogllio es el “enviado del Maligno” a la Tierra.

“Sus opiniones son totalmente fuera de lugar; (Milei) no está a la altura ni para juzgar al Papa, ni para opinar, ni para dar una pauta de cuáles son las actitudes que debería asumir el Papa, bajo ningún punto de vista”, sentenció Eurnekian hace dos meses, en una entrevista que concedió a Radio Perfil.

En esa ocasión, el dueño de la Corporación América negó mantener ahora vínculos laborales con el referente libertario. “Trabajó en mi empresa, donde hay más de 3.000 empleados. Estaba en el área cercana al Departamento de Finanzas”, contó.

“No estamos para aguantar otro dictador”

En esas mismas declaraciones, Eurnekian también había cuestionado la propuesta de dolarización de Milei y sobre la posibilidad de que acceda a la Casa Rosada había subrayado: “Si no se modera, no estamos para aguantar otro dictador”.

Sobre la dolarización, dijo: “Sabemos que no tenemos moneda, está bien. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a buscar otra moneda? La americana, la traemos, no la traemos y la generamos nosotros, hacemos un sacrificio y tenemos el orgullo de decir que no tenemos moneda. ¡Pará, viejo! Eso es algo que tenemos que decidir nosotros, tengamos un orden, una disciplina, dolarizar es secundario”.

Con información de la agencia Télam

JJD