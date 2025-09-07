Es falso que esta foto de Máximo Kirchner lo muestra con Diego Spagnuolo: está junto al periodista Jorge Lafauci

Circulan en redes sociales publicaciones que muestran una foto del diputado nacional Máximo Kirchner (Unión por la Patria) junto a otra persona, acompañada de leyendas que aseguran que se trata de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

“La tenían esta foto de Máximo con Spagnuolo??? FIN DE LA OPERETA SEÑORAS Y SEÑORES” (sic), aseguran los posteos en referencia a los supuestos audios atribuidos a Spagnuolo que denuncian supuestas coimas en Discapacidad.

Sin embargo, esto es falso: la persona que acompaña al diputado por la provincia de Buenos Aires es el periodista Jorge Lafauci.

El contenido se viralizó en los últimos días en distintas plataformas. En X la imagen fue visualizada más de 225 mil veces y cuenta con más de 3 mil “Me gusta”. La pieza también se viralizó en Facebook.

La imagen fue publicada por el propio periodista Jorge Lafauci

La veracidad de la foto fue comprobada a través de un análisis de imágenes. A través de una búsqueda inversa de imágenes en Google se determinó que la foto fue compartida originalmente en la cuenta de Instagram del periodista Jorge Santos Lafauci (@jorgesantoslafauci) el 13 de julio de 2021.

“Con Máximo hace unos años en la 10”, señaló el periodista en aquel momento.

Si se buscan imágenes de Spagnuolo en Google o en X —como en esta foto de la Agencia Nacional de Discapacidad—, se puede comprobar que no es quien aparece en la foto viral.

Entonces, no es cierto que la persona que aparece junto a Kirchner sea Spagnuolo, como afirman las publicaciones virales.

Se trata de Lafauci, periodista de espectáculos de la Argentina, con trayectoria en diferentes medios de comunicación y expresidente de Aptra, la institución que otorga los premios Martín Fierro.

Quién es Diego Spagnuolo y cuál es el contexto de la desinformación

Diego Spagnuolo es el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y fue echado por el presidente Javier Milei luego de que se dieran a conocer varios audios en los que se refiere a presuntos pedidos de coimas en su organismo, mencionando a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

La desinformación circula a días de una nueva jornada electoral: el próximo 7 de septiembre los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires votarán la renovación de 35 bancas en la Cámara de Diputados.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto cívico periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP para intensificar la lucha contra la desinformación durante las campañas electorales en Argentina.

Las vías de contacto para sumarse son: por correo a info@chequeado.com.

Autor: Elizabeth Maier

Editor 1: Lucía Gardel (Chequeado)

Editor 2: Manuela Silva (AFP Factual)